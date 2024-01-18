НХЛ. «Вашингтон» примет «Сент-Луис», «Тампа» против «Миннесоты», «Вегас» – «Рейнджерс»
«Вашингтон» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» встретится с «Миннесотой», «Вегас» сыграет против «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 января, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 19 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 19 января, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 19 января, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Если выйдет, то дома "Сент Луису" Овечкин забил 11 шайб. 11 - ю (640-ю), 14.01.2019 года, в 1 - м периоде в большинстве 5* 4, с передачи Дмитрия Орлова, открыл счёт в матче.
Овечкину забить, команде победить.
2:5, 4:5(ОТ), 1:5, 2:5.
Сент-Луис играет в силовой оборонительной манере, которую прививает новый тренер Баннистер, тогда как у Вашингтон Кэпиталз проблемы в позиционном нападении, взламывать защиту будет непросто даже с Овечкиным.
Гости могут иметь хорошие шансы против невнятной атаки Вашингтона.
СТЛ немного прибавил после отставки Крейга Берубе-,а Вашингтон-101 гол , хуже только Чикаго, Сан-Хосе.
Еще раз, вина Строума, что у Овечкина упала реализация до 6%?
Вина Строума, что Овечкина не бросает из своих обычных позиций?
Вина Строума, что Овечкин больше отдает, чем бросает сам?
Ты можешь прикрываться за пренебрежительным коверканием фамилий и Соловьевым, только факты есть факты, нравятся они тебе или нет.
Еще раз, был бы вместо Строума Макдэвид, конечно он создавал бы больше, был бы Макмайкл конечно он создавал бы меньше. Хватит уже кидаться на всех игроков