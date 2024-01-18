«Барселона» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Унионистас Саламанка» (3:1). Забили Ферран, Кунде и Бальде
«Барселона» обыграла «Унионистас Саламанка» (3:1) в 1/8 финала Кубка Испании.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 31-й минуте счет открыл хавбек хозяев Альваро Гомес. На 45-й забил забил вингер гостей Ферран Торрес. На 69-й защитник Жюль Кунде вывел каталонцев вперед. На 73-й защитник Алекс Бальде удвоил преимущество сине-гранатовых.
«Барселона» вышла в 1/4 финала.
- Дата проведения
- 18 января, 21.30, «Campo de Futbol Reina Sofía»
- Голы:
- 1:0 – 31 Альваро Гомес, 1:1 – 45 Ферран Торрес, 1:2 – 69 Кунде, 1:3 – 73 Бальде.
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Унионистас Саламанка –
Мартинес, Хименес, Майор, Ruiz, Jiménez (Gorri, 60), Альваро Гомес, Serrano (Вильяр, 46), Адриан Гомес (Эктор, 60), Тур, Лосада (Teijeira Martin, 79), Rastrojo Moro (Ivaylov, 60).
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Барселона –
Пенья, Серджи Роберто, Кристенсен (Кубарси, 46), Кунде, Бальде, Ромеу, де Йонг, Лопес (Педри, 61), Жоау Феликс (Гюндоган, 61), Ферран Торрес (Роке, 82), Гиу (Левандовски, 61).
Бальде проспал игрока со своего фланга.
Любопытно будет на него посмотреть )