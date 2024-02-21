«Черчесов подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же». Лебеденко о посещении резиденции Кадырова

Теги Игорь Лебеденко Станислав Черчесов премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Рамзан Кадыров Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Лебеденко вспомнил о Рамзане Кадырове и Станиславе Черчесове.

– Ты был в резиденции Рамзана Кадырова. Какие впечатления?
 
– Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же».

Черчесов умеет разрядить обстановку. А еще – защитить игроков. Он всегда говорил: «Вы никогда не узнаете, что происходит за пределами раздевалки – все проблемы я беру на себя». Так и было – мы думали только о футболе и вообще ни на что не отвлекались.

Думаю, во многом поэтому у него так здорово получилось в сборной. Больше скажу: никто, кроме него, ту команду бы не потянул! За нее же в тот момент все боялись браться, потому что любого тренера тут же закидывали шапками. А Черчесов выдержал давление и так выстрелил на чемпионате мира. Молодец!

– Кадыров часто контактировал с футболистами?

– Перед сезоном он собирал команду: представлял новичков, вручал им майки, сувениры. Иногда устраивал ужин в резиденции. А после важных матчей – со «Спартаком», например, – заходил в раздевалку. И, несмотря на результат, никогда никого не ругал – с игроками общался очень позитивно и уважительно, – сказал нападающий «Торпедо».

Лебеденко играл за «Ахмат» с 2012 по 2017 год. Он провел за клуб 147 матчей, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газзаев подошёл к будке и сказал: "гав-гав, я такой же"
+44
-4
+40
М-м-м помню как Черчесов тренируя Спартак, после матча с Киевским Динамо получив за два матча восемь два, убегал через чёрный ход Лужников.:)))))))
+42
-3
+39
Ответ Максим Черкашин
М-м-м помню как Черчесов тренируя Спартак, после матча с Киевским Динамо получив за два матча восемь два, убегал через чёрный ход Лужников.:)))))))
Но убегал грозно, и в то же время грациозно, как лев)
+26
0
+26
А лев ему отвечает: Что за лев этот тигр?
+25
-2
+23
"Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть!"

И все это оплатили простые россияне со своего кармана, если что.
+19
-1
+18
Ответ Максим Черкашин
М-м-м помню как Черчесов тренируя Спартак, после матча с Киевским Динамо получив за два матча восемь два, убегал через чёрный ход Лужников.:)))))))
Это было тактическое отступление. Азы военного искусства, знаете ли...
+18
-1
+17
АУФ
+13
-1
+12
Ответ Aleksey Yashin
А лев ему отвечает: Что за лев этот тигр?
«Черчесов подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же»
В этот момент лев лизал себе яйца.
+9
-1
+8
У меня тоже усы есть. 😁
+8
-1
+7
В душ льву предлагал пойти, интересно?))
+6
0
+6
«Тише-тише, я такой же, только лысый.»
+6
0
+6
В смысле - игрушка?
+6
0
+6
Ответ Максим Черкашин
М-м-м помню как Черчесов тренируя Спартак, после матча с Киевским Динамо получив за два матча восемь два, убегал через чёрный ход Лужников.:)))))))
Не убегал, а отрицательно шел на встречу
+5
0
+5
Ответ Рамин Халики
Что за кринж
Кринж -- Буквальный перевод с английского языка — съеживаться от страха, содрогаться. Иногда это слово ставят в один ряд с «испанским стыдом», что расширяет значение и возможные варианты употребления. Так или иначе, кринж — это нечто жуткое, отвратительное, то, что способно вызывать даже негативные эмоции, не оставляя равнодушными.🤣
+5
-2
+3
Мини зоопарк, всё в золоте...
+5
-2
+3
«Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-кошачьи плохо понимаете»😼
+4
-1
+3
Ответ rude.
"Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота – напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть!" И все это оплатили простые россияне со своего кармана, если что.
"А ты докажи, что не Аллах!"
+5
-2
+3
Ответ ws357
Но убегал грозно, и в то же время грациозно, как лев)
и c чувством собственного достоинства )))))))
+3
0
+3
- Тише-тише, мы сами с усами, - сказал Черчесов

- А так можешь? - спросил лев и начал лизать яйца

Черчесов смело присоединился
+2
0
+2
Ответ Максим Черкашин
М-м-м помню как Черчесов тренируя Спартак, после матча с Киевским Динамо получив за два матча восемь два, убегал через чёрный ход Лужников.:)))))))
Он не убегал от позора!!1!
Он как хищник/охотник незаметно через чёрный выход выбегал на жертву, просто она оказалась в другой стороне от Лужников, так уж совпало😂
+2
0
+2
«Тише-тише, я такой же».
в смысле, тоже в клетке?
+2
0
+2
Что за кринж
+6
-4
+2
Этот индюк болен.
+1
0
+1
Это была львица.
+1
0
+1
А что в клетке со Львом делает Винокур,удивился Черчесов
+1
0
+1
Левый понтовщик и балабол. Смотри, как бы гордыня из ушей не вылезла
+1
0
+1
Такой же усатый-полосатый?)
+1
0
+1
Спрашивается, на хрена это все? Мини-зоопарк, все в золоте. Настоящая дичь.
+1
0
+1
Усатый, конечно, тот еще кадр🤦🏻‍♂️😂

Каких только перлов не выдаёт
+2
-1
+1
что за тигр этот лев )))))
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий