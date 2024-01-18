Ари будет голосовать за Путина на президентских выборах: «Он сражается за свою страну и народ. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Владимир Путин Ари Краснодар Политика Футбол

Ари заявил, что будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента России.

«На мартовских выборах в России я буду голосовать за Владимира Путина. За все время, которое я пробыл в России, у меня есть к нему уважение, и всегда слышал о нем хорошее. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, Путин сражается за свою страну и народ. У меня огромное уважение к этому человеку!

Я против боевых конфликтов, но в плане президента многие россияне говорят, что за границей лучше, чем в России – это не так. В Бразилии и многих странах Латинской Америки намного хуже: большой процент бедности и много других проблем. В этом плане в России все намного стабильнее, и это большая заслуга Владимира Путина. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах», – сказал бывший форвард «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта. 

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177 комментариев
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Мерзость ....
+229
-27
+202
А если, ой ой ой, сравнивать не с латинской Америкой, а с другими странами? Желательно имеющими такую прорву природных ресурсов и территории? Мм
+139
-11
+128
Никаких проблем, всего лишь нищенские зарплаты, которые продолжают обесцениваться, отсутствие дорог, положенный болт на инфраструктуру везде кроме Москвы (даже вон в Подмосковье прорывов до фига), отсутствие политической оппозиции, невозможность высказываться то о чем думаешь под страхом в лучшем случае плашки иноагента, еще более нищенские чем зарплаты пенсии, невозможность сходить на концерт любимой иностранной группы с некоторых пор, массовая гибель мужского населения регионов за то, чтобы кто-то еще подержался за власть, и еще список из 100 позиций, которые, конечно же, проблемами не являются
+136
-10
+126
В России нет бедности👌. Может в кругу общения Ари ее действительно нет, но Россия на них не заканчивается
+99
-5
+94
Ответ Зелёный гопник
Отнимите у этого тела гражданство РФ!
Отнять гражданство России только у говорящих правду могут,а такие,у нынешней хунты,первыми в очереди на награждении медалями стоят.
+55
-3
+52
Всем бы так "сражаться" за страну как Путин. В бункере. Где живые люди -это цифры на компьютере и отчеты на бумажках, которые кладут на стол. Одной бумажкой или Excel документом на экране меньше? Не проблема. По крайней мере для него, как и для такого глупца как Ари.
+48
-6
+42
а вот и импортозамещение подъехало
+42
-4
+38
Ответ Баксик Кот
Мерзость ....
Да, "нет предела человеческой мерзости"
+42
-9
+33
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Я вроде не псевдолиберал, но вообще не понял, что должна проиллюстрировать эта картинка.

Объясню по-простому.

У Васи в 2000 году зарплата 10.000 рублей, а в 2024 году 40.000 рублей.

У Пети в 2000 году зарплата 1.000.000 рублей, а в 2024 году 1.500.000 рублей.

Зарплата Васи за 24 года выросла на 300%, а зарплата Пети — на 50%. И о чём это нам тут скажет?
+35
-5
+30
Ответ LeSang
Всем бы так "сражаться" за страну как Путин. В бункере. Где живые люди -это цифры на компьютере и отчеты на бумажках, которые кладут на стол. Одной бумажкой или Excel документом на экране меньше? Не проблема. По крайней мере для него, как и для такого глупца как Ари.
меня больше удивляет электорат его сейчас зайди в любую страницу в контакте в городское сообщество и везде поминки , вот только когда глупцы поймут кто организовал им все это я просто в шоке с этого
+26
-1
+25
Отнимите у этого тела гражданство РФ!
+28
-5
+23
Какой смелый шаг - скажет Никита Михалков в своем Бесогоне:)
+26
-4
+22
Почему-то Сражается этот Король, а умирают его подданые)
+23
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+22
>"В Бразилии и многих странах Латинской Америки намного хуже"

Поэтому рожать летят в Аргентину.
+23
-3
+20
Ответ ПавелАвер
а вот и импортозамещение подъехало
учитывая что этот персонаж может голосовать , он должен не словом , а делом поддержать топ лидера и пойти в окоп либо сиграть в ящик за геостратега
+23
-3
+20
А программу посмотрел, а дебаты послушал у этого самовыдвиженца?
+21
-5
+16
Ответ DenisLa
Я вроде не псевдолиберал, но вообще не понял, что должна проиллюстрировать эта картинка. Объясню по-простому. У Васи в 2000 году зарплата 10.000 рублей, а в 2024 году 40.000 рублей. У Пети в 2000 году зарплата 1.000.000 рублей, а в 2024 году 1.500.000 рублей. Зарплата Васи за 24 года выросла на 300%, а зарплата Пети — на 50%. И о чём это нам тут скажет?
О том, что ригоберка не знает других метрик кроме как ВВП в % соотношении)
+19
-4
+15
Ответ Savardus
Никаких проблем, всего лишь нищенские зарплаты, которые продолжают обесцениваться, отсутствие дорог, положенный болт на инфраструктуру везде кроме Москвы (даже вон в Подмосковье прорывов до фига), отсутствие политической оппозиции, невозможность высказываться то о чем думаешь под страхом в лучшем случае плашки иноагента, еще более нищенские чем зарплаты пенсии, невозможность сходить на концерт любимой иностранной группы с некоторых пор, массовая гибель мужского населения регионов за то, чтобы кто-то еще подержался за власть, и еще список из 100 позиций, которые, конечно же, проблемами не являются
Так в принятом на три года бюджете средства на ЖКХ будут только уменьшаться ежегодно, даже без учета инфляции. Так что «Россия - страна прорывов» может читаться двусмысленно
+15
-2
+13
Ответ MUSA17
В России нет бедности👌. Может в кругу общения Ари ее действительно нет, но Россия на них не заканчивается
Ари надо пожить вне Москвы, и не в гостиницах, а в обычном спальном районе, пожить на зарплату врача или сантехника, а так он прикормыш, шут придворный
+16
-3
+13
Ответ Mr. Sh.
Комментарий скрыт
Реально он прав. Европа замерзает, инфляция 50 процентов, у них пропали с прилавков яйца и куры, аэропорты в крупных городах у них не работают, мерседес и бмв не сравнить с нашим москвич ом, президенты и депутаты у них меняются-стабильности нет. Короче загнивают они
+15
-5
+10
Ответ Омар
Какой смелый шаг - скажет Никита Михалков в своем Бесогоне:)
Я всё жду, когда мичман Криворучко ему черенок от лопаты из его фильма поглубже засунет

Жаль, что там эфир не прямой
+12
-2
+10
Ответ LaffyTaffy
Кто нибудь у кого есть выходы на Ари организуйте уже ему поездку по Сибири и Дальнему Востоку, заманите, пообещав классную рыбалку, например.
Подольска будет достаточно
+11
-2
+9
Не называйте это выборами президента. Это не выборы, и тем более не президент.
+12
-4
+8
С Африкой надо было сравнивать, а не с Латинской Америкой, чего мелочиться-а-то!
+9
-1
+8
С Копакабаны, будет голосовать.
+9
-1
+8
В глубинке был? или дальше окружнои то из окна машины ничего не видел?
+8
-1
+7
Ответ Wiley Fox
Я всё жду, когда мичман Криворучко ему черенок от лопаты из его фильма поглубже засунет Жаль, что там эфир не прямой
судя по его бесогонству черенок давно уж там
+8
-1
+7
То, что Россия ежегодно попадает в десятку стран мир по заболевшим ВИЧем, вместе с кучей африканских государств - это, разумеется, не глобальная проблема.

Огромное количество людей за чертой бедности, неполноценные семьи, низкие пенсии, обесценивающиеся зарплаты, проблемы с социальной инфраструктурой и это не говоря о мягко сказать спорных демократических правах (притеснение свободы слова как со стороны государства, так и в части культуры отмены).

В России нет никаких глобальных проблем. Выражаясь языков Черчесова - только необычные обстоятельства.
+9
-2
+7
Кто нибудь у кого есть выходы на Ари организуйте уже ему поездку по Сибири и Дальнему Востоку, заманите, пообещав классную рыбалку, например.
+8
-1
+7
И все страны нам завидуют!
+7
-1
+6
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