«Я тоже был чушпаном, раз я живой». Василий Уткин о признании Нигматуллина

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Winline Медиалига кино Медиафутбол

Василий Уткин рассказал, пацан ли он или чушпан.

«Во время каникул интерес вызывают даже не события, а еще и слова. Например, обширное обсуждение получило признание Руслана Нигматуллина о том, что когда он был ребенком, то был чушпаном – по классификации фильма «Слово пацана». 

Наверное, глупо спрашивать, все ли смотрели [сериал, но почему все так удивляются, что живой Нигматуллин называет себя чушпаном? Ребят, пацаны погибли. Они постреляли друг в друга и в конце концов практически все погибли. Извините за спойлер. Мне что, год теперь ждать, чтобы поговорить о фильме? А он мне очень понравился.

Опережая ваши вопросы: ну да, я тоже был чушпаном, хотя жил не в Казани, а в Балашихе. И, честно говоря, все эти события начались у нас в городе уже чуть позже, когда я уже учился в институте. Тем не менее я должен признаться, раз я живой, значит, я чушпан», – рассказал Уткин.

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20 комментариев
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Вася был беляшом )))
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-5
+21
Ответ fc_champion
Василию с его ростом 200 см и живым весом за сотню кг (даже в молодости) - это надо постараться чушпаном быть
Никакой связи, толстяков у нас чморили ещё как. Типа крупный трофей для гопника. Москва, если что.
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Васе всегда верили на слово, когда он говорил, что денег у него нет.
+13
-1
+12
Василий решил хайпануть. Но запоздал.
+10
-2
+8
Спустя месяц после хайпа Вася тоже решил примазаться
+6
-1
+5
Пук
+6
-3
+3
Василию с его ростом 200 см и живым весом за сотню кг (даже в молодости) - это надо постараться чушпаном быть
+3
-2
+1
Почему был… есть
+3
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+1
Скoтина толстая спойлерит
+1
0
+1
никто не был ни чушпаном, ни пацаном. это просто самоопределение и мировосприятие (ну и клише, ярлыки и прочие термины).. для эволюции жизни важны лишь те, кто выжил и развивается.
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я вот посмотрел сериал вопреки мнению большинства на спортсе. Чё все к этим чушпанам прицепились? Сериал вообще не про это. Сериал ни о чём, это факт, но почему именно к "чушпанству" столько внимания?
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Еще через недельку оценит Уэнсдей, а через месяц мемы с Чипи чипи чапа чапа или Леонидом Каневским.
Никто ничего оценивать конечно же не стал.
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Чушпаниада продолжается, от слова чушь. тьфу..кто еще не попиарился на чушьмании?
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Вася был в авторитете!
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Ответ Андрей Тихонов
Василий решил хайпануть. Но запоздал.
Думаю, просто чуть позже занесли для пиара)
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