Валиева выступит в шоу Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева 27 января примет участие в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда.

Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух.

«Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.

Ранее сообщалось, что Валиева в связи с состоянием здоровья пропустит чемпионат России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января в Москве.

«Камила – одна из самых ярких звезд на нашем небосклоне. Очень многие поклонники ждут именно ее выступления. Конечно, ее отсутствие – это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный. Очень много кто сможет заявить о себе. У меня интерес к турниру не падает», – отметил Авербух.

83 комментария
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Да всё со "здоровьем" понятно, судя по тому, что Камила и на турнире будет с каким-то спец-проектом, и шоу никто не отменял.

Могли бы поадекватнее причину для снятия придумать.
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+54
шоу, посвященное прорыву блокады...
совести совсем нет
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+52
Авербух конечно время для анонса выбрал максимально удачное
+50
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+45
Людей за дураков считают. Ничего не придумали как наврать о причине пропуска чемпионата по прыжкам. Выбрала шоу где на халяву можно деньги получить, а на турнире по прыжкам форма не позволяет выиграть.
+41
-13
+28
Уже поправилась ну и правильно зачем долго болеть
+29
-8
+21
Ответ Александр Шульгин
Авербух конечно время для анонса выбрал максимально удачное
Да вы правы. Значит ЧР по прыжкам Камила пропустит по состоянию здоровья, а в шоу она выступит. Это как она уже выздоровеет ?
+22
-3
+19
А кто тогда заболел?! Ааааа это же шоу,тут все здоровые,даже трещины в ребрах не мешают
+29
-10
+19
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вы действительно считаете, что можно по своему желанию менять настоящие Ф.И.О постороннего человека?
Например, если я буду называть женщину с отчеством "Михайловна" просто "Хайловна" или "Х*йловна", - это будет норм?
+19
-1
+18
Уже шоу про прорыв блокады🙈, как раньше умудрялись жить без шоу. Страна- одно сплошное ШОУ, причем по всем направлениям.
+25
-10
+15
Ответ Девушка Безимени
шоу, посвященное прорыву блокады... совести совсем нет
Шокирует конечно. Ничего мимо рта не пронесёт.
+19
-5
+14
Вот вы не замечаете этого, а это может быть конец карьеры
+20
-8
+12
После сообщения о снятии с турнира по прыжкам Горбачевой, тоже по состоянию здоровья, хейтеры Ками немного притихли... Но тут пришёл Авербух и всё испортил.
До 27 января ситуация может несколько раз измениться, но "появление Изяславыча" просто не вовремя.
Сейчас забурлит с новой силой))
+17
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+11
Ответ natalado
Вы действительно считаете, что можно по своему желанию менять настоящие Ф.И.О постороннего человека? Например, если я буду называть женщину с отчеством "Михайловна" просто "Хайловна" или "Х*йловна", - это будет норм?
Браво!!!👏
+11
0
+11
Туктамышева нигде там ни припасла фото с завтрака?
+19
-9
+10
Ответ Александр Шульгин
Авербух конечно время для анонса выбрал максимально удачное
Вряд ли это случайное совпадение, он человек очень продуманный.
+11
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+9
Всего-навсего одна из самых ярких звёзд? А как же величайший талант в истории всех времён и народов?
+12
-4
+8
Ответ Александр Шульгин
Авербух конечно время для анонса выбрал максимально удачное
До шоу Авера ещё 10 дней, возможно Ками выздоровеет к тому времени, а если нет, то также снимется за день.
+13
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+7
Ответ Olga.t
До шоу Авера ещё 10 дней, возможно Ками выздоровеет к тому времени, а если нет, то также снимется за день.
там нельзя сняться. На Шоу продаются билеты, и фигуристы подписывают Договоры с неустойкой, поэтому и Костомаров катался до последнего. Так что нет, это иное ))
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Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Это шоу Авер проводит каждый год. Билеты на него не продаются, а выдают бесплатно в том числе и блокадникам. Так что без разницы есть Валиева, нет Валиевой. Вы серьёзно думаете, что блокадники побегут туда из Камилы???? Людям, пережившим блокаду в этот день явно не до Камилы. Извините, конечно, но Ваш комментарий дикость какая-то.
А широкие массы вживую это шоу всë равно не увидят.
+10
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+6
Как то слово шоу и прорыв блокады не увязываются. Надо бы назвать концерт, посвященный прорыву блокады. У Ильи уже было шоу в том году, номера там все серьезные или лирические. Но шоу....
+7
-1
+6
Ответ natalado
Вы действительно считаете, что можно по своему желанию менять настоящие Ф.И.О постороннего человека? Например, если я буду называть женщину с отчеством "Михайловна" просто "Хайловна" или "Х*йловна", - это будет норм?
Особенно последнее будет в самую суть !)))
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+5
Ответ Faktor.W
Людей за дураков считают. Ничего не придумали как наврать о причине пропуска чемпионата по прыжкам. Выбрала шоу где на халяву можно деньги получить, а на турнире по прыжкам форма не позволяет выиграть.
любой нормальный тренер бы снял Ками с заведомо проигрышного турнира... это для психологической устойчивости спортсмена вредно, особенно если он реально продолжать спортивную карьеру собирается... зачем ей в нём участвовать???? чтобы что??? чтобы очередной "Кузнецов" написал "разрушен миф Валиевой"???....
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-8
+5
вот может же человек по-нормальному сказать об отсутствии на турнире спортсмена...
+6
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+5
Ответ Zhuuuzhik
Да всё со "здоровьем" понятно, судя по тому, что Камила и на турнире будет с каким-то спец-проектом, и шоу никто не отменял. Могли бы поадекватнее причину для снятия придумать.
Да может у нее микротравма какая-нибудь. Чего ей бояться турниров? Это вообще спортовская придумка, что спортсмены чего-то там боятся. Они не так воспитаны.
+12
-8
+4
Ответ Irinnna
Не в конце января, а через неделю! А готовиться она к нему когда начнёт? Завтра?
Может и завтра. шоу через 10 дней. Это достаточный период что бы прокатать показательный
+7
-3
+4
Ответ peppi-lia
там нельзя сняться. На Шоу продаются билеты, и фигуристы подписывают Договоры с неустойкой, поэтому и Костомаров катался до последнего. Так что нет, это иное ))
Разве в шоу задействован один состав, без замен?
Костомаров возможно по собственной инициативе пошёл на этот поступок. Как и многие из нас идут больные на работу.
+8
-4
+4
Ответ Faktor.W
Людей за дураков считают. Ничего не придумали как наврать о причине пропуска чемпионата по прыжкам. Выбрала шоу где на халяву можно деньги получить, а на турнире по прыжкам форма не позволяет выиграть.
На это шоу она ещё давно заявлена была, задолго до прыжкового турнира. Сниматься с шоу себе дороже - неустойка будет огромная, поэтому они все катаются простуженные, травмированные, не в форме, но катаются. Пример Костомарова показателен...
+6
-2
+4
Ответ KMR
А кто тогда заболел?! Ааааа это же шоу,тут все здоровые,даже трещины в ребрах не мешают
Вечный вопрос)) "А был ли мальчик?"
+10
-6
+4
Вообще интересно было бы посмотреть постановку Ильи для Ками, он не ставил для нее ещё.
+10
-6
+4
Ответ Девушка Безимени
шоу, посвященное прорыву блокады... совести совсем нет
Аналогичная мысль возникла... Звучит довольно кощунственно... Обратила внимание, что уже не первый раз Авербух берет серьезные темы для своего "творчества".
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+3
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