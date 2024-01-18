РУСАДА дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за употребление кокаина

РУСАДА дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за кокаин.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил», – говорится на сайте агентства.

Как сообщает «РИА Новости», в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

Дисквалификация завершится 19 января «с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».

Курбанов приостановил карьеру 27 октября. Как сообщал ЦСКА, сделано это было по «личным причинам».

Вместе с клубом Курбанов трижды стал чемпионом Евролиги и семь раз победителем Единой лиги ВТБ.