«Черчесов подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же». Лебеденко о посещении резиденции Кадырова

Игорь Лебеденко вспомнил о Рамзане Кадырове и Станиславе Черчесове.

– Ты был в резиденции . Какие впечатления?



– Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же».

умеет разрядить обстановку. А еще – защитить игроков. Он всегда говорил: «Вы никогда не узнаете, что происходит за пределами раздевалки – все проблемы я беру на себя». Так и было – мы думали только о футболе и вообще ни на что не отвлекались.

Думаю, во многом поэтому у него так здорово получилось в сборной. Больше скажу: никто, кроме него, ту команду бы не потянул! За нее же в тот момент все боялись браться, потому что любого тренера тут же закидывали шапками. А Черчесов выдержал давление и так выстрелил на чемпионате мира. Молодец!

– Кадыров часто контактировал с футболистами?

– Перед сезоном он собирал команду: представлял новичков, вручал им майки, сувениры. Иногда устраивал ужин в резиденции. А после важных матчей – со «Спартаком», например, – заходил в раздевалку. И, несмотря на результат, никогда никого не ругал – с игроками общался очень позитивно и уважительно, – сказал нападающий « ».

играл за « » с 2012 по 2017 год. Он провел за клуб 147 матчей, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.