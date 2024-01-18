Продюсер шоу «Большие девочки» об отношении Тутберидзе к хейту: «Этери поделилась своим секретом. «У меня просто есть одно правило: мне срать»
Продюсер шоу «Большие девочки» рассказал об отношении Этери Тутберидзе к хейту.
Тутберидзе стала ведущей шоу о похудении на телеканале «Пятница».
«Для них (участниц шоу) тренер и диетолог были практически друзьями, а вот Этери была строжайшим авторитетом.
Они обалдели, когда на неделе фэтшейминга Этери сказала, что сталкивается с хейтом не меньше них и что из всех спортивных тренеров она, возможно, самый одиозный в стране. Особенно ее критикуют за отношение к спортсменам. И поделилась своим секретом. «У меня просто есть одно правило: мне срать», – рассказал Борис Волков.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Продюсер шоу сказал, что Этери срать на хейтеров.
Давайте уже матом что-нибудь, как в медиалиге
Бабло для нее явно не пахнет.