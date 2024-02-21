Промес сделал хет-трик за тайм в матче с «Астаной». У него 5 голов в 3 играх после приговора

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Астана Квинси Промес Футбол

Квинси Промес забил 5 мячей с момента приговора по делу о наркотиках.

Нападающий «Спартака» забил три гола в первом тайме товарищеского матча с «Астаной»: на 26-й, 31-й и 45-й минутах.

Всего у него 5 голов в 3 товарищеских матчах после того, как его в Нидерландах приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков: 3 в этом матче, 2 гола в матче с «Кайратом» (6:0).

Во вчерашнем матче против «Абдыш-Аты» нидерландец сыграл 12 минут, но не забил.

Напомним, вингер «Спартака» заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах – его признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.

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44 комментария
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Статистика нормального человека: 5 голов в 3 матчах после травмы/перехода/дисквалификации.
Статистика Промеса: 5 голов в 3 матчах после приговора.
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Квинси Промес забил 5 мячей с момента приговора по делу о наркотиках.

Теперь вся статистика голевых действий Промеса будет вестись от даты вынесения приговора? Типа как от Рождества Христова?
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Открыт новый уровень ведения статистики:
*ПОСЛЕ ПРИГОВОРА*
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Департироваться не захочешь, не так разыграешься))
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У него 5 голов в 3 играх после приговора
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ахахахахаха......новая графа в статистике? сколько мячей после приговора.....ахахахаха
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Надо ему пожизненное было дать. Глядишь чемпионат затащит в одиночку .
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Кокора тоже по пять штук клал в Белгородщине...
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Боится засранец, что выдадут
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Промес: "Эскобар для меня не потолок!"
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Ответ bombadil
Статистика нормального человека: 5 голов в 3 матчах после травмы/перехода/дисквалификации. Статистика Промеса: 5 голов в 3 матчах после приговора.
5 голов, т.е. по голу на каждые 272,4 килограмма кокаина или 1 гол на каждые 1,2 года осуждения.
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мы нашли человека из Голландии.он хороший,ну как мы его можем выгнать? он очень здорово бежит,он все понимает.мы не можем его выгнать.
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Неосторожно поступил Промес, как бы его теперь газ.пром.лига не выдала галанцам с испугу
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Чем больше будет забивать, тем больше вероятность, что не наденут наручники. Тут поневоле будешь стараться.
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Кого-то вдохновляет новый контракт или тренер, а Промеса - приговор по наркотикам. Если вдуматься, подобный заголовок возможен только в РПЛ: украл, выпил - не в тюрьму, а на футб.поле!
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Он в тюрьме играет?)
+2
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Ответ Daniel Petrov
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Ответ Psicho
Я правильно понимаю что преступник в международном розыске играет в футбол? Алё, спартак, тебя ничего не смущает?
как будто что-то плохое.. вот предложил бы тебе друг вложиться в одно "очень прибыльное дело", ты бы его послушал, а потом бац и ты преступник в международном розыске. справедливо? нет. поэтому промес будет продолжать радовать нас болельщиков
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Ответ Spartakus1984
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Ответ Daniel Petrov
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Ответ Spartakus1984
Даниэлла не пиши чушь.
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Ответ Spartakus1984
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Ответ ZECA
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Ответ Daniel Petrov
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Ответ Александр Кудрявцев
Приговор и играет ещё. Чего то тут не догоняю
подучись, чтобы догонять
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Ответ Barvex
Если Промес будет играть в РПЛ, матчи Спартака смотреть не собираюсь, а может и всю РПЛ.
Что за идиотизм???
Причем тут все остальные клубы???
А не смотреть спартак и так очень полезно для нервной системы…если, конечно, ты болеешь за них🤷‍♂️
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Ответ Честный контроль
Первый человек лет за 50 в мясе, который в здравом уме начнет играть просто за борщ и ромбик бесплатно.
ээ, школяр, а ну спать бегом, завтра в школу 🤣
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Ответ utsh44psmr
Комментарий удален пользователем
прокуроры с судьями первые
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здесь одни малохольные,судя по комментам,вернее почти все
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"А все остальное от Лукавого"
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