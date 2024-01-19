Барбашев дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча. У него 11+10 в 45 играх

Иван Барбашев дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (5:1).

Также он отличился при розыгрыше большинства во втором периоде. В активе россиянина 21 (11+10) очко в 45 играх в текущем сезоне.

Сегодня Барбашев (16:00, 2:57 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ ворот и проиграл 2 вбрасывания из 2. Статистика потерь и перехватов – 1:1.