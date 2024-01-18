Кубок России. Индивидуальная гонка. Елисеев стартует 10-м, Гараничев – 13-м, Цветков – 16-м, Поварницын – 24-м, Бабиков – 29-м, Латыпов – 34-м
18 января на этапе Кубка России в Ижевске пройдет мужская индивидуальная гонка.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
4-й этап
Ижевск
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
7. Дмитрий Иванов
10. Матвей Елисеев
14. Кирилл Бажин
16. Максим Цветков
21. Евгений Сидоров
22. Кирилл Стрельцов
23. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
24. Александр Поварницын
25. Василий Томшин
26. Александр Корнев
28. Рустам Каюмов
29. Антон Бабиков
34. Эдуард Латыпов
35. Максим Воробей (Беларусь)
36. Евгений Емерхонов
37. Никита Поршнев
38. Ильназ Мухамедзянов
41. Денис Иродов
48. Виктор Плицев
52. Андрей Вьюхин
59. Петр Пащенко
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
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