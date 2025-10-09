  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде
1

Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде

Сборная России побывала в историко-мемориальном музее в Волгограде.

Национальная команда завтра сыграет в BetBoom товарищеском матче с Ираном на «Волгоград Арене». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Сегодня футболисты и тренерский штаб сборной посетили музей‑панораму «Сталинградская битва».

Напомним, РФС посвятил осенние матчи сборной Году защитника Отечества.

Как вам дерби?20117 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
история
Волгоград-Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арене»
104вчера, 12:48
Сборная России анонсировала матчи с отсылкой к фильму «Брат». В ролике Антон Миранчук чеканит кассетой перед фанатами Ирана и Боливии: «Вы еще моего брата из Америки не видели»
267 октября, 13:31Видео
Группа «Браво» выступит на матче Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская
830 сентября, 15:52
Главные новости
«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах
1315 минут назад
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
419 минут назад
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
3429 минут назад
Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
4446 минут назадФото
Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
1059 минут назад
«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто, но немецкая точность – миф». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах
93сегодня, 09:15
Инфлюенсер Фонсека рассталась с Винисиусом – он переписывался с другой. Вингер «Реала» извинился перед Вирджинией: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново»
29сегодня, 09:08Фото
Главные герои топовых сборных в 21 веке – кто они? Месси, Криштиану и другие
сегодня, 09:00Видео
Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»
48сегодня, 08:44
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
4сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
В Китае футболист сломал шею, ударившись о рекламный щит. Асамоа может остаться частично парализованным
2 минуты назад
Бабаев о лимите: «Хочется найти компромиссный вариант. Нужен комплекс мер для защиты интересов российских игроков, а не только количественное ограничение»
431 минуту назад
Де Дзерби об уходе Рабьо после драки с Роу: «Это пошло на пользу «Марселю». Клуб решил обойтись без Адриена, который не захотел сделать шаг назад»
40 минут назад
Генсек РФС Митрофанов о сборной: «У нас отличное поколение новых игроков. Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров сейчас очень важны»
11сегодня, 09:19
Педро о Дугласе в сборной Бразилии: «Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли он тренерскому штабу. Теперь люди говорят, что он потрясающий защитник»
2сегодня, 09:09
«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом. «Тоттенхэм» считает форварда ключевым игроком
2сегодня, 08:59
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
1сегодня, 08:43
«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании
1сегодня, 08:34
Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
4сегодня, 08:33
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»
1сегодня, 08:22