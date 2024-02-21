Бывшие ученики обвинили эстонского тренера Анну Леванди в ненадлежащем обращении
Эстонского тренера Анну Леванди обвинили в ненадлежащем обращении с учениками.
На Леванди подали жалобы в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики, который направил информацию в Эстонскую федерацию конькобежного спорта.
«Мы сформировали комиссию, которая выслушает всех причастных людей», – сообщила глава федерации Майре Арм.
Издание ERR приводит выдержки из жалоб на Леванди, в которых родители фигуристов рассказали об унижениях и оскорблениях их детей со стороны тренера, включая обзывательства, плевки, бросание коньков, игнорирование травм.
Леванди признала, что она не является безупречным тренером, но назвала большинство обвинений клеветой и абсурдом.
«Да, я очень требовательна, временами могу быть строгой или слишком строгой, но никогда не делала это злонамеренно», – сказала тренер.
Леванди (девичья фамилия – Кондрашова) – бывшая советская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 1984 года.
Эстонский тренер Леванди: «Методы, которые Розанов вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать и материться на детей»
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"Методы, которые он (Розанов) вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей. Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные. У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить."
Жду коммента ТАТ, и хорошо бы от Водорезовой.
Жук был самодур. Не зря от него Роднина сбежала ещё за долго до всей этой истории.