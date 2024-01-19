Мирра Андреева отыгралась с 1:5 и матчбола в решающем сете против Парри и второй раз вышла во вторую неделю ТБШ

Теги Australian Open WTA Диан Парри Мирра Андреева Теннис

47-я ракетка рейтинга WTA Мирра Андреева обыграла №72 Диан Парри в третьем круге Australian Open – 1:6, 6:1, 7:6(10-5).

В решающем сете Андреева уступала 1:5. При счете 2:5 она ушла с матчбола на своей подаче.

В 2024-м Андреева дебютировала на взрослом Australian Open, теперь она по одному разу выступала в основной сетке каждого из турниров «Большого шлема». 

16-летняя россиянка второй раз в карьере вышла во вторую неделю ТБШ. В прошлом году она добрала до четвертого круга «Уимблдона».

Дальше Андреева встретится с Барборой Крейчиковой или Сторм Хантер.

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59 комментариев
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1:5, подача соперницы и расклеившаяся игра. Преклоняюсь перед Миррой. Так собраться - это было шедеврально! Респект! С таким характером в 16 лет можно добиться очень и очень многого!!!
+97
-2
+95
Счёт: (1:1) 1:5
Чудо кудрявое: ладно, активирую режим Богини!
+66
-1
+65
Нафиг нужно смотреть этот женский теннис, чуть инфаркт не заработал. Пойду посмотрю лучше в окошко, там соседка белье развешивает. Красота!
+53
0
+53
У меня слов нет
+33
0
+33
Ответ Function
Комментарий скрыт
Как можно так выражаться в сторону 16 летней девчонки? Каким ….едом надо быть
+27
-2
+25
Мирре нужна была такая победа после серии поражений, где её вдруг посреди матча сковывало и она уже не могла ничего поделать против поднявшей голову соперницы.
Опыт куда как более полезный, чем очередная рутинная победа над кем-то из середины сотни.
+25
-2
+23
Ответ Кирюшок
Комментарий скрыт
Слушай, ну она еще подросток. Шестнадцать всего лишь лет. Тысячи людей на трибунах. Ты думаешь легко в 16 с каменным лицом реагировать? Особенно когда с 1:5 уходишь? Мне тоже крики не нравятся, но надо понимать их природу.
+21
0
+21
Честно, после 1:5 перестал смотреть. А она взяла и выиграла! У Мирры сумасшедшая менталка, конечно. Умничка!
+16
-1
+15
Ох красотка! 3-й сет, просто нечто😱
+16
-1
+15
Ответ Янтарь
Мирре нужна была такая победа после серии поражений, где её вдруг посреди матча сковывало и она уже не могла ничего поделать против поднявшей голову соперницы. Опыт куда как более полезный, чем очередная рутинная победа над кем-то из середины сотни.
Да. Еще полгода назад несколько таких матчей отдала.
Было видно, что либо вырастет просто сильная теннисистка, либо ментальный монстр - многолетний лидер тура.
Хоть бы второе :)
+14
0
+14
Ответ Function
Комментарий скрыт
Тут не про твою игру новость
+11
-1
+10
Ответ Анатолий Зыболов
Нафиг нужно смотреть этот женский теннис, чуть инфаркт не заработал. Пойду посмотрю лучше в окошко, там соседка белье развешивает. Красота!
Нижнее белье?
+8
0
+8
Клуб Анастасии Мыскиной пополнился еще одним экспонатом.Это те спортсменки,которые проиграли решающий сет со счёта 5:1,если кто не в курсе...
+8
0
+8
Ответ Алексей Ильин
У меня слов нет
Если убрать матерные слова, у меня тоже нет))
+8
-2
+6
Наши на этом АО выдают триллер за триллером. Вчера Блинкова с медведом, сегодня Карен и Мирра! Вот когда хочется процитировать "Мы русские! Какой восторг!"
+10
-4
+6
Ответ Святослав Федорович
1:5, подача соперницы и расклеившаяся игра. Преклоняюсь перед Миррой. Так собраться - это было шедеврально! Респект! С таким характером в 16 лет можно добиться очень и очень многого!!!
в игре против Жабер всё шло гладко. сегодня надо было бороться. комментаторы на ESPN при счёте 8-3 на решающем тайбрейке сказали, что смотрят на будущее женского тенниса.
надеюсь, авансы оправдаются, а травмы не помешают.
+7
-1
+6
Обожаю такие моменты. Давай Мира вперед! 👏🏼
+6
0
+6
Какая красота!Мирра умничка!
+5
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+5
Какая же Мирра молодец. Характер ТОП спортсмена. Очень хочется, чтобы у неë всë получилось. Главное не сглазить и без травм. Прибавит в мощи и это потенциальный лидер женского тура
+5
0
+5
Ну вот, а говорили, что не умеет Мирра вытаскивать матчи, в которых изначально всё пошло не по плану. Очень важная для нее победа, молодец)
+6
-1
+5
это просто космос! шансов почти не было, но она выиграла!
+7
-2
+5
Мирра просто красотка, так держать!!! Ура!
+4
0
+4
Умничка, проявила характер, такие победы нужны и помогают преодолевать себя.
+4
0
+4
что не матч смотрю, то какие-то невероятные сценарии. Рыбакина-Блинкова- супер тайбрейк, Медведев- Руус - шикарный камбэк Дани. и вот сегодня, уже казалось когда все потеряно, собралась и затащила когда уже почти никто не верил. БРАВО!!
+4
0
+4
после того, как всплакнула при 1-5, уже не верилось, это очень важный матч с точки зрения опыта
+4
0
+4
Ответ mehmet scholl
Да. Еще полгода назад несколько таких матчей отдала. Было видно, что либо вырастет просто сильная теннисистка, либо ментальный монстр - многолетний лидер тура. Хоть бы второе :)
Ну, до ментального монстра Мирре пока далеко, но это важно - научиться так выцарапывать матчи. Особенно те, которые на бумаге обещали быть легкой прогулкой.
+4
0
+4
Ответ Святослав Федорович
1:5, подача соперницы и расклеившаяся игра. Преклоняюсь перед Миррой. Так собраться - это было шедеврально! Респект! С таким характером в 16 лет можно добиться очень и очень многого!!!
Все так, лишь бы без травм..
+6
-3
+3
Так характер и закаляется
+4
-1
+3
Ответ Николай Бойко
Честно, после 1:5 перестал смотреть. А она взяла и выиграла! У Мирры сумасшедшая менталка, конечно. Умничка!
Я ровно наоборот, с 1:5 начал смотреть, еще и ставочку сделал )))
+3
0
+3
Вот это поворот!!!
+3
0
+3
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