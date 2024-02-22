«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1), пропустив после единственного удара в створ на 75-й. Осимхен ответил на гол Левандовского

Теги Барселона Лига чемпионов УЕФА Наполи Роберт Левандовски Виктор Осимхен онлайны Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Роберт Левандовски открыл счет на 60-й минуте. Виктор Осимхен забил ответный мяч на 75-й – это был первый и единственный удар «Наполи» в створ ворот соперника. 

Наполи Италия – Барселона Испания 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 60 Левандовски, 1:1 – 75 Осимхен.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Каюсте (Траоре, 68), Политано (Распадори, 77), Кварацхелия (Линдстрем, 68), Осимхен (Симеоне, 77).
Барселонатер Стеген, Кунде, Мартинес, Араухо, Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 86), Гюндоган, де Йонг, Педри (Жоау Феликс, 86), Ямаль (Рафинья, 80), Левандовски.
Предупреждения:
де Йонг (16), Мартинес (76), Кристенсен (78).

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214 комментариев
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"Осимхен в следующем сезоне поменяет не только чемпионат, но и страну" - Константин Генич
+42
0
+42
Типичный первый тайм от Барсы. Не реализовали кучу моментов, после 30 минуты отдали инициативу сопернику. Повезло, что никто не подскользнулся или обрезался, а то по традиции уже бы горели 1:0.

Ждём классические 1:1
+39
0
+39
Две комады проваливающие сезон, будут выяснять кто провалил его больше
+27
-1
+26
Чёт Кристенсен на этой позиции мне вообще не нравится. Провалы в опорке никуда не делись, сам он никуда не успевает, в розыгрыше не участвует, после 30-й минуты уже еле ползает по полю
В целом на плей-офф ЛЧ игра вообще не тянет. Просто типичный матч этого сезона для Барсы. Да и для Наполи тоже, как я понимаю
+21
0
+21
Ответ Вахид
"Осимхен в следующем сезоне поменяет не только чемпионат, но и страну" - Константин Генич
Ну а что, вдруг он в Серию Б бы пошел?
+12
0
+12
Ответ Вахид
"Осимхен в следующем сезоне поменяет не только чемпионат, но и страну" - Константин Генич
Генич не только комментирует матч Наполи - Барселона, но и матч лиги чемпионов)
+11
0
+11
Все в стиле Хави...Наигрывать все предыдущие матчи Кубарси в паре в Араухо и поставить на ЛЧ этого мешка.Рональд уже походу вообще не понимает,кто с ним в паре играет.Кристенсен,Кунде,Мартинес,Кубарси?Кто там еще с ним в паре не играл?
+12
-2
+10
Гимн ЛЧ чудес не сотворил. Я увидел ровно тот самый матч, за которым наблюдаю почти весь сезон, чему вообще ни капли не удивлён. Барса играет против середняка/аутсайдера Ла Лиги, играет плохо и скучно, запарывает моменты, с трудом забивает и в ответ пропускает шляпу первым ударом в створ. Повезло, что на месте этого середняка сегодня был Наполи, который откровенно ужасен. Дома могут и победить, но кажется, все понимают, что 1/4 ЛЧ - это супер-максимум, который Барса сможет выдать
+10
0
+10
Ну давайте по классике. Сейчас Барса вначале профукает кучу моментов, потом Наполи подстроится и забьет гол в одной из своих немногочисленных атак и потом Хави скажет: «Несправидлива»
+10
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+10
Как будто 2 середняка играют в последнем туре чемпионата
+11
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+10
Блин ну у Наполи тоже такие разрывы между линиями - моё почтение)
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+7
Ответ falkao2013
Равный матч и закономерный результат. В обороне сегодня допустили одну ошибку и сразу же за неё расплатились. Араухо,Френки и Кунде для меня сегодня лучшие игроки матча. Де Йонг так вообще на каждом участке поля был. Не понимаю я почему он не может играть на позиции Бускетса,ведь все для этого у него есть. Ну и Хави полностью провалился по заменам. Совсем поздно начал менять игру. Ждём ответный матч, там будет уже намного интереснее. Всем добра и спокойной ночи!
Надо просто отказаться от схемы 4-3-3 и перейти на 4-2-3-1.Она прямо для Френки создана.Любой бы нормальный тренер так бы и сделал и строил полузащиту вокруг этого игрока,а не затыкал им дыры на разных позициях)
+7
0
+7
Ответ Streetbor
это вообще что сейчас было ?! А можно сразу оба клуба покинут 1/8 .
В соседнем матче тоже нули,их тоже попросим покинуть турнир? А ещё вчера Интер с Атлетико в первом тайме ничью безголевую скатали,не создав вообще ничего в первом тайме. Кто ж играть тогда останется,если всех выгнать?
+9
-2
+7
Педри видимо должен замертво упасть , чтоб его заменили
+7
0
+7
Тридцать минут тренировали атакующие действия,теперь работают над защитой)
+6
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+6
Ответ Raul14
Он сильно волнуется что его любимая каталонская команда может проиграть))
Ямаль попал в аналы у него
+5
0
+5
Равный матч и закономерный результат. В обороне сегодня допустили одну ошибку и сразу же за неё расплатились. Араухо,Френки и Кунде для меня сегодня лучшие игроки матча. Де Йонг так вообще на каждом участке поля был. Не понимаю я почему он не может играть на позиции Бускетса,ведь все для этого у него есть. Ну и Хави полностью провалился по заменам. Совсем поздно начал менять игру. Ждём ответный матч, там будет уже намного интереснее. Всем добра и спокойной ночи!
+5
0
+5
Зачем физрук выпустил Рафинью,если он за эти 10 минут даже мяча вряд ли коснется?Освежать надо центр поля...
+5
0
+5
короче Барсе нужно срочно искать деньги на хорошего опорника , это самая проблемная позиция
+6
-1
+5
Для чего Кристенсес/Ромеу сегодня в центре поля?В чем задумка?Что ни эпизод в центре -первый на мячах в отборе Де Йонг)Он же и атаки разгоняет из глубины.Зачем там эти два чучела,чтобы мешать ему?
+4
0
+4
Хави нужно увольнять,он не делает во время замены.
+4
-1
+3
Ответ Дядя ТУРА
Кто нибудь скажите Геничу, что лучший бомбардир в истории Наполи это Мертенс, а не Гамшик
Он сильно волнуется что его любимая каталонская команда может проиграть))
+6
-3
+3
Мартинес на ровном месте привез гол как дворовый лох. Господи, защита в этом сезоне это какой то кошмар.
+3
0
+3
Кто нибудь скажите Геничу, что лучший бомбардир в истории Наполи это Мертенс, а не Гамшик
+3
0
+3
Как я и писал. 1:1

Кому-то нужно 20 ударов для гола, а другим и 1-2 шансов хватает, чтобы наказать за вальяжность.

Кристенсен в роли опорника с серьезными соперниками ужасен

Худший матч Гюндогана с момента прихода
+3
0
+3
Ну теперь держаться. Выходит кракен
+4
-1
+3
Половина тайма на четверку,а потом встали. Кристинсен очень плох сегодня в опорной зоне,мяч вообще медленно ходит от него. Но радует,что в обороне сегодня просто на отлично работают. Ничего не дают создать неаполитанцам. Надо забивать во втором.
+4
-1
+3
Барса не хуже середняков Италии, которые катают ничейки с Наполи. Во что превратили клуб Хави и руководство, ужас
+3
0
+3
Ответ Итачи Учиха
Типичный первый тайм от Барсы. Не реализовали кучу моментов, после 30 минуты отдали инициативу сопернику. Повезло, что никто не подскользнулся или обрезался, а то по традиции уже бы горели 1:0. Ждём классические 1:1
Просто Наполи ни разу не пробил по воротам Барсы. Так бы точно забили)
+4
-1
+3
Оооооол Ромеу. Будет жарко. Наполи это твой шанс!!!!
+3
0
+3
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