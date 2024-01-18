«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Унионистас Саламанка» (3:1). Забили Ферран, Кунде и Бальде

Теги Барселона Кубок Испании Альваро Гомес Жюль Кунде Ферран Торрес Унионистас Саламанка Алекс Бальде онлайны Футбол

«Барселона» обыграла «Унионистас Саламанка» (3:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 31-й минуте счет открыл хавбек хозяев Альваро Гомес. На 45-й забил забил вингер гостей Ферран Торрес. На 69-й защитник Жюль Кунде вывел каталонцев вперед. На 73-й защитник Алекс Бальде удвоил преимущество сине-гранатовых.

«Барселона» вышла в 1/4 финала.

Унионистас Саламанка – Барселона 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
18 января, 21.30, «Campo de Futbol Reina Sofía»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 31 Альваро Гомес, 1:1 – 45 Ферран Торрес, 1:2 – 69 Кунде, 1:3 – 73 Бальде.
Унионистас СаламанкаМартинес, Хименес, Майор, Ruiz, Jiménez (Gorri, 60), Альваро Гомес, Serrano (Вильяр, 46), Адриан Гомес (Эктор, 60), Тур, Лосада (Teijeira Martin, 79), Rastrojo Moro (Ivaylov, 60).
БарселонаПенья, Серджи Роберто, Кристенсен (Кубарси, 46), Кунде, Бальде, Ромеу, де Йонг, Лопес (Педри, 61), Жоау Феликс (Гюндоган, 61), Ферран Торрес (Роке, 82), Гиу (Левандовски, 61).
Предупреждения:
Jiménez (43), Гиу (51), Кубарси (70), Хименес (78).

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241 комментарий
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Опасное имя у соперника Барсы)
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Хави конечно гений, как же всё таки повезло с прошлогодним чемпионством
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Ничего страшного. Женская Барса отомсти
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трансляцию походу ведет чувак с трибуны на телефон
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Я в шоке, по-моему падать ниже некуда, Хави напиши заявление будь мужиком, реально равная игра с командой третьего дивизиона, Хави что ты сделал с командой
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+17
Ответ FanRocstar
Роке думает, куда я попал😂😂
Мне очень Гюндогана жалко, он наверное в шоке
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Это позор
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+10
Игра равных команд, счёт в принципе по игре, а Хави если бы любил клуб, давно бы уже заявление писал бы, прямо в перерыве
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Никаких эмоций уже, просто истерический смех.
Бальде проспал игрока со своего фланга.
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Ромеу в Унионистасе сидел бы в запасе, но в Барсе играет в старте. Это подобие футболиста, жалкое зрелище
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Ну с этим матчем всё ясно, интересно другое,какую очередную упоротую речь скажет хави после матча😁
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Ромеу технарь конечно лютый )
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Это реально мем. Абсолютно равная игра. Команда уровня Барселоны спокойно позволяет около любителям стабильно заходить в свою штрафную и создавать момент. Ну это реально бред какой-то. Противостояние таких команд намекает на то, что эта Саламанке за игру раз 5 к чужой штрафной приблизится, а на деле такое.
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Ответ svaz
Хави конечно гений, как же всё таки повезло с прошлогодним чемпионством
Чемпионасто имени Марка тер Стегена
+9
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Роке думает, куда я попал😂😂
+9
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+8
Всех болельщиков Барселоны с победой и выходом в 1/4 финала. Ничего не хочется писать про игру и Хави в частности. Ждём окончания сезона и будем уже тогда делать выводы. Всем добра и с Крещением православные!
+8
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+7
Почему Жирона среди лидеров Примеры? Бесподобный Мичел? Неувядающий Стуани? Дерзкий Довбик? Нет. Просто они вовремя продали Ромеу)
+8
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+7
Кунде уже не выдержал и наглядно показал, как должны действовать игроки линии атаки. Ни одного удара из-за пределов площади не наносили, а просто катают мяч, как в мини-футболе.
+8
-2
+6
Ну давайте защитнички хави,напишите что-нибудь
+8
-2
+6
Ответ Кирилл
Никаких эмоций уже, просто истерический смех. Бальде проспал игрока со своего фланга.
Да Бальде конкретно сдал, а вместо него ставить просто некого, вот и терпим привозы какой матч
+8
-2
+6
А есть команды, против которых Барса способна сохранить ворота сухими?
+6
-1
+5
Ответ Emin Aliev
трансляцию походу ведет чувак с трибуны на телефон
Эрнесто Вальверде стримит
+6
-1
+5
он остаётся...(
+7
-2
+5
Ответ svaz
кто нибудь понимает позицию Феликса? это трэш просто
Свободный худуёжник
+5
0
+5
Ответ OldRedWhite
Что за истерика ? Выиграет Барселона у Быков - без паники , господа болельщики ! P.S. Команда Саламанка со слоном на футболке и быком на гербе ! Явно угрожают ))
мне кажется истерика не в том, выиграет ли Барселона или нет истерика в том, что ставится вопрос выиграет ли Барселона у клуба из 3 дивизиона
+5
0
+5
Пусть это Унионистас, но Ферранчик молодец, хлоднокровно исполнил, этого часто не хватает.
+5
-1
+4
Правильно, надо бить издали
+4
0
+4
Во что Хави команду превратил…
+5
-1
+4
После травмы Гави, нужен был опорник. Ромеу походу психологически сломался, его вообще нельзя выпускать, он играет только во вред.
+4
0
+4
Оу, Гиу в старте )
Любопытно будет на него посмотреть )
+4
0
+4
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