МОК проведет дополнительную проверку россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Борьба

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет дополнительную проверку российских спортсменов, отобравшихся на Игры-2024 в Париже.

Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы установили правила допуска. Международные спортивные федерации несут ответственность за допуск спортсменов на свои соревнования. Мы несем ответственность за свое мероприятие. Поэтому мы будем предельно внимательно изучать процесс допуска спортсменов.

Если говорить о самом процессе, то я могу говорить только в общих чертах. Мы будем придерживаться правил, которые были прописаны в решении МОК. Спортсмены, которые пройдут отбор на Игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку на возможность предоставления нейтрального статуса», – заявил Адамс.

Ранее МОК разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

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28 комментариев
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По ходу если кого-то и допустят, и там этот кто-то выиграет медаль, то устроят еще дополнительные проверки, например на форму черепа или длину носа.
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Видимо будут измерять форму черепа, носа и т.п.
Кстати, никто не слышал, есть ли спортсмены, желающие принять участие в этом позоре?
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Похоже, проще безногому рецидивисту в ФСО устроиться, чем россиянину на ОИ попасть.
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Ради веселья, проведите эксперимент.

Возьмите подборку последних 20 новостей про МОК и российских спортсменов. И замените слово "российских" на "еврейских".

После представьте, как Израиль реагировал на подобные заявления и новости. И как реагируем мы
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Ну да, ведь только Россия имеет в своём составе территории, которые не признаёт ООН, на Ближнем Востоке таких стран нет
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Дополнительная проверка дополнительно оплачивается, видимо (
Позор ,конечно этот нейтральный статус...
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Ответ Лев Бабенко
Ради веселья, проведите эксперимент. Возьмите подборку последних 20 новостей про МОК и российских спортсменов. И замените слово "российских" на "еврейских". После представьте, как Израиль реагировал на подобные заявления и новости. И как реагируем мы
А как мы реагируем? Ракетами по Запорожью очевидно
+6
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+3
да, проверьте, а то может иврит знают
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Ответ Oleg Olegov
По ходу если кого-то и допустят, и там этот кто-то выиграет медаль, то устроят еще дополнительные проверки, например на форму черепа или длину носа.
Чувствуется речь прям эксперта в данном вопросе!👍
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Ответ oleg414
Видимо так)
У Вас одинаковая форма черепа и длина носа просто)
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Ответ Oleg Olegov
По ходу мы с вами клоны из одной матрицы)
Видимо так)
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Ответ oleg414
Видимо будут измерять форму черепа, носа и т.п. Кстати, никто не слышал, есть ли спортсмены, желающие принять участие в этом позоре?
По ходу мы с вами клоны из одной матрицы)
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Расизм. Как бы их по судам то потаскать...
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Лагерь временного содержания под Парижем уже открыт?
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А если они ещё и что-то выиграют, тогда вообще до выражения глаз и цвета мыслей) докопаются.
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М-да, чем дальше - тем унизительнее.
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Ответ Oleg Olegov
По ходу если кого-то и допустят, и там этот кто-то выиграет медаль, то устроят еще дополнительные проверки, например на форму черепа или длину носа.
Цвет глаз.
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Мне сразу вспомнился фильм Звездный десант 1997 года, когда земляне воевали с внеземной расой жуков. В конце, когда люди выиграли, они поймали жука и стали его исследовать, проводить над ним опыты.

Вот примерно также, наверное, собирается делать МОК
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Люстрацию устроят, очищение,через жертвоприношение, унижать так до плинтуса.
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а кто там от России планируется вообще помимо теннисистов?
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Совет для наших белотряпочников которые все-таки решили ехать за медалькой. Найдите у себя иудейские корни, это решит массу проблем)
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Губерниев и Марьянчик: "И всё равно ехать надо".
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Позорники . Итак уже вдоль и поперек всех на сто рядов проверили до седьмого колена
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Ответ Николай Бойко
Что они там ещё проверять собрались-то?
Как что. Разденься, пригнись, покашляй
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Сначала сами допустили в свои правила русофобии, теперь боятся выходок русофобов на Олимпиаде. А надо выпустить правило, кто обидит нейтрала, тот будет отчислен.
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И будут вербовать?
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Ответ Петя Клюквин
Лагерь временного содержания под Парижем уже открыт?
Самое смешное, что проживание в этом лагере атлетам предлагают оплатить самим. Как и услуги измерителя формы черепа.
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