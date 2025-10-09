«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах

Муслим Кагерманов раскритиковал уровень зарплат в LEON Второй лиге.

– Вторая лига – прям дно?

– Ну смотри: несколько лет назад подмосковный «Пересвет » пригласил меня на тренировки. Знаешь, сколько предложили?

– Сколько?

– 20-25 тысяч рублей в месяц без жилья. Такие деньги для Москвы – это же смешно! Максимум во Второй лиге среди моих знакомых – 35 тысяч. 100-120 тысяч – большая редкость.

– Не разгуляешься.

– Продавец «Пятерочки» получает больше! При этом во Второй лиге – неплохой уровень футболистов, но сами условия – ужас.

И сейчас я не только про деньги. Например, я пришел на тренировку «Пересвета», а пацаны – в футболках и шортах разных клубов и цветов, – сказал 25-летний полузащитник, играющий за третью команду «Санкт-Паули » в шестой немецкой лиге.