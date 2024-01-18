Кубок России. Индивидуальная гонка. Елисеев стартует 10-м, Гараничев – 13-м, Цветков – 16-м, Поварницын – 24-м, Бабиков – 29-м, Латыпов – 34-м

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Виктор Плицев Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Максим Воробей Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Андрей Вьюхин Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Александр Корнев Евгений Сидоров Денис Иродов Биатлон

18 января на этапе Кубка России в Ижевске пройдет мужская индивидуальная гонка.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

7. Дмитрий Иванов

10. Матвей Елисеев

13. Евгений Гараничев

14. Кирилл Бажин

16. Максим Цветков

21. Евгений Сидоров

22. Кирилл Стрельцов

23. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

24. Александр Поварницын

25. Василий Томшин

26. Александр Корнев

28. Рустам Каюмов

29. Антон Бабиков

34. Эдуард Латыпов

35. Максим Воробей (Беларусь)

36. Евгений Емерхонов

37. Никита Поршнев

38. Ильназ Мухамедзянов

41. Денис Иродов

48. Виктор Плицев

52. Андрей Вьюхин

59. Петр Пащенко

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

 

 

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елисеев 20 км выдержит? После командной гонки на него страшно было смотреть
+12
0
+12
Где Логинов со своими фирменными усами? Куда Халили пропал? В этом году и так стартов меньше, так ещё и пропускают
+11
0
+11
Ответ тоторо
берегутся. но логинову простительно он высоко в рейтинге
За Логинова радостно, что он хоть и не все старты, но бегает. Просто странно, что в прологе он был, а завтра - пропуск
+9
0
+9
Медали возьмут стрелки, кто-то из белорусов, Томшин, Бажин, Гараничев. Болеть же буду за удмурских парней.
+5
0
+5
Ответ Афанасия
Где Логинов со своими фирменными усами? Куда Халили пропал? В этом году и так стартов меньше, так ещё и пропускают
берегутся. но логинову простительно он высоко в рейтинге
+5
0
+5
За Жеку!
+4
0
+4
Елисеев, Гараничев, Цветков
Это из какого года новость?
+4
0
+4
Ответ Игорь Мельников
Медали возьмут стрелки, кто-то из белорусов, Томшин, Бажин, Гараничев. Болеть же буду за удмурских парней.
Может,опять кто-то удивит.
+4
0
+4
Гонка в четверг в 10 утра, а потом они удивляются что 100 человек пришло.
+3
0
+3
Ответ Афанасия
За Логинова радостно, что он хоть и не все старты, но бегает. Просто странно, что в прологе он был, а завтра - пропуск
как ульяна бежала командную,но мс пропустила( тоже этого финта не поняла
+3
0
+3
Удачи Всем парням.
+2
0
+2
Гаран намба ван!
+2
0
+2
Это гонка стрелков. Большие шансы у Жени Гараничева, надеюсь что у Бабикова Антона получится. Ждём, а парнем всем до финиша добежать.
+1
0
+1
Ответ artpal
Елисеев, Гараничев, Цветков Это из какого года новость?
Им забыли сказать,что это не спринт,а гонка на 20км.где вряд-ли они ,,выживут,,.)
+1
-1
0
Ответ Афанасия
Елисеев 20 км выдержит? После командной гонки на него страшно было смотреть
Нет, конечно, проиграет 2 минуты и будет ныть
+1
-1
0
Ответ Афанасия
За Логинова радостно, что он хоть и не все старты, но бегает. Просто странно, что в прологе он был, а завтра - пропуск
Ну, видно, 20 км для него сейчас - тяжко.
0
0
0
Поболею за земляков; Бажина,Томшина.А победа скорее всего за Латыповым будет.
0
0
0
Серохвостов то как изменился, судя по интервью)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий