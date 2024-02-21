Бывшие ученики обвинили эстонского тренера Анну Леванди в ненадлежащем обращении

Эстонского тренера Анну Леванди обвинили в ненадлежащем обращении с учениками.

На Леванди подали жалобы в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики, который направил информацию в Эстонскую федерацию конькобежного спорта.

«Мы сформировали комиссию, которая выслушает всех причастных людей», – сообщила глава федерации Майре Арм.

Издание ERR приводит выдержки из жалоб на Леванди, в которых родители фигуристов рассказали об унижениях и оскорблениях их детей со стороны тренера, включая обзывательства, плевки, бросание коньков, игнорирование травм.

Леванди признала, что она не является безупречным тренером, но назвала большинство обвинений клеветой и абсурдом.

«Да, я очень требовательна, временами могу быть строгой или слишком строгой, но никогда не делала это злонамеренно», – сказала тренер.

Леванди (девичья фамилия – Кондрашова) – бывшая советская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 1984 года.

Эстонский тренер Леванди: «Методы, которые Розанов вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать и материться на детей»

«Меня здесь приняли». Интервью звезды советской фигурки, которая стала своей в Эстонии