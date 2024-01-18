Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 13-м, Самуэльссон – 17-м, Тарьей Бо – 24-м, Йоханнес Бо – 22-м, Лагрейд – 49-м

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18 января на Кубке мира пройдет мужская укороченная индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Укороченная индивидуальная гонка

Начало – 16.20 по московскому времени, прямая трансляцияOkko, Eurovision Sport.

Старт-лист

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

3. Томмазо Джакомель (Италия)

6. Филипп Наврат (Германия)

8. Эрик Перро (Франция)

11. Мартин Понсилуома (Швеция)

13. Эмильен Жаклен (Франция)

17. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

20. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

22. Йоханнес Бо (Норвегия)

24. Тарьей Бо (Норвегия)

27. Бенедикт Долль (Германия)

36. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

38. Йоханнес Кюн (Германия)

46. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

49. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Дата проведения
18 января, 16.20
Онлайн гонки

Этап 6, Антхольц, Италия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Кентен Фийон-Майе
2  Кресимир Црнкович
3  Томмазо Джакомель
4  Олли Хииденсало
5  Александр Мухин
6  Филипп Наврат
7  Максим Макаров
8  Эрик Перро
9  Феликс Ляйтнер
10  Дидье Бьона
11  Мартин Понсилуома
12  Тьерри Ланже
13  Эмильен Жаклен
14  Йоша Буркхальтер
15  Юстус Штрелов
16  Симон Эдер
17  Себастьян Самуэльссон
18  Артем Тищенко
19  Якуб Штвртецки
20  Йоханнес Дале-Шевдал
21  Яков Фак
22  Йоханнес Бо
23  Георг Мариан Колтеа
24  Тарьей Бо
25   Кэмпбелл Райт
26  Кристиан Гоу
27  Бенедикт Долль
28  Йеспер Нелин
29  Томаш Микишка
30  Себастьян Штальдер
31  Фабьен Клод
32  Рене Захна
33  Флоран Клод
34  Владислав Киреев
35  Хейкки Лайтинен
36  Ветле Шостад Кристиансен
37  Давид Коматц
38  Йоханнес Кюн
39  Конрад Бадач
40  Витаутас Строля
41  Владимир Илиев
42  Андрей Расторгуев
43  Пеппе Фемлинг
44  Георге Бута
45  Лукас Хофер
46  Эндре Стремсхайм
47  Ловро Планко
48  Джейк Браун
49  Стурла Хольм Лагрейд
50  Адам Раннелс
51  Витеслав Хорниг
52  Роман Реес
53  Тарас Лесюк
54  Отто Инвениус
55  Денис Насыко
56  Элия Дзени
57  Дмитрий Шамаев
58  Джеймс Пакаль
59  Сезар Бове
60  Ренарс Биркенталс
61  Максим Фомин
62  Антон Видмар
63  Артем Прима
64  Марчин Завол
65  Антонин Гигонна
66  Одзима Киомаса
67  Данило Ритмюллер
68  Райдо Ранкель
69  Винсент Боначчи
70  Роберто Пикерас Гарсия
71  Тимофей Лапшин
72  Тревор Кирс
73  Якко Олави Ранта
74  Кирилл Бауэр
75  Павел Магазеев
76  Томас Каукенас
77  Ян Гунька
78  Расмус Шиллеруп
79  Магнус Оберхаузер
80  Дамьян Чеснек
81  Эмиль Нюквист
82  Микито Татидзаки
83  Кристо Сиймер
84  Адам Вацлавик
85  Антон Синапов
86  Каспер Гунька
87  Масахару Ямамото
88  Микулаш Карлик
89  Михаил Усов
90  Максим Жермен
91  Рауль Антонио Флоре
92  Оскар Ломбардо
93  Мехис Удам
94  Дюджин Чхои
95  Йони Мустонен
96  Виктор Брандт
97  Миха Довжан
98  Благой Тодев
99  Дмитрий Хрущак
100  Логан Плетц
101  Александр Патриюк
102  Патрик Браунхофер
103  Йокубас Макине
104  Доминик Унтервегер
55 комментариев
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Надеюсь, это не является тестированием нового вида программы для ГС? А то от числа людей с триллионом медалей уже в глазах рябит.
+7
0
+7
Ответ Elenavasilevna
Интересно , у норгов чья очередь сегодня пьедестал оккупировать?
Надеюсь, младшего Бе😁
+8
-5
+3
Ответ Кац Мац
завидуй молча)
Чему завидовать то? Тому , что Км в чемп. Норвегии превратился? )))
+4
-1
+3
Кто это там штрафные круги наматывал? 😁
+2
0
+2
Ответ Elenavasilevna
Интересно , у норгов чья очередь сегодня пьедестал оккупировать?
Да уж пусть хоть папуас какой-нибудь, а то как-то поднадоели норвежцы
+3
-1
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Когда это было, при царе горохе,ты бы ещё 2017 год вспомнил..😁
Вспомнил. Гегемоны сидели на бункере в полный рост. Не все естественно. Пройисси бегала исключительно на здоровье.
+5
-3
+2
Ответ Кац Мац
тому , что там точно не первенство водокачки)))
да уж лучше водокачка, если там есть драйв, острая борьба и непредсказуемость.
+2
0
+2
Ответ Аркаимец
Германцы были триумфаторами первой гонки сезона. Требуем продолжения банкета.
Когда это было, при царе горохе,ты бы ещё 2017 год вспомнил..😁
+1
0
+1
Ответ Элси Ринген
Масс-старт на первом этапе не будет дополнительным. Он будет вместо гонки преследования.
И всё то ты всегда знаешь, Элся..😁
+1
0
+1
Ответ Mari_Lor
Да уж пусть хоть папуас какой-нибудь, а то как-то поднадоели норвежцы
Согласна. Когда на первом этапе немцы дали бой, было интереснее смотреть, но потом опять всё вернулось на круги своя. Особенно эстафета, не люблю смотреть, когда победитель известен заранее))
+1
0
+1
Ответ Xell
Записывай)) Братья Бо и Лагрейд.
Записала)))
+2
-1
+1
Ответ Xell
Король Йося! Давай побеждай все ждут!!!
Никто не ждёт..
+3
-2
+1
Ответ Аркаимец
Ну дак пото и лучший, что на химии. После того как приняли Шмидта и убрали Бессеберга-Реш, все и закончилось. Немцефобию ты в какие окуляры от Цейса разглядел у меня?
По просьбе ARD, завтрашняя женская гонка начнется в 13:40 по нашему времени.. В связи с прямой трансляцией прощания с Кайзером Францем.. Видал какой вес имеет ARD на IBU?..😯
+2
-1
+1
Ответ Cube Litening C:68X
По просьбе ARD, завтрашняя женская гонка начнется в 13:40 по нашему времени.. В связи с прямой трансляцией прощания с Кайзером Францем.. Видал какой вес имеет ARD на IBU?..😯
Я давно вношу эту прозрачную мысль ( про ТВ-рейтинги ) под шляпы тутошних херров и чепчики фрау. За, что они меня нещадно минусуют.
+2
-1
+1
Ответ Аркаимец
Кому нужна эта лотерея?
Что не так, нацелился и стреляй .
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Ответ Cube Litening C:68X
Что не так, нацелился и стреляй .
Туман однако.
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Ответ Аркаимец
Туман однако.
Все мажут, кроме Ёси..😬
+1
0
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Это что за обрез, обычную гонку не вытягивают? 😬
+2
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+1
Интересно , у норгов чья очередь сегодня пьедестал оккупировать?
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Ответ Cube Litening C:68X
Это что за обрез, обычную гонку не вытягивают? 😬
В прошлом сезоне впервые за долгое время провели четыре двадцатки. Видимо, такое количество длинных раздельных гонок не всем пришлось по вкусу, вот одну и сократили. В принципе, ничего страшного, ведь остальные три индивидуалки остались привычной длины.

На мой взгляд, это здорово, что IBU пытаются нащупать баланс между дисциплинами и при этом не загнать спортсменов. В следующем году вот появится дополнительный масстарт, причём побегут его прямо на первом этапе)
+4
-3
+1
Германцы были триумфаторами первой гонки сезона. Требуем продолжения банкета.
+4
-3
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Чё за дела? Почему в Антхольце Оберхоф показывают?
+2
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+1
Сегодня есть шанс победить кому-то не из норвежцев.
Небольшой, но есть.
+2
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+1
Кому нужна эта лотерея?
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https://www.sport1.de/news/wintersport/2024/01/biathlon-ard-lasst-rennen-wegen-beckenbauer-trauerfeier-vorverlegen
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Кому там Бульон проигрывал по времени, он же первый стартовал..?
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Вон же новенький Ритмюллер..
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Чёт туман там, нет солнца как обычно..😬
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Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален модератором
Ну дак пото и лучший, что на химии. После того как приняли Шмидта и убрали Бессеберга-Реш, все и закончилось. Немцефобию ты в какие окуляры от Цейса разглядел у меня?
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Ответ Аркаимец
90% ваших заслуг из крышуемого АРД бункера. Это еще позорнее история.
Это только в ваших влажных фантазиях..😁
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