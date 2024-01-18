Валиева выступит в шоу Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда

Фигуристка Камила Валиева 27 января примет участие в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда.

Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух.

«Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.

Ранее сообщалось, что Валиева в связи с состоянием здоровья пропустит чемпионат России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января в Москве.

«Камила – одна из самых ярких звезд на нашем небосклоне. Очень многие поклонники ждут именно ее выступления. Конечно, ее отсутствие – это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный. Очень много кто сможет заявить о себе. У меня интерес к турниру не падает», – отметил Авербух.