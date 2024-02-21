Бывшие ученики обвинили эстонского тренера Анну Леванди в ненадлежащем обращении

Теги происшествия сборная Эстонии Анна Леванди Фигурное катание

Эстонского тренера Анну Леванди обвинили в ненадлежащем обращении с учениками.

На Леванди подали жалобы в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики, который направил информацию в Эстонскую федерацию конькобежного спорта.

«Мы сформировали комиссию, которая выслушает всех причастных людей», – сообщила глава федерации Майре Арм.

Издание ERR приводит выдержки из жалоб на Леванди, в которых родители фигуристов рассказали об унижениях и оскорблениях их детей со стороны тренера, включая обзывательства, плевки, бросание коньков, игнорирование травм.

Леванди признала, что она не является безупречным тренером, но назвала большинство обвинений клеветой и абсурдом.

«Да, я очень требовательна, временами могу быть строгой или слишком строгой, но никогда не делала это злонамеренно», – сказала тренер.

Леванди (девичья фамилия – Кондрашова) – бывшая советская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 1984 года.

Эстонский тренер Леванди: «Методы, которые Розанов вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать и материться на детей»

«Меня здесь приняли». Интервью звезды советской фигурки, которая стала своей в Эстонии

47 комментариев
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Круг замкнулся. Ведь она, Леванди, в 1986 г. организовала при помощи Зуевой поток доносов против Станислава Жука, которого отправили на пенсию. Теперь сама оказалась на его месте.
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А это случайно не та тренерша, что обвиняла Тутберидзе в жестоком отношении с детьми?
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Карма пришла откуда не ждали
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Классика. Тренер оказался виновен во всем, в чем обвинял других=)
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Прилетело Кондрашовой (Леванди) за поклеп и коллективное письмо на Жука. Хорошо бы ее уволили ну из Эстонии выперли куда она перебралась забыв про свою родину. Хорошо бы ещё за Жука и Зуевой прилетело тоже.
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Ответ Сауль Канело Фуэго Альварес
А это случайно не та тренерша, что обвиняла Тутберидзе в жестоком отношении с детьми?
Она)) что ж так ей и надо)
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Ссылки на предыдущие интервью мадам Кондрашовой очень иронично смотрятся, конечно))
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Ответ Сауль Канело Фуэго Альварес
А это случайно не та тренерша, что обвиняла Тутберидзе в жестоком отношении с детьми?
Конечно она, она и на Жука ещё в ЦК СССР писала поклепы.
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Ответ Delirium
По сути основное, что ей предъявляют- это словесные оскорбления вида идиот, даун и т.п., манипуляции родителями, чтобы они позволяли детям кататься через боль. Посмотрим, отменят ли ее.
Ей предъявляют то, что она предъявляет другим публично. Вот пусть теперь ответит)
"Методы, которые он (Розанов) вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей. Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные. У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить."
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Бумеранг вернулся. Вот , как предавать.. 🤨
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+17
Ответ a71
Круг замкнулся. Ведь она, Леванди, в 1986 г. организовала при помощи Зуевой поток доносов против Станислава Жука, которого отправили на пенсию. Теперь сама оказалась на его месте.
Так ей и надо
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+17
Когда Эва ушла от Леванди, было понятно, что у них какой-то конфликт.
+13
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+11
Однако, Бумеранг прилетел.)
Жду коммента ТАТ, и хорошо бы от Водорезовой.
+12
-1
+11
Вот ей и вернулось всё в чём она обвиняла Жука. Пусть её эстонцы осудят. Бумеранг прилетел.
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Бумеранг вернулся спустя много лет к Леванди (Кондрашиной)...
+13
-3
+10
Ответ Сауль Канело Фуэго Альварес
Комментарий удален пользователем
Всегда она Кондрашевой была и ей и будет
+11
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+10
Ответ Anna
Ей предъявляют то, что она предъявляет другим публично. Вот пусть теперь ответит) "Методы, которые он (Розанов) вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей. Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные. У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить."
Ну тут юмор ситуации в том, что оно именно так и выглядит на катках по всему миру. Но все врут, что только русские издеваются над детьми, кричат на них, заставляют голодать, выступать на соревнованиях с травмами.
+11
-2
+9
Ответ sashafan2
Классика. Тренер оказался виновен во всем, в чем обвинял других=)
И у нас новый кандидат на пополнение стройных рядов тренерского коллектива АП. Делаем ставки?
+12
-3
+9
Ответ Александр Шульгин
Прилетело Кондрашовой (Леванди) за поклеп и коллективное письмо на Жука. Хорошо бы ее уволили ну из Эстонии выперли куда она перебралась забыв про свою родину. Хорошо бы ещё за Жука и Зуевой прилетело тоже.
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+8
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Ответ Александр Шульгин
Хорошо бы ее депортировали но не получится у не гражданство и муж Эстонец 100 процентный
А Дробязко это разве спасло даже с учетом бывших заслуг? У нее тоже муж
+8
-3
+5
Ответ steelhard
Эстонское фигурное катание - существует ли оно..
Историческое серебро ЧЕ 2024 в МО у Александра Селевко
+5
0
+5
Ну, всё, теперь ей точно прилетит просто за то что была советской фигуристкой, даже депортируют наверно, остальное тупо повод.
+10
-5
+5
Плевки?! Нифига себе.
+5
-1
+4
Ответ Delirium
Ну тут юмор ситуации в том, что оно именно так и выглядит на катках по всему миру. Но все врут, что только русские издеваются над детьми, кричат на них, заставляют голодать, выступать на соревнованиях с травмами.
Это не юмор, а лицемерие, как, например, от господина Арутюняна, о жесткости которого легенды ходят
+7
-3
+4
Эстонское фигурное катание - существует ли оно..
+4
-1
+3
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А Дробязко это разве спасло даже с учетом бывших заслуг? У нее тоже муж
Дробязко не жила в Литве и не знает языка, как и зарабатывает Дробязко в России, а не в Литве. Леванди давно ассимилировалась.
+2
0
+2
Ответ Александр Шульгин
Конечно она, она и на Жука ещё в ЦК СССР писала поклепы.
Неужели эффект бумеранга существует?
+2
0
+2
Ответ Александр Шульгин
Прилетело Кондрашовой (Леванди) за поклеп и коллективное письмо на Жука. Хорошо бы ее уволили ну из Эстонии выперли куда она перебралась забыв про свою родину. Хорошо бы ещё за Жука и Зуевой прилетело тоже.
А вы уверены что это был поклёп? Я вот, лично, нет. Катя Гордеева много чего интересного про него рассказывала, уже тогда, когда много лет жила в Америке. Ей врать вообще никакого смысла нет.
Жук был самодур. Не зря от него Роднина сбежала ещё за долго до всей этой истории.
+9
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+1
Интересно, как прокомментирует эту новость Игорь Новиковс
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0
+1
Ответ Wintersun
Ну, всё, теперь ей точно прилетит просто за то что была советской фигуристкой, даже депортируют наверно, остальное тупо повод.
Хорошо бы ее депортировали но не получится у не гражданство и муж Эстонец 100 процентный
+4
-3
+1
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