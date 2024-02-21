Промес сделал хет-трик за тайм в матче с «Астаной». У него 5 голов в 3 играх после приговора

Квинси Промес забил 5 мячей с момента приговора по делу о наркотиках.

Нападающий «Спартака» забил три гола в первом тайме товарищеского матча с «Астаной»: на 26-й, 31-й и 45-й минутах.

Всего у него 5 голов в 3 товарищеских матчах после того, как его в Нидерландах приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков: 3 в этом матче, 2 гола в матче с «Кайратом» (6:0).

Во вчерашнем матче против «Абдыш-Аты» нидерландец сыграл 12 минут, но не забил.

Напомним, вингер « » заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах – его признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.