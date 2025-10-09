  • Спортс
  Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»

Лечи Садулаев допустил, что России по силам выиграть Евро-2028.

– Согласны с Александром Головиным, который на 100% уверен в выходе нынешней сборной на крупные турниры?

– Тоже так думаю, нам по силам это сделать. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе.

– В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?

– Надеюсь, мы что‑нибудь выиграем.

– Через три года красиво будет?

– Выиграть чемпионат Европы? Все возможно в этом мире.

Лечи Садулаев – лучший бомбардир чемпионата Европы. Звучит?

– Будет просто шикарно! – сказал полузащитник сборной России и «Ахмата».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Евро-2028
