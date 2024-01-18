Продюсер шоу «Большие девочки» об отношении Тутберидзе к хейту: «Этери поделилась своим секретом. «У меня просто есть одно правило: мне срать»

Теги телевидение Этери Тутберидзе Фигурное катание

Продюсер шоу «Большие девочки» рассказал об отношении Этери Тутберидзе к хейту.

Тутберидзе стала ведущей шоу о похудении на телеканале «Пятница».

«Для них (участниц шоу) тренер и диетолог были практически друзьями, а вот Этери была строжайшим авторитетом.

Они обалдели, когда на неделе фэтшейминга Этери сказала, что сталкивается с хейтом не меньше них и что из всех спортивных тренеров она, возможно, самый одиозный в стране. Особенно ее критикуют за отношение к спортсменам. И поделилась своим секретом. «У меня просто есть одно правило: мне срать», – рассказал Борис Волков.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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100 комментариев
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вот не могу никак привыкнуть - прямо хорошим тоном стало в публичном поле употребить матерное словечко или что-то из лексикона подворотни - ж..па, ср...ть... И поощряется это, и цитируется( я далеко не сноб и не рафинированный интеллигент, и никого не осуждаю, но нормально реагировать и принять никак не могу себя заставить ( хотя, например, в в тг Картозия такой стиль очень логичен и воспринимается органично . Но здесь, да еще в заголовке - полный кринж(((
+69
-4
+65
Директор канала сказал, что Этери пошлет его в жопу.
Продюсер шоу сказал, что Этери срать на хейтеров.

Давайте уже матом что-нибудь, как в медиалиге
+46
-7
+39
Этери Георгиевна не добавила, что когда надо, она и сама может организовать хэйт каких угодно масштабов? )
+49
-11
+38
На вид снежная королева, а на самом деле хабалка!
+55
-22
+33
Ответ Алина Бель
вот не могу никак привыкнуть - прямо хорошим тоном стало в публичном поле употребить матерное словечко или что-то из лексикона подворотни - ж..па, ср...ть... И поощряется это, и цитируется( я далеко не сноб и не рафинированный интеллигент, и никого не осуждаю, но нормально реагировать и принять никак не могу себя заставить ( хотя, например, в в тг Картозия такой стиль очень логичен и воспринимается органично . Но здесь, да еще в заголовке - полный кринж(((
Прав на все 100, это поощряется. И это некрасиво.
+27
0
+27
Обязательно же опуститься либо до мата, либо до жаргона школьников или пацанов с улицы)) Это кого-то к народу ближе делает или что?
+22
-1
+21
Ну и лексикон. Всё, что связано с ЭТ, почему то хорошо увязывается с выделительными процессами.)))
+21
-6
+15
Было бы "срать",не отвечала бы каждому эксперту.
+16
-3
+13
Образ Снежной Королевы рассыпается на глазах.
+14
-2
+12
Этери нашла себе равных...
Бабло для нее явно не пахнет.
+13
-2
+11
туалетный лексикон у гендиректора "Пятницы" однако. хотя сама заметка про процесс уговоров и съемки довольно занятная)
+11
-1
+10
Ещё передача не вышла, а ЭГ сразу пошла с тузов
+13
-3
+10
А почему нам на Спортсе нельзя это слово писать?
+9
0
+9
Они нашли друг друга.
+10
-2
+8
Ответ Лека-Лека
Вы лично слышали слова Этери? А, если делаете выводы о человеке на основании чьего-то трепа, то это Вы сама такое слово.
интервью со Слуцким. Там было достаточно речевых оборотов.
+14
-6
+8
Я хочу сказать, что вот эти маленькие нюансы, у меня лично меняют отношение к некогда обожаемой Этери, и даже к Хрустальному. Да, я понимаю, что им всем на нас .. С высокой колокольни. Какой то неприятный осадок от откровений Этери.
+10
-2
+8
Да уж, культура так и прет у тренерши.. Впрочем, это не такой уж и секрет..
+14
-7
+7
Ну вот, как всё хорошо сложилось, а вы приглашать боялись)
+7
-1
+6
На спортсе день высокого штиля с фекальной ненормативной лексикой. "Вдохнуть и не дышать, не дышать".
+6
0
+6
Именно поэтому Тутберидзе бегала по соцсетям за Дейвом Лизом, чтобы написать ему, что он полное д...мо.
+7
-1
+6
Ответ Irinnna
На вид снежная королева, а на самом деле хабалка!
для неё есть более жёсткие определения
+11
-6
+5
Озвучил то, что и так понятно. Что ей" это самое " и на спортсменов и на моральные рамки.
+8
-3
+5
Ответ Вондроушова
Это её юные девочки из "Хрустального" научили, у них такой лексикон
Скорее это Тутберидзе девочек и мальчиков из "Хрустального" материться научила. Гномик Федотов уже матерится вовсю - это и в эфир ТВ попадало 😂
+6
-1
+5
"Высокие, высокие отношения")
+6
-1
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Ответ Ебздрогыч
Директор канала сказал, что Этери пошлет его в жопу. Продюсер шоу сказал, что Этери срать на хейтеров. Давайте уже матом что-нибудь, как в медиалиге
Так ещё и Эрмосо в интервью сказала, что представляет своих хейтеров ср*щими в туалете. Честно говоря, не люблю это слово, оно показатель низкой культуры и низкого интеллекта.
+4
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Ответ Татьяна Семёновна
Предположим, если Этери Георгиевна так и сказала, то имела полное право! Потому что нарушены все границы приличий в высказываниях её недоброжелателей.
Пальто ещё не белое!
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Ответ Инна1945
На "Пятнице" очень культурный и образованный директор!)) Гогиевна туда подходит.Но это не так. Те, которым всё равно, спортс регулярно не читают и кучу пластических операций не делают. Вот "большим девочкам" было всё равно пока их не позвали на "пятницу" и не пообещали миллион.
Ага, верно, Тутберидзе опять сказки вещает 😂 Знаем мы, как ей "с...ть" - нет более обидчивого и злопамятного человека, чем она 😏 тем более она регулярно сидит на спортсе и мониторит статьи и комментарии о себе и доче 😉 Она жутко обижается каждый раз, когда полощут ее имя))
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Ответ Gemma157
Да уж, культура так и прет у тренерши.. Впрочем, это не такой уж и секрет..
Можно только догадываться, как она с ученицами на тренировках общается!
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Хороший анонс шоу получился. Жирные девчули и главный наставник, которому на всех ср.....ть. Во что превращается наш мир, одному черту известно.
+8
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С каких пор показывать свое хабальское нутро стало модным и одобряемым? Есть же элементарные представления об уместности слов в разных ситуациях
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