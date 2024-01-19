Овечкин в 3-й раз в сезоне остался без голов в 5+ играх подряд. У него 12 бросков на отрезке

Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин в 3-й раз в сезоне остался без голов в 5+ играх подряд.

Капитан «Вашингтона» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).

38-летний россиянин, вернувшийся в состав «Кэпиталс» после пропуска 3 игр из-за травмы нижней части тела, отметился результативной передачей и продлил серию игр с очками до 7.

При этом безголевая серия достигла 5 игр, на этом отрезке у нападающего 12 бросков в створ.

Ранее в этом сезоне Александр дважды не забивал в 5+ матчах подряд – в октябре и ноябре (6 игр), в ноябре и декабре (14 игр, личный антирекорд в НХЛ).

В текущем сезоне у Овечкина 8 шайб в 40 играх при 28 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1387 играх при 1513 очках.

Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

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15 комментариев
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Ответ RBS
Отдохнёт с марта по июнь, а в июле команде надо его под замок с тренерами в зале, и на стадионе, никаких Россий, депутатов, Ротенов и Бузовых, с июля имею ввиду. С июля и до октября только в зале и на площадке, под полным надзором тренеров по физухе, безвылазно! А то помню в этом сентябре ещё в Москве тусил, когда команда готовилась уже. Сам испортил себе сезон...
Поздно пить боржом когда почки отвалились. Его время прошло, с этим надо смириться.
+34
-11
+23
Не те рекорды пошли, не те...
+7
-1
+6
Отдохнёт с марта по июнь, а в июле команде надо его под замок с тренерами в зале, и на стадионе, никаких Россий, депутатов, Ротенов и Бузовых, с июля имею ввиду. С июля и до октября только в зале и на площадке, под полным надзором тренеров по физухе, безвылазно! А то помню в этом сентябре ещё в Москве тусил, когда команда готовилась уже. Сам испортил себе сезон...
+16
-11
+5
Ответ smiakishev
121 игра осталась у него, если считать по его среднему gpg 0,59 до забьет еще 71 гол, как раз 901 будет, но скорее всего понадобится еще подписаться на сезон
Он подписан до конца сезона 25/26. Еще 203 игры у него, так что интрига пока жива.
+5
-3
+2
Ответ Назар Игорь
Поздно пить боржом когда почки отвалились. Его время прошло, с этим надо смириться.
Думаешь на рекорд пойдёт? Ну ты фантазёр)))) Тренировки для формы нужны, чтобы не мучался на площадке, а спокойно доигрывал, как Торнтон доигрывал, как Павс доигрывает. А рекорд не светит, это всем ясно, и не надейся)))
+15
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+2
Ровно сотка осталась по играм :)
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Вернулся, чтобы править
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Ответ smiakishev
121 игра осталась у него, если считать по его среднему gpg 0,59 до забьет еще 71 гол, как раз 901 будет, но скорее всего понадобится еще подписаться на сезон
Я про сотку до Грецкого. Вот тогда и можно будет впрямую сравнивать.
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0
Ответ Yuras Tsybaty
Он подписан до конца сезона 25/26. Еще 203 игры у него, так что интрига пока жива.
Аа.. ну правда, тогда рекорд точно падет
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Ответ smiakishev
121 игра осталась у него, если считать по его среднему gpg 0,59 до забьет еще 71 гол, как раз 901 будет, но скорее всего понадобится еще подписаться на сезон
Нужно считать какой показатель по забиты именно в этом сезоне, а не с учётом всей карьеры, когда он по 50 забивал.
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Ответ RBS
Отдохнёт с марта по июнь, а в июле команде надо его под замок с тренерами в зале, и на стадионе, никаких Россий, депутатов, Ротенов и Бузовых, с июля имею ввиду. С июля и до октября только в зале и на площадке, под полным надзором тренеров по физухе, безвылазно! А то помню в этом сентябре ещё в Москве тусил, когда команда готовилась уже. Сам испортил себе сезон...
а ему это уже не надо есть путинтим..
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