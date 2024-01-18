Ари будет голосовать за Путина на президентских выборах: «Он сражается за свою страну и народ. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах»

Ари заявил, что будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента России.

«На мартовских выборах в России я буду голосовать за . За все время, которое я пробыл в России, у меня есть к нему уважение, и всегда слышал о нем хорошее. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, Путин сражается за свою страну и народ. У меня огромное уважение к этому человеку!

Я против боевых конфликтов, но в плане президента многие россияне говорят, что за границей лучше, чем в России – это не так. В Бразилии и многих странах Латинской Америки намного хуже: большой процент бедности и много других проблем. В этом плане в России все намного стабильнее, и это большая заслуга Владимира Путина. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах», – сказал бывший форвард « », « », « » и сборной России.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта.