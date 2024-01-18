Кормье заявил, что Хабибу предлагали $40 млн за возвращение в UFC: «Он сказал, что закончил»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье заявил, что Хабиб Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC.

«Хабиб сказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Я не знаю, сколько боев он имел в виду, не знаю, какое событие. Он просто сказал: «Я отказался от 40 миллионов, брат, я закончил», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

Хабиб Нурмагомедов: «UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400»

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12 комментариев
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Кто бы как не относился к Хабибу.Но надо отдать должное и высказать уважение.Он и в боях старался по минимуму получать по голове.Так и сейчас ни за какие деньги не собирается даже по минимуму подставлять свою голову.Здоровье не купить,это я вам говорю как тяжело больной человек (онкология).
+33
-4
+29
Ответ Мага осторожный
Да просто вес уже не может делать, а подниматься в другую весовую 0 играет...
Чувак, за 40 млн баксов сделать вес я думаю хватит мотивации, так что не неси чушь
+15
-2
+13
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
А еще кто то говорил что хаба бился за деньги )
За еду?
+12
-1
+11
Слово держит
+12
-4
+8
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
А еще кто то говорил что хаба бился за деньги )
После того как он завершил карьеру местные хейтеры писали, что он вернется и не сдержит слово потому что бабки кончатся
+11
-6
+5
Ответ Demon69
Кто бы как не относился к Хабибу.Но надо отдать должное и высказать уважение.Он и в боях старался по минимуму получать по голове.Так и сейчас ни за какие деньги не собирается даже по минимуму подставлять свою голову.Здоровье не купить,это я вам говорю как тяжело больной человек (онкология).
Выздоравливай друг.
+4
0
+4
Хабибу предложил за бой с Коннором в ОАЭ 100 млн вне зависимости от результата
+5
-3
+2
50... Хабиб: Погнали!
+1
0
+1
Почему-то я не верю в это
+2
-1
+1
А еще кто то говорил что хаба бился за деньги )
+7
-7
0
Хабиб конечно умный человек, закончил именно на 29-0 чтобы всегда во был разговоры о возвращении.
+3
-3
0
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