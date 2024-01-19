Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 500+ передачами в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 9-й

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Александр Овечкин Мартен Сен-Луи Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Александр Могильный Виктор Хедман Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 500+ передачами в НХЛ.

Форвард «Тампы» отметился ассистентским хет-триком в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (7:3). 

30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 75 (28+47) очками в 44 играх. 

За карьеру в рамках регулярок на его счету стало 804 (304+500) балла в 688 матчах. 

До Кучерова отметки 500 передач достигли 3 игрока «Тампы» – Мартен Сен-Луи (588 в 972 играх), Стивен Стэмкос (564 в 1045), Виктор Хедман (545 в 1017, сегодня – тоже ассистентский хет-трик).

Среди россиян в истории НХЛ Никита стал 9-м игроком с 500+ передачами. Он опередил Вячеслава Козлова (497 передач в 1182 играх). 

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 779 в 1105), Сергей Федоров (696 в 1248), Александр Овечкин («Вашингтон», 683 в 1387), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990). 

8 комментариев
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Сезон сплошные круглые цифры - 300 шайб, 500 ассистов, скоро ещё 700 матчей будет! Главное чтобы без травм!
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Сначала Стэмкос станет рекордсменом Тампы по передачам, потом почти сразу Хэдман, а потом должен всех обогнать Кучеров.
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+11
А Капризов - лучший игрок матча имхо. +3 в такой игре говорит само за себя
+8
-2
+6
Передачи в среднем за игру среди россиян:

1. Панарин - 0.76
2. Кучеров - 0.73
3. Малкин - 0.70
4. Дацюк - 0.63
5. Капризов - 0.60
+3
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+3
Ответ Ответ года
Сначала Стэмкос станет рекордсменом Тампы по передачам, потом почти сразу Хэдман, а потом должен всех обогнать Кучеров.
Не факт,что Стэммер доберется до Сен-Луи быстрее Хедмана.В любом случае это произойдет уже в следующем сезоне,и где там будет кэп,одному богу известно.
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Ура, он сделал это!
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Ответ sergio_ua
А Капризов - лучший игрок матча имхо. +3 в такой игре говорит само за себя
Под Кирю срочно нужно Данилу Юрова подписывать в звено вместо Зукарелло.
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Ответ Андрей Герасимов
Не факт,что Стэммер доберется до Сен-Луи быстрее Хедмана.В любом случае это произойдет уже в следующем сезоне,и где там будет кэп,одному богу известно.
Да, могут и не продлить.
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