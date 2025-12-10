  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого уступил в гостях «Хиросиме», победный гол на счету Араки. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
Видео
31

Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого уступил в гостях «Хиросиме», победный гол на счету Араки. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Санфречче Хиросима» в Лиге чемпионов Азии (0:1).

Команды играли в 6-м туре общего этапа соревнования. Спортс’’ показал игру в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировал Дмитрий Лосев.

На 49-й минуте Сота Накамура вывел хозяев вперед, но гол отменили из-за офсайда. На 78-й Хаято Араки открыл счет после подачи с углового, этот мяч стал победным.

После шести туров соревнования «Шанхай Шэньхуа» идет 11-м в таблице и отстает от зоны плей-офф на четыре очка за два матча до финиша. «Хиросима» находится на 3-м месте.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 10 февраля 2026 года примет «Матиду» в 7-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

Таблица азиатской ЛЧ

Календарь азиатской ЛЧ

Что делать с Хаби Алонсо?16306 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoСанфречче Хиросима
logoЛеонид Слуцкий
видео
logoШанхай Шэньхуа
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoХаято Араки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ищем коммуникационного дизайнера, который будет тесно работать с редакцией. Ваши картинки соберут сотни тысяч просмотров на главной Спортса’’!
6 минут назадВакансия
Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»
сегодня, 04:45
Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости
сегодня, 04:10
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Фомин о «Динамо»: «Если Гусев останется, будет отлично. Постараемся воплотить его идеи в жизнь во второй части сезона»
сегодня, 03:46
Кирьяков назвал лучших легионеров в истории РПЛ: «Нобоа сильно выделялся техникой. Вагнер Лав, Думбия»
сегодня, 02:37
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
сегодня, 02:00
Бензема о Дембеле: «Лучший игрок мира, но о нем говорят недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ» – беспрецедентно»
сегодня, 01:35
Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
вчера, 22:33
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Жерсон об адаптации к холоду: «Стереотип из России — огромный пуховик и теплая шапка, но примеры других бразильцев меня успокаивали»
4 минуты назад
«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»
19 минут назад
«Кисляк – лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке
34 минуты назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
47 минут назад
Белоус о Слуцком: «Качественный тренер. Усилит любую команду РПЛ»
сегодня, 04:59
Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»
сегодня, 04:22
Жерсон о желании уйти из «Зенита»: «Такие новости высосаны из пальца. Стараюсь не обращать внимания и делать свое дело»
сегодня, 04:00
Унаи Эмери: «Лига Европы важна для «Виллы». Очень конкурентный турнир»
сегодня, 03:32
Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»
сегодня, 03:17
Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него «МЮ» не был бы в таблице там, где сейчас – он отдает голевые и забивает»
сегодня, 02:25