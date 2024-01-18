МОК проведет дополнительную проверку россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет дополнительную проверку российских спортсменов, отобравшихся на Игры-2024 в Париже.

Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы установили правила допуска. Международные спортивные федерации несут ответственность за допуск спортсменов на свои соревнования. Мы несем ответственность за свое мероприятие. Поэтому мы будем предельно внимательно изучать процесс допуска спортсменов.

Если говорить о самом процессе, то я могу говорить только в общих чертах. Мы будем придерживаться правил, которые были прописаны в решении МОК. Спортсмены, которые пройдут отбор на Игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку на возможность предоставления нейтрального статуса», – заявил Адамс.

Ранее МОК разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр