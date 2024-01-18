Круговой об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол»

Данил Круговой объяснил, почему решил покинуть «Зенит».

Вчера стало известно, что в июне защитник присоединится к . Оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените-2».

«Всем привет.

Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде « ». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, – обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций и скажу как есть – дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично!

Мы пообщались с Александром Ивановичем [ ] и Сергеем Богдановичем [ ],они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», – написал .

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