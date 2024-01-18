КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», московское «Динамо» против «Нефтехимика»
«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Ак Барс» сыграет дома с «Ладой», «Торпедо» – с «Витязем», московское «Динамо» встретится на своем льду с «Нефтехимиком».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 18 января, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 18 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 18 января, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 18 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.