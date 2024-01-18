Кормье заявил, что Хабибу предлагали $40 млн за возвращение в UFC: «Он сказал, что закончил»

Даниэль Кормье заявил, что Хабиб Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC.

«Хабиб сказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Я не знаю, сколько боев он имел в виду, не знаю, какое событие. Он просто сказал: «Я отказался от 40 миллионов, брат, я закончил», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

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