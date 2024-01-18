Кубок России. Индивидуальная гонка. Казакевич стартует 2-й, Миронова – 10-й, Куклина – 23-й, Гореева – 32-й, Дербушева – 46-й, Сливко – 47-й
18 января на Кубке России в Ижевске пройдет женская индивидуальная гонка.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
4-й этап
Ижевск
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
12. Анна Грухвина
17. Елизавета Каплина
18. Елена Кручинкина
20. Валерия Каюмова
21. Анастасия Батманова
22. Анастасия Шевченко
23. Лариса Куклина
24. Анастасия Егорова
25. Екатерина Носкова
31. Ульяна Нигматуллина
32. Анастасия Гореева
34. Полина Шевнина
36. Алина Кудисова
38. Наталия Шевченко
39. Наталья Гербулова
46. Тамара Дербушева
47. Виктория Сливко
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
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