Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 500+ передачами в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 9-й

Никита Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 500+ передачами в НХЛ.

Форвард « » отметился ассистентским хет-триком в игре регулярного чемпионата с «Уайлд» (7:3).

30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 75 (28+47) очками в 44 играх.

За карьеру в рамках регулярок на его счету стало 804 (304+500) балла в 688 матчах.

До Кучерова отметки 500 передач достигли 3 игрока « » – (588 в 972 играх), (564 в 1045), (545 в 1017, сегодня – тоже ассистентский хет-трик).

Среди россиян в истории НХЛ Никита стал 9-м игроком с 500+ передачами. Он опередил Вячеслава Козлова (497 передач в 1182 играх).

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 779 в 1105), Сергей Федоров (696 в 1248), («Вашингтон», 683 в 1387), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990).