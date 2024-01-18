Круговой об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Данил Круговой Футбол

Данил Круговой объяснил, почему решил покинуть «Зенит».

Вчера стало известно, что в июне защитник присоединится к ЦСКА. Оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените-2». 

«Всем привет.

Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, – обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично!

Мы пообщались с Александром Ивановичем [Медведевым] и Сергеем Богдановичем [Семаком],они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», – написал Круговой.

Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)

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139 комментариев
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Ответ Влад Безруков
В чём он себе противоречит?
https://www.sports.ru/football/1115714297-danil-krugovoj-v-zenite-molodym-slozhnee-u-nas-silnye-legionery-v-etom.html
"В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться"
https://www.sports.ru/football/1115674843-krugovoj-zayavil-chto-ego-ne-ustroilo-predlozhenie-zenita-po-kontraktu.html
"Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило."
Ну так, по мелочи.
+53
-13
+40
Ответ Александр Смирнов
где гарантии, что его в ЦСКА его не скажет на лавку какой-нибудь латиноамериканский легионер?
А зачем искать латиноамериканского легионера именно на ту позицию, где у тебя есть Круговой?
+42
-5
+37
Ответ Поцелуй Оздоева
Сезон 20/21: 19 матчей из 30 возможных. Сезон 21/22: 26 матчей из 30 возможных. Сезон 22/23: 19 матчей из 30 возможных. Сезон 23/24: 12 матчей из 18 возможных. Да, действительно, не давали играть)
Наверное, нужно смотреть на минуты, а не на количество игр, где он выходит на 5 минут
+39
-9
+30
Ответ Александр Смирнов
где гарантии, что его в ЦСКА его не скажет на лавку какой-нибудь латиноамериканский легионер?
У ЦСКА же так много латиноамериканских легионеров, играющих на позиции левого защитника, что аж приходится Гаичу, который правый защитник, играть на этой позиции )
+35
-10
+25
Сам себе противоречит, насчёт контракта
+43
-22
+21
Даньке дали гарантии, что он будет в старте ЦСКА что-ли? Интересно, как это звучало. А если сменится тренерский штаб, нового ГТ заставят ставить Кругового в старт?
+12
-2
+10
Ответ Rundatgame
Даньке дали гарантии, что он будет в старте ЦСКА что-ли? Интересно, как это звучало. А если сменится тренерский штаб, нового ГТ заставят ставить Кругового в старт?
У ЦСКА 0 левых защитников профильных
Предполагаю, что какие-то гарантии у него всё таки есть
+11
-3
+8
Ответ Влад Безруков
Наверное, нужно смотреть на минуты, а не на количество игр, где он выходит на 5 минут
Если вбрасывать аут игрокам соперника, после которых тебе забивают, то да, минуты будут сокращаться.
+9
-2
+7
Ждём выпуск с Нобелем, с заголовком "Он выбрал футбол". Как Севикян, как Иосифов... кстати, как там у них дела в испанских клубах?
+10
-5
+5
Ответ Поцелуй Оздоева
Сезон 20/21: 19 матчей из 30 возможных. Сезон 21/22: 26 матчей из 30 возможных. Сезон 22/23: 19 матчей из 30 возможных. Сезон 23/24: 12 матчей из 18 возможных. Да, действительно, не давали играть)
Сколько из них полных или хотя бы 60 минут?
+11
-6
+5
https://www.sports.ru/football/person/danil-krugovoi/stat/
это он так не играл в футбол?
+8
-3
+5
Ответ Влад Безруков
Он хочет играть 2220 минут из 2220 А не те минуты, которых достаточно для вас
А точно уверен, что Федотов даст эти минуты?
+5
0
+5
Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.
===============
А что не устраивало ?
Просил убрать Сантоса и поставить его ?
+14
-10
+4
Ответ Ruscello
https://www.sports.ru/football/person/danil-krugovoi/stat/ это он так не играл в футбол?
А игровые минуты не интересуют.
Я болею за Зенит, но нужно быть объективным.
Лишь в сезоне 20/21 Круг 26 раз вышел на поле в РПЛ сыграв в среднем 49 минут за матч. В иных сезонах менее 40 минут за матч в среднем.
Ему 25 лет, он хочет играть много.
+7
-3
+4
Ответ Dmitry Orlov
А зачем искать латиноамериканского легионера именно на ту позицию, где у тебя есть Круговой?
Возможно, потому, что Круговой опять может снизить требования к себе, снова начать допускать фееричные привозы... И еще, безотносительно самого Круга, потому, что каждый клуб ищет возможности усилиться. Чтобы за попадание в стартовый состав была максимально возможная внутренняя конкуренция, а в самом стартовом составе играли наиболее сильные на данный момент времени игроки клуба.
+4
-1
+3
Ответ Tydeus
Ну так-то он нормально времени получал, кто ж виноват, что Сантос настолько хорош
Так я ничего и не коговрю против Сантоса)
Просто Дане надоело сидеть под Дугласом.
Он ведь тоже не дурак, понимает, что ну не выдавить ему Дуги из старта.
У нас ещё Чистяков ушел, тоже воспитанник, но никто по нему слезы не льёт 🤷
+2
0
+2
Ответ Владислав88
Сельдерей дятлоящер. Федотов с такими латералями как Гаиич и Круговой всю РПЛ рвать будет...
Щас благодаря Круговому взлетит с 8 места аж на 7
+2
0
+2
правильно сделал Данил, какой смысл сидеть в Зените на лавке (а теперь ещё и в дубль сослали). в ЦСКА уж точно должен играть.
+2
0
+2
Ответ cmorblr
Он так уверен, что будет играть?
Да, будет играть.
У ЦСКА нет игрока на позицию левого защитника - сейчас там играет Гаич, который по своему профилю правый защитник.

И не думаю, что его подписывали на скамейку, что было с ним в Зените.
+9
-7
+2
Ответ Влад Безруков
Наверное, нужно смотреть на минуты, а не на количество игр, где он выходит на 5 минут
Хорошо, в этом сезоне он сыграл 1145 минут из 2220 минут.
Т.е. ему давали время играть. Причем достаточно.
+7
-5
+2
Понабежало злопыхателей.. Минусы лепят ни за шо. 🤣 Пожелал парню удачной карьеры в дальнейшем, и блин кому-то не понравилось.. Вот же чудаки.
+3
-2
+1
Ответ Rundatgame
Ок, но немного странно, когда игрок приходит в топ-клуб со словами "выбрал играть в футбол", подразумевая гарантированное для себя место в старте.
В топ-клуб с 8 места, где из русских ток Чалов с Обляковым
+1
0
+1
Молодец Данил! И успехов в карьере!
+3
-2
+1
Ответ Игорю Новикову-9 матчей таких вместе с кубком,почти все матчи по 90 минут,это только в 23 году.
+2
-1
+1
Ответ Ибн Хоттабыч
Может вы мне дадите ссылочку, где бы я мог увидеть эту значительно увеличенную зарплату? Второй день болельщики Зенита об этом пишут. Второй день спрашиваю, кто-нибудь дайте мне ссылку на источник, где бы я мог убедится в том, что вы говорите правду. А в ответ тишина...
Ещё раз, даже по конским источникам его ЗП будет 1.6 в год + бонусы и подъёмные. В Зените получал меньше почти в 3 раза по своему старому контракту, когда ещё возвращался молодым пацаном. Это ли не значительное увеличение? Я понимаю Далерку, который на 300к в год уехал в топ-лигу реально за мечтой. А этот клоун уехал в московский середняк на огромную ЗП и пишет "выбрал футбол".
+1
0
+1
И был наказан.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
Скорее всего дело в том,что девочка его хотела в Москву,а про мало времени отмазка.Играл он достаточно,Его и на левый фланг ставили при живом Сутормине.
487 минут из 1620 возможных в чемпионате, 30% от возможного. Зачем фантазировать и искать сложные схемы там, где их нет? 6 матчей в кубке не равно "играл достаточно".
+2
-1
+1
Ответ Сергей Фетисов
Видишь как Кругового уважили!!!Даже играть дадут в Зените...только 2.Нормальное отношение.Парень честно ответил ,что хочет играть.Руководству надо ставить на игру 8легионеров из 12 в основе.Деньги заплачены.
Да. Только Марио им будет стоить больше миллиарда рублей за два сезона, вне зависимости от того, сколько он сможет сыграть. Это огромные деньги.
+2
-1
+1
Даня правильно сделал, но главное уходя, не держи зла на бывший клуб.....удачи, парень!!!
+2
-1
+1
где гарантии, что его в ЦСКА его не скажет на лавку какой-нибудь латиноамериканский легионер?
+12
-11
+1
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