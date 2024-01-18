Круговой об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол»
Данил Круговой объяснил, почему решил покинуть «Зенит».
Вчера стало известно, что в июне защитник присоединится к ЦСКА. Оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените-2».
«Всем привет.
Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, – обдуманное и взвешенное.
Не хочу спекуляций и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.
Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично!
Мы пообщались с Александром Ивановичем [Медведевым] и Сергеем Богдановичем [Семаком],они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», – написал Круговой.
Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)
Медведев о Круговом: «На двух стульях за «Зенит» не играют. Он переведен в «Зенит-2» для желаемого игрового времени»
"В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться"
https://www.sports.ru/football/1115674843-krugovoj-zayavil-chto-ego-ne-ustroilo-predlozhenie-zenita-po-kontraktu.html
"Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило."
Ну так, по мелочи.
Предполагаю, что какие-то гарантии у него всё таки есть
это он так не играл в футбол?
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А что не устраивало ?
Просил убрать Сантоса и поставить его ?
Я болею за Зенит, но нужно быть объективным.
Лишь в сезоне 20/21 Круг 26 раз вышел на поле в РПЛ сыграв в среднем 49 минут за матч. В иных сезонах менее 40 минут за матч в среднем.
Ему 25 лет, он хочет играть много.
Просто Дане надоело сидеть под Дугласом.
Он ведь тоже не дурак, понимает, что ну не выдавить ему Дуги из старта.
У нас ещё Чистяков ушел, тоже воспитанник, но никто по нему слезы не льёт 🤷
У ЦСКА нет игрока на позицию левого защитника - сейчас там играет Гаич, который по своему профилю правый защитник.
И не думаю, что его подписывали на скамейку, что было с ним в Зените.
Т.е. ему давали время играть. Причем достаточно.