Ротенберг опубликовал таблицу средней посещаемости клубов НХЛ и КХЛ, где СКА уступает только «Монреалю»: «Вместе все возможно! Низкий поклон болельщикам!»

Роман Ротенберг выложил таблицу средней посещаемости команд НХЛ и КХЛ.

Главный тренер СКА опубликовал в своем телеграм-канале таблицу, в которой приводится средняя посещаемость матчей клубов и . Команда из Санкт-Петербурга заняла вторую строчку, уступив только «Монреалю».

«Вместе все возможно! Низкий поклон всем нашим болельщикам!» – написал .

Большую часть сезона СКА играл в Ледовом дворце, вместимость которого – 12 300 человек. Последние пять матчей клуб провел на «СКА-Арене», официальная вместимость которой – 21 500 зрителей.

Первую домашнюю серию СКА на новой арене посетили 104 402 болельщика