Барбашев дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча. У него 11+10 в 45 играх
Иван Барбашев дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Вегаса» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (5:1).
Также он отличился при розыгрыше большинства во втором периоде. В активе россиянина 21 (11+10) очко в 45 играх в текущем сезоне.
Сегодня Барбашев (16:00, 2:57 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ ворот и проиграл 2 вбрасывания из 2. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
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