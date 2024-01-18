РУСАДА дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за употребление кокаина

Теги происшествия ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

РУСАДА дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за кокаин.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», – говорится на сайте агентства.

Как сообщает «РИА Новости», в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

Дисквалификация завершится 19 января «с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».

Курбанов приостановил карьеру 27 октября. Как сообщал ЦСКА, сделано это было по «личным причинам».

Вместе с клубом Курбанов трижды стал чемпионом Евролиги и семь раз победителем Единой лиги ВТБ.

33 комментария
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Чего-то уж больно жестокое наказание- целых три месяца за какой-то кокаин. На денёк-другой отстранить и ладно)
+35
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+33
Ответ Valentin Efimenko
Мне вот интересно, а уголовку за употребление бонусом им дают? кроме дисквалификации? ну, как обычным смертным
За употребление нет уголовки, административка и постановка на учет. Курбанову после карьеры сложнее будет на работу устроиться)))
+24
-2
+22
>Дисквалификация завершится 19 января

удобно
+21
0
+21
37 лет - ума нет.
+13
-3
+10
Прояснилось
+10
-1
+9
В тихом омуте как говорится, не ожидал такого от Никиты 😏
Не знаю подробностей, но отделался легко. Примет ли ЦСКА обратно, это вопрос. Но почти любой клуб заберёт с радостью (если оставить в стороне моральную сторону). Если уж Фридзон вернулся, который откровенно, при всей любви к нему, был балластом в последние годы, то у более полезного Никиты все шансы продолжить.
Но главный вопрос тут скорее к нему самому - хочет ли он этого, не решил ли закончить...
Смотрим.
+7
0
+7
Понятно почему он так плохо играл в последние годы, видимо шальные деньги уже некуда тратить, отсюда и наркотики.
+6
-2
+4
Ответ fbd
За употребление нет уголовки, административка и постановка на учет. Курбанову после карьеры сложнее будет на работу устроиться)))
ааа , да ладно. т.е Курбанову на госслужбу не устроиться будет?😄
+4
0
+4
Ах-ха 3 месяца.
+2
0
+2
Вот это Никита где-то "повеселился"...

А ведь после новости о "приостановке карьеры" все думали, что что-то серьезное в семье случилось.
А тут вон оно как на самом деле.
+3
-1
+2
Ответ vital_23
Случайно наверное подсыпали
Зашёл не в ту дверь. Бывает
+2
0
+2
Ответ Valentin Efimenko
Мне вот интересно, а уголовку за употребление бонусом им дают? кроме дисквалификации? ну, как обычным смертным
Ты обычный смертный🤡законы страны хотяб изучи, прежде чем умничать
+3
-1
+2
Ответ LightWithin
В тихом омуте как говорится, не ожидал такого от Никиты 😏 Не знаю подробностей, но отделался легко. Примет ли ЦСКА обратно, это вопрос. Но почти любой клуб заберёт с радостью (если оставить в стороне моральную сторону). Если уж Фридзон вернулся, который откровенно, при всей любви к нему, был балластом в последние годы, то у более полезного Никиты все шансы продолжить. Но главный вопрос тут скорее к нему самому - хочет ли он этого, не решил ли закончить... Смотрим.
Что значит примут обратно? А кто, по вашему договорился, чтобы срок дисквалификации заканчивался завтра? Дед Мороз? ЦСКА защитил свой актив и вернул его к следующей игре.
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+1
Ответ LightWithin
В тихом омуте как говорится, не ожидал такого от Никиты 😏 Не знаю подробностей, но отделался легко. Примет ли ЦСКА обратно, это вопрос. Но почти любой клуб заберёт с радостью (если оставить в стороне моральную сторону). Если уж Фридзон вернулся, который откровенно, при всей любви к нему, был балластом в последние годы, то у более полезного Никиты все шансы продолжить. Но главный вопрос тут скорее к нему самому - хочет ли он этого, не решил ли закончить... Смотрим.
Да вернётся в ЦСКА, никуда не денется. У них и так проблема с составом, заберут с распростертыми руками
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Кокаин кстати запрещен только в соревновательный период. Так то! Думать надо когда и что употреблять)))
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Кокаинщики в цска это норма)
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Дедушкино лекарство случайно выпил...
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Случайно наверное подсыпали
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Заходят как-то Дзагоев, Еременко и Курбанов в бар, а бармен им говорит...
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воронцевича проверьте
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втф
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"Семейные обстоятельства" вот это хитрюга
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Ответ Vint-Z
Чего-то уж больно жестокое наказание- целых три месяца за какой-то кокаин. На денёк-другой отстранить и ладно)
Как подростка из ламповых историй, пойманного с сигаретой, заставляют выкурить всю пачку, так и нового Денниса Родмана заперли с пакетом кокаина на 2 месяца и заставили всё снюхать.
Ждем заряженной игры!
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Какой то срок странный ... Если вспомнить того же Еременко, там вроде 2 года было.
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Просто я не ту дверь открыл. Тьфу ты, не так. Не тот порошок принял от насморка - вот как.
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Ответ Valentin Efimenko
Мне вот интересно, а уголовку за употребление бонусом им дают? кроме дисквалификации? ну, как обычным смертным
А за употребление, как в его случае , уголовку что ли дают простым смертным?Максимум дадут 15 суток.
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Ответ Виталий Голицын
А за употребление, как в его случае , уголовку что ли дают простым смертным?Максимум дадут 15 суток.
Ну ,административку . суть не в виде ответственности, а в том понесет ли он за нее наказание, как обычный смертный
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Нормально игроки без Евролиги остались.... 😃
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Ответ almagrosp
Ты обычный смертный🤡законы страны хотяб изучи, прежде чем умничать
умничаешь это ты сейчас, а я вопрос задал некорректно просто
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Ответ Кирилл
Вот это Никита где-то "повеселился"... А ведь после новости о "приостановке карьеры" все думали, что что-то серьезное в семье случилось. А тут вон оно как на самом деле.
Боюсь, что все как раз подумали "на это самое". Вопрос был только в названии вещества.
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