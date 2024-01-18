Ари будет голосовать за Путина на президентских выборах: «Он сражается за свою страну и народ. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах»
Ари заявил, что будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента России.
«На мартовских выборах в России я буду голосовать за Владимира Путина. За все время, которое я пробыл в России, у меня есть к нему уважение, и всегда слышал о нем хорошее. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, Путин сражается за свою страну и народ. У меня огромное уважение к этому человеку!
Я против боевых конфликтов, но в плане президента многие россияне говорят, что за границей лучше, чем в России – это не так. В Бразилии и многих странах Латинской Америки намного хуже: большой процент бедности и много других проблем. В этом плане в России все намного стабильнее, и это большая заслуга Владимира Путина. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах», – сказал бывший форвард «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России.
Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта.
Объясню по-простому.
У Васи в 2000 году зарплата 10.000 рублей, а в 2024 году 40.000 рублей.
У Пети в 2000 году зарплата 1.000.000 рублей, а в 2024 году 1.500.000 рублей.
Зарплата Васи за 24 года выросла на 300%, а зарплата Пети — на 50%. И о чём это нам тут скажет?
Поэтому рожать летят в Аргентину.
Жаль, что там эфир не прямой
Огромное количество людей за чертой бедности, неполноценные семьи, низкие пенсии, обесценивающиеся зарплаты, проблемы с социальной инфраструктурой и это не говоря о мягко сказать спорных демократических правах (притеснение свободы слова как со стороны государства, так и в части культуры отмены).
В России нет никаких глобальных проблем. Выражаясь языков Черчесова - только необычные обстоятельства.