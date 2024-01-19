Барбашев дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча. У него 11+10 в 45 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Вегаса» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (5:1). 

Также он отличился при розыгрыше большинства во втором периоде. В активе россиянина 21 (11+10) очко в 45 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Барбашев (16:00, 2:57 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ ворот и проиграл 2 вбрасывания из 2. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

11 комментариев
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Иван нашёл свою команду. Универсальный нападающий. Может и в центре, и края играть. И в обороне пашет, и забить, и отдать пас отлично умеет. Молодец!
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Так я и не понял почему первый засчитали полосатые. Движение коньком в сторону шайбы явное, клюшкой он даже не пытался сыграть.
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Второй Брылин.
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Я же правильно понимаю, такой как первый гол в КХЛ не засчитали бы, мол коньком?
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Ответ remmor
Я же правильно понимаю, такой как первый гол в КХЛ не засчитали бы, мол коньком?
современном КХЛ это 50 на 50,ты судья ты и решай,потом в программе судейской найдут способ оправдать твое решение
+4
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Ответ Дима Миронов
современном КХЛ это 50 на 50,ты судья ты и решай,потом в программе судейской найдут способ оправдать твое решение
а вот и нет)
попросят болельщиков проголосовать в ТГ канале
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Ответ remmor
Я же правильно понимаю, такой как первый гол в КХЛ не засчитали бы, мол коньком?
Так и в НХЛ футбольные голы не всегда засчитывают)
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ОБИДНО ЗАВТРА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И РЕЙНДЖЕРЫ ТАК СЛИТЬ ГНАТЬ В ШЕЮ ЭТОГО ФИЗКУЛЬТУРНИКА ПОКА НЕ ПОЗДНО
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Ответ sergen
Так я и не понял почему первый засчитали полосатые. Движение коньком в сторону шайбы явное, клюшкой он даже не пытался сыграть.
Движение коньком не было, потому что шайба попала в конек, когда он катился к воротам соперника( а не засчитывают её , когда есть акцентированное движение коньком...).
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