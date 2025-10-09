Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде

Сборная России побывала в историко-мемориальном музее в Волгограде.

Национальная команда завтра сыграет в BetBoom товарищеском матче с Ираном на «Волгоград Арене». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Сегодня футболисты и тренерский штаб сборной посетили музей‑панораму «Сталинградская битва».

Напомним, РФС посвятил осенние матчи сборной Году защитника Отечества.