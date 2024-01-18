КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», московское «Динамо» против «Нефтехимика»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь Лада Нефтехимик Витязь Торпедо результаты матчей КХЛ Динамо Хоккей

«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» сыграет дома с «Ладой», «Торпедо» – с «Витязем», московское «Динамо» встретится на своем льду с «Нефтехимиком».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Салават Юлаев
Дата проведения
18 января, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Витязь
Дата проведения
18 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Лада
Дата проведения
18 января, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Нефтехимик
Дата проведения
18 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев
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Салават Ю ждем достойной игры и только победы!
+5
-1
+4
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
+2
-1
+1
Сегодня буду болеть за Сибирь Команде надо возращаться в зону Плей-офф Удачи команде (бол Авангарда)
+1
-1
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Победы Нефтехимику!
0
0
0
За московское Динамо ! Нефтехимик колкий соперник . Из пяти последних матчей три закончились по буллитам и в овертайме . Последние две встречи закончились в овертайме и по буллитам . Так что булки расслаблять некогда . Надо играть с первых минут .
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Ответ Ачиваков Марат
Салават Ю ждем достойной игры и только победы!
Приветствую Вас. Вы не знаете куда делся мой приятель Йозе Марино? Честный и порядочный человек . Пусть обозначится .
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