Продюсер шоу «Большие девочки» об отношении Тутберидзе к хейту: «Этери поделилась своим секретом. «У меня просто есть одно правило: мне срать»

Продюсер шоу «Большие девочки» рассказал об отношении Этери Тутберидзе к хейту.

Тутберидзе стала ведущей шоу о похудении на телеканале «Пятница».

«Для них (участниц шоу) тренер и диетолог были практически друзьями, а вот Этери была строжайшим авторитетом.

Они обалдели, когда на неделе фэтшейминга Этери сказала, что сталкивается с хейтом не меньше них и что из всех спортивных тренеров она, возможно, самый одиозный в стране. Особенно ее критикуют за отношение к спортсменам. И поделилась своим секретом. «У меня просто есть одно правило: мне срать», – рассказал Борис Волков.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери