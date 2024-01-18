Валиева выступит в шоу Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда
Фигуристка Камила Валиева 27 января примет участие в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда.
Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух.
«Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.
Ранее сообщалось, что Валиева в связи с состоянием здоровья пропустит чемпионат России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января в Москве.
«Камила – одна из самых ярких звезд на нашем небосклоне. Очень многие поклонники ждут именно ее выступления. Конечно, ее отсутствие – это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный. Очень много кто сможет заявить о себе. У меня интерес к турниру не падает», – отметил Авербух.
Могли бы поадекватнее причину для снятия придумать.
совести совсем нет
Например, если я буду называть женщину с отчеством "Михайловна" просто "Хайловна" или "Х*йловна", - это будет норм?
До 27 января ситуация может несколько раз измениться, но "появление Изяславыча" просто не вовремя.
Сейчас забурлит с новой силой))
А широкие массы вживую это шоу всë равно не увидят.
Костомаров возможно по собственной инициативе пошёл на этот поступок. Как и многие из нас идут больные на работу.