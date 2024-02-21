Ротенберг опубликовал таблицу средней посещаемости клубов НХЛ и КХЛ, где СКА уступает только «Монреалю»: «Вместе все возможно! Низкий поклон болельщикам!»

Теги СКА болельщики Монреаль НХЛ КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг выложил таблицу средней посещаемости команд НХЛ и КХЛ.

Главный тренер СКА опубликовал в своем телеграм-канале таблицу, в которой приводится средняя посещаемость матчей клубов НХЛ и КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга заняла вторую строчку, уступив только «Монреалю». 

«Вместе все возможно! Низкий поклон всем нашим болельщикам!» – написал Ротенберг.

Большую часть сезона СКА играл в Ледовом дворце, вместимость которого – 12 300 человек. Последние пять матчей клуб провел на «СКА-Арене», официальная вместимость которой – 21 500 зрителей.

Первую домашнюю серию СКА на новой арене посетили 104 402 болельщика

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74 комментария
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средняя посещаемость за последние 3 игры как я понимаю...???
передайте роману что среднюю посещаемость считают за сезон и обычно после его окончания...))))))
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-2
+96
Ответ Aleks O
Заливщиков и охранников почему не прочитал? С ними абсолютными рекордсменами были бы
Посчитал. Все равно вторые.
+45
0
+45
"А если не будете брать отключим газ" , - добавил Ротенберг
+34
-1
+33
благодаря страниям романа, билеты в питеские цирки, скоро будут стоить копейки.
+34
-2
+32
Заливщиков и охранников почему не прочитал? С ними абсолютными рекордсменами были бы
+29
-3
+26
Сравнивать посещаемость после нескольких матчей с посещаемостью стадиона, на котором Монреаль играет десятки лет это в стиле вротенберга
+24
-2
+22
Проснулся,мокрый!
+19
-2
+17
У человека комплексы перед канадцами . Успокойте его. Команда, которой он руководит Никогда не будет близко не только к Монреалю , но и к ЦСКА, Динамо , Спартаку, Ак барс, Металлургу и многим другим . За деньги не все можно купить.
+21
-4
+17
Ответ catcher69
средняя посещаемость за последние 3 игры как я понимаю...??? передайте роману что среднюю посещаемость считают за сезон и обычно после его окончания...))))))
После еще пары матчей он скажет что «мы первые!»😁
+11
0
+11
Это он уже как раньше в учебниках сравнивали производство условного чугуна с 1913 -м годом.)
+9
0
+9
Хоспади, такого тупого хвастуна я больше не припомню…Ведёт себя как подросток, которые выпил лишнего.
+9
-1
+8
Комплекс провинциальной неполноценности перед зарубежными акулами капитализма ….

Смысл мериться писюнами с канадцами ??
+10
-3
+7
Ответ Dinamik1
Проснулся,мокрый!
и твёрдый...)))))
+6
0
+6
Ответ leon01
В историю это вошло как « таблица Ротенберга»
Периодическая
+5
0
+5
В историю это вошло как « таблица Ротенберга»
+5
0
+5
Явно с такими счетоводческими талантами парень скоро ЦИК возглавит
+5
-1
+4
да нормальная посещаемость, команда у питера в кхл одна, город 5 лямов, ну что 20 тысяч чтоль не наберется, тем более успешно выступает, болельщики появляются регулярно новые
+6
-2
+4
Омск, арена вместимостью более 12000 всегда полная, население города около 1млн.100. То есть по посещаемости на душу населения мы таки обошли Ромку)
+3
0
+3
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Сравнивать посещаемость после нескольких матчей с посещаемостью стадиона, на котором Монреаль играет десятки лет это в стиле вротенберга
мы хотим всем рекордам наши звучные дать имена...))))
не мытьём так каканием )))))))
+3
0
+3
Ответ Алексей Егоров
не будем говорить о том что население Тампы ок 400т. человек, а в СПб несколько миллионов
Можно, конечно, и так. А можно скажем, что в Tampa Bay area более 3 млн. людей живёт.
В штатах и в Европе очень не любят менять границы муниципальных образований.
+3
0
+3
когда же он угомонится?..
+4
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+3
Кто-нибудь, расскажите ему, что в его городе 5,5 миллионов население, а в Тампе и 0,5 миллиона нет XD
+6
-3
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Тут надо учитывать еще и стоимость билетов. В Белл центр билеты начинаются от 150 баксов, на СКА арену от 500 деревянных) плюс половина арены бюджетники😂
+2
0
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Ответ Albert Bazarbaev
После еще пары матчей он скажет что «мы первые!»😁
даже не сомневаюсь в этом....😀😀😀😋
+2
0
+2
Ответ Сергей
Периодическая
и системно автоматическая 😀😀😀
+2
0
+2
Ещё не надоело в 🤡 играть......
+3
-1
+2
Красавчик! Так из него и прёт!
+2
0
+2
Как ты мне дорог Роман...
Без тебя скучно будет....😄
+2
0
+2
Главное, чтобы котов посчитали. И мышей, которых они поймали.
+4
-2
+2
Вот нарцисс🙆‍♂️😅
+2
0
+2
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