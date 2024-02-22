«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1), пропустив после единственного удара в створ на 75-й. Осимхен ответил на гол Левандовского
«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Роберт Левандовски открыл счет на 60-й минуте. Виктор Осимхен забил ответный мяч на 75-й – это был первый и единственный удар «Наполи» в створ ворот соперника.
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 60 Левандовски, 1:1 – 75 Осимхен.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Каюсте (Траоре, 68), Политано (Распадори, 77), Кварацхелия (Линдстрем, 68), Осимхен (Симеоне, 77).
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Мартинес, Араухо, Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 86), Гюндоган, де Йонг, Педри (Жоау Феликс, 86), Ямаль (Рафинья, 80), Левандовски.
- Предупреждения:
- де Йонг (16), Мартинес (76), Кристенсен (78).
Ждём классические 1:1
В целом на плей-офф ЛЧ игра вообще не тянет. Просто типичный матч этого сезона для Барсы. Да и для Наполи тоже, как я понимаю
Кому-то нужно 20 ударов для гола, а другим и 1-2 шансов хватает, чтобы наказать за вальяжность.
Кристенсен в роли опорника с серьезными соперниками ужасен
Худший матч Гюндогана с момента прихода