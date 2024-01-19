Овечкин в 3-й раз в сезоне остался без голов в 5+ играх подряд. У него 12 бросков на отрезке

Александр Овечкин в 3-й раз в сезоне остался без голов в 5+ играх подряд.

Капитан « » не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (5:2).

38-летний россиянин, вернувшийся в состав «Кэпиталс» после пропуска 3 игр из-за травмы нижней части тела, отметился результативной передачей и продлил серию игр с очками до 7.

При этом безголевая серия достигла 5 игр, на этом отрезке у нападающего 12 бросков в створ.

Ранее в этом сезоне дважды не забивал в 5+ матчах подряд – в октябре и ноябре (6 игр), в ноябре и декабре (14 игр, личный антирекорд в НХЛ).

В текущем сезоне у Овечкина 8 шайб в 40 играх при 28 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1387 играх при 1513 очках.

Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории , уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).