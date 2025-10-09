Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде
Сборная России побывала в историко-мемориальном музее в Волгограде.
Национальная команда завтра сыграет в BetBoom товарищеском матче с Ираном на «Волгоград Арене». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Сегодня футболисты и тренерский штаб сборной посетили музей‑панораму «Сталинградская битва».
Напомним, РФС посвятил осенние матчи сборной Году защитника Отечества.
Как вам дерби?20117 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости