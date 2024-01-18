Кубок России. Индивидуальная гонка. Казакевич стартует 2-й, Миронова – 10-й, Куклина – 23-й, Гореева – 32-й, Дербушева – 46-й, Сливко – 47-й

Теги сборная России жен результаты Кубок России Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Биатлон

18 января на Кубке России в Ижевске пройдет женская индивидуальная гонка.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

2. Ирина Казакевич

10. Светлана Миронова

12. Анна Грухвина

17. Елизавета Каплина

18. Елена Кручинкина

20. Валерия Каюмова

21. Анастасия Батманова

22. Анастасия Шевченко

23. Лариса Куклина

24. Анастасия Егорова

25. Екатерина Носкова

31. Ульяна Нигматуллина

32. Анастасия Гореева

34. Полина Шевнина

36. Алина Кудисова

38. Наталия Шевченко

39. Наталья Гербулова

46. Тамара Дербушева

47. Виктория Сливко

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

49 комментариев
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держите миронову...
+9
-1
+8
Ответ Oksana bask
Миронова в погоне за длинным рублем
врядли просто продышаться выходит
+7
-1
+6
Миронова в погоне за длинным рублем
+7
-2
+5
А где Гришина?
+4
0
+4
Что ж они все последним?
+4
0
+4
Опять-таки всем Удачи. Кто победит-не знаю,как и у парней.Тома,Вика,Наташи- Шевченко и Гербулова,кто-то из Насть-? Свету заявили и сразу на ИГ?Надеюсь,что тренеры знают,что делают..
+4
0
+4
Ответ Сергей Воробей
держите миронову...
Чтобы до старта не убежала?:-)
+4
0
+4
Две основные фаворитки на победу стартуют рядышком,46,47 стартовые номера.От Тамары ждём продолжения банкета.Ирина вчера провела хорошую стрелковую,сегодня - минимум промахов,и место на подиуме.)/хочется в это верить /
+5
-1
+4
Дербушева, Сливко, Гербулова
+4
0
+4
Ответ Афанасия
Может Миронова на свежачка что-нибудь и выдаст?)
да врядли, скорее 20е скорости какие нибудь покажет
+3
0
+3
Губерниева скучно слушать. Опять у него «белорусы обыгрывают россиян», хотя в прошлой гонке у них ничего не получилось и даже в десятке не были. Ему надо с погладь быком объединиться.
+3
0
+3
Миронова прям ворвалась)
+3
0
+3
Ответ starichok77
и за кого болеть, если Резцова не бежит?))
за мекрюкову самую молодую и перспективную
+3
0
+3
Наталия - хороший старт,Настя,пока превосходно,а вот Ирину вычеркиваем из списка претендентов.
+2
0
+2
Шевченки, Носкова, Егорова, Дербушева...
Соискателей хватает.
+2
0
+2
Очень много промахов у всех.
+2
0
+2
Шевченко упала, что ли? Винтовка почему в снегу?
+2
0
+2
Промахнулись на лежке те,от которых меньше всего ждал; от Томы и Вики.Увы,..
+2
0
+2
Ого, у Томы промах, у Вики два. Вот это поворот
+2
0
+2
Ответ Daniyar8
Дербушева, Сливко, Гербулова
Может Ульяна потеснит с пьедестала кого-то? Стрельба-то у неё хорошая.
+4
-2
+2
ставлю на Ларису
+3
-1
+2
Миронова начала красиво...
+2
0
+2
Интересная точно будет гонка удачи всем
+2
0
+2
и за кого болеть, если Резцова не бежит?))
+1
0
+1
шевченко настя,гербулова, шевченко ната
+1
0
+1
Миронова?)
+2
-1
+1
Ульяне удачи, стрелять она может.
+3
-2
+1
Вика с Томой синхронно. Лежка с промахами, стойка чисто)
+1
0
+1
Настя пока лидер, интересно
+1
0
+1
Обе Шевченки теперь с промахами
+1
0
+1
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