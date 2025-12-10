Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого уступил в гостях «Хиросиме», победный гол на счету Араки. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Санфречче Хиросима» в Лиге чемпионов Азии (0:1).
Команды играли в 6-м туре общего этапа соревнования. Спортс’’ показал игру в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировал Дмитрий Лосев.
На 49-й минуте Сота Накамура вывел хозяев вперед, но гол отменили из-за офсайда. На 78-й Хаято Араки открыл счет после подачи с углового, этот мяч стал победным.
После шести туров соревнования «Шанхай Шэньхуа» идет 11-м в таблице и отстает от зоны плей-офф на четыре очка за два матча до финиша. «Хиросима» находится на 3-м месте.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 10 февраля 2026 года примет «Матиду» в 7-м туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов.
