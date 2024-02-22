«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1), пропустив после единственного удара в створ на 75-й. Осимхен ответил на гол Левандовского

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Роберт Левандовски открыл счет на 60-й минуте. Виктор Осимхен забил ответный мяч на 75-й – это был первый и единственный удар «Наполи» в створ ворот соперника.

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