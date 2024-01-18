НХЛ. «Вашингтон» примет «Сент-Луис», «Тампа» против «Миннесоты», «Вегас» – «Рейнджерс»

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«Вашингтон» примет «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» встретится с «Миннесотой», «Вегас» сыграет против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Чикаго
Дата проведения
19 января, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Монреаль
Дата проведения
19 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Даллас
Дата проведения
19 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Миннесота
Дата проведения
19 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Сент-Луис
Дата проведения
19 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Колорадо
Дата проведения
19 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сиэтл
Дата проведения
19 января, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Торонто
Дата проведения
19 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Нэшвилл
Дата проведения
19 января, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Аризона
Дата проведения
19 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Рейнджерс
Дата проведения
19 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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54 комментария
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Если Александр Михайлович сегодня не выйдет на лёд, то это будет пропуск 60 - ой игры(36 -я из за травм, 24 по другим причинам), но это будет его первое неучастие в матчах против "Сент Луиса" за всю карьеру в НХЛ. Из 59 матчей без Овечкина команда 26 выиграла, 33 проиграла.
Если выйдет, то дома "Сент Луису" Овечкин забил 11 шайб. 11 - ю (640-ю), 14.01.2019 года, в 1 - м периоде в большинстве 5* 4, с передачи Дмитрия Орлова, открыл счёт в матче.
Овечкину забить, команде победить.
+19
-9
+10
Удачи Вашику! 🤟
+8
-3
+5
Ответ MTZ_2022
Объясните пожалуйста белорусу, почему россияне до сих пор голосуют за Путина.
Если не он, то кто? Все остальные сидят уже.
+5
-3
+2
Let’s go, Rangers :)
+2
0
+2
Чет Кунитас пропал, значит все делаем правильно
+3
-2
+1
Уже 2 сезона Вашингтон не может справиться с Блюз
2:5, 4:5(ОТ), 1:5, 2:5.
Сент-Луис играет в силовой оборонительной манере, которую прививает новый тренер Баннистер, тогда как у Вашингтон Кэпиталз проблемы в позиционном нападении, взламывать защиту будет непросто даже с Овечкиным.
Гости могут иметь хорошие шансы против невнятной атаки Вашингтона.
СТЛ немного прибавил после отставки Крейга Берубе-,а Вашингтон-101 гол , хуже только Чикаго, Сан-Хосе.
+1
0
+1
Куч против Капризова, ставлю на Куча 1.5 против 3.
+4
-3
+1
Нэшвилл вперёд
+1
0
+1
Думаю 5 дней отдыха пошли на пользу. За Тампу!
+2
-1
+1
завтра эпичное противостояние...одному лысому придется доказывать другому лысому, что тот неправильно строил команду...команде тож есть, что доказывать...жаль буду на работе...там проблемно с интернетом
+1
0
+1
Вперед Canuck’s, жду хет-трика от Элиаса, один за сезон маловато для такого мастерюги…
+2
-2
0
https://youtu.be/CdqoNKCCt7A?si=hsR9h0Lub61taug7, для всех болельщиков Ванкувера, послушаем Simple Minds в миллионный раз:))
+1
-1
0
Надеюсь, у Тампы и Вашингтона физика будет в норме. У спортсменов с этим странно. Снаружи здоровые, а как возьмешь за грибами, сдыхают через полтора-два часа. Старушки целый день по лесу ходят, а у этих такой вот странный режим. Тренировки у них по два часа, что ли.
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Луису - выигрыша. Спорцу - наконец найти авторов хоккейных новостей :)
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Ответ Direct free kick
Здоровья и голов величайшему игроку эпохи! #895
не позорь Санька, твои познания в хоккее на уровне Натальи Кларк, думаю, ему твое признание до одного места
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Ответ Direct free kick
Капут команде с таким "лучшим центром". Он не знает что такое работа центра
Всё относительно. А команда да, в жопе - ты не заметил?
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Ответ Direct free kick
Опять в молодого Вольдку Виницковского-Шапиро-Соловьёва превращаешься с якобы неудобными вопросами учатникам дебатов? Когда надо рвать жоту за контракт даже Мэнта сезонную норму за 3 месяца выполняет. К реальному уровню это отношения не имеет. И даже так раззабивался он тогда когда уже было поздно, когда надо было в феврале 2023 рвать он был на нуле или около того. 50 передач он не осилил и в контрактный сезон. 40 сделал и надорвался, что теперь идёт на 25 от силы. Опять расстрачиваешься за не пойми кого. Этого мешка не возьмёт даже Вегас, на случай долгих травм Айкела и В. Карлсона. Как и Майкмайкла тоже впрочем. Там даже Ак Барс ещё подумает, стоит ли его звать
Бла бла бла не более
Еще раз, вина Строума, что у Овечкина упала реализация до 6%?
Вина Строума, что Овечкина не бросает из своих обычных позиций?
Вина Строума, что Овечкин больше отдает, чем бросает сам?
Ты можешь прикрываться за пренебрежительным коверканием фамилий и Соловьевым, только факты есть факты, нравятся они тебе или нет.
Еще раз, был бы вместо Строума Макдэвид, конечно он создавал бы больше, был бы Макмайкл конечно он создавал бы меньше. Хватит уже кидаться на всех игроков
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Кингз буксуют. Отгрузить хищникам с пятерочку!
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Ответ hhlg
А что не так?
Комментарий удален модератором
Ответ lyublyu Costornaya
без пузатого выигрывают, пузатый может и не выходить
Менять его надо в другую команду чтоб ребят перестал подводить,голы мог бы свои и в Аризоне собирать.
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