КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», московское «Динамо» против «Нефтехимика»

«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет дома с «Ладой», « » – с « », московское « » встретится на своем льду с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ