Мирра Андреева отыгралась с 1:5 и матчбола в решающем сете против Парри и второй раз вышла во вторую неделю ТБШ
47-я ракетка рейтинга WTA Мирра Андреева обыграла №72 Диан Парри в третьем круге Australian Open – 1:6, 6:1, 7:6(10-5).
В решающем сете Андреева уступала 1:5. При счете 2:5 она ушла с матчбола на своей подаче.
В 2024-м Андреева дебютировала на взрослом Australian Open, теперь она по одному разу выступала в основной сетке каждого из турниров «Большого шлема».
16-летняя россиянка второй раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ. В прошлом году она добрала до четвертого круга «Уимблдона».
Дальше Андреева встретится с Барборой Крейчиковой или Сторм Хантер.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Чудо кудрявое: ладно, активирую режим Богини!
Опыт куда как более полезный, чем очередная рутинная победа над кем-то из середины сотни.
Было видно, что либо вырастет просто сильная теннисистка, либо ментальный монстр - многолетний лидер тура.
Хоть бы второе :)
надеюсь, авансы оправдаются, а травмы не помешают.