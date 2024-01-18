Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 13-м, Самуэльссон – 17-м, Тарьей Бо – 24-м, Йоханнес Бо – 22-м, Лагрейд – 49-м
18 января на Кубке мира пройдет мужская укороченная индивидуальная гонка.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Укороченная индивидуальная гонка
Начало – 16.20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, Eurovision Sport.
Старт-лист
1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
3. Томмазо Джакомель (Италия)
6. Филипп Наврат (Германия)
8. Эрик Перро (Франция)
11. Мартин Понсилуома (Швеция)
13. Эмильен Жаклен (Франция)
17. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
20. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
22. Йоханнес Бо (Норвегия)
24. Тарьей Бо (Норвегия)
27. Бенедикт Долль (Германия)
36. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
38. Йоханнес Кюн (Германия)
46. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
49. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
- Дата проведения
- 18 января, 16.20
На мой взгляд, это здорово, что IBU пытаются нащупать баланс между дисциплинами и при этом не загнать спортсменов. В следующем году вот появится дополнительный масстарт, причём побегут его прямо на первом этапе)
Небольшой, но есть.