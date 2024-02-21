Ротенберг опубликовал таблицу средней посещаемости клубов НХЛ и КХЛ, где СКА уступает только «Монреалю»: «Вместе все возможно! Низкий поклон болельщикам!»
Роман Ротенберг выложил таблицу средней посещаемости команд НХЛ и КХЛ.
Главный тренер СКА опубликовал в своем телеграм-канале таблицу, в которой приводится средняя посещаемость матчей клубов НХЛ и КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга заняла вторую строчку, уступив только «Монреалю».
«Вместе все возможно! Низкий поклон всем нашим болельщикам!» – написал Ротенберг.
Большую часть сезона СКА играл в Ледовом дворце, вместимость которого – 12 300 человек. Последние пять матчей клуб провел на «СКА-Арене», официальная вместимость которой – 21 500 зрителей.
Первую домашнюю серию СКА на новой арене посетили 104 402 болельщика
передайте роману что среднюю посещаемость считают за сезон и обычно после его окончания...))))))
Смысл мериться писюнами с канадцами ??
не мытьём так каканием )))))))
В штатах и в Европе очень не любят менять границы муниципальных образований.
Без тебя скучно будет....😄