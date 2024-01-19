Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 500+ передачами в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 9-й
Никита Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 500+ передачами в НХЛ.
Форвард «Тампы» отметился ассистентским хет-триком в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (7:3).
30-летний россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 75 (28+47) очками в 44 играх.
За карьеру в рамках регулярок на его счету стало 804 (304+500) балла в 688 матчах.
До Кучерова отметки 500 передач достигли 3 игрока «Тампы» – Мартен Сен-Луи (588 в 972 играх), Стивен Стэмкос (564 в 1045), Виктор Хедман (545 в 1017, сегодня – тоже ассистентский хет-трик).
Среди россиян в истории НХЛ Никита стал 9-м игроком с 500+ передачами. Он опередил Вячеслава Козлова (497 передач в 1182 играх).
Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 779 в 1105), Сергей Федоров (696 в 1248), Александр Овечкин («Вашингтон», 683 в 1387), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990).
1. Панарин - 0.76
2. Кучеров - 0.73
3. Малкин - 0.70
4. Дацюк - 0.63
5. Капризов - 0.60