Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
Лечи Садулаев допустил, что России по силам выиграть Евро-2028.
– Согласны с Александром Головиным, который на 100% уверен в выходе нынешней сборной на крупные турниры?
– Тоже так думаю, нам по силам это сделать. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе.
– В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?
– Надеюсь, мы что‑нибудь выиграем.
– Через три года красиво будет?
– Выиграть чемпионат Европы? Все возможно в этом мире.
– Лечи Садулаев – лучший бомбардир чемпионата Европы. Звучит?
– Будет просто шикарно! – сказал полузащитник сборной России и «Ахмата».
Как вам дерби?20115 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости