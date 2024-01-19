Мирра Андреева отыгралась с 1:5 и матчбола в решающем сете против Парри и второй раз вышла во вторую неделю ТБШ

47-я ракетка рейтинга WTA обыграла №72 в третьем круге Australian Open – 1:6, 6:1, 7:6(10-5).

В решающем сете Андреева уступала 1:5. При счете 2:5 она ушла с матчбола на своей подаче.

В 2024-м Андреева дебютировала на взрослом Australian Open, теперь она по одному разу выступала в основной сетке каждого из турниров «Большого шлема».

16-летняя россиянка второй раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ. В прошлом году она добрала до четвертого круга «Уимблдона».

Дальше Андреева встретится с или Сторм Хантер.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open