РУСАДА дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за употребление кокаина
РУСАДА дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за кокаин.
«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», – говорится на сайте агентства.
Как сообщает «РИА Новости», в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.
Дисквалификация завершится 19 января «с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».
Курбанов приостановил карьеру 27 октября. Как сообщал ЦСКА, сделано это было по «личным причинам».
Вместе с клубом Курбанов трижды стал чемпионом Евролиги и семь раз победителем Единой лиги ВТБ.
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Не знаю подробностей, но отделался легко. Примет ли ЦСКА обратно, это вопрос. Но почти любой клуб заберёт с радостью (если оставить в стороне моральную сторону). Если уж Фридзон вернулся, который откровенно, при всей любви к нему, был балластом в последние годы, то у более полезного Никиты все шансы продолжить.
Но главный вопрос тут скорее к нему самому - хочет ли он этого, не решил ли закончить...
Смотрим.
А ведь после новости о "приостановке карьеры" все думали, что что-то серьезное в семье случилось.
А тут вон оно как на самом деле.
Ждем заряженной игры!