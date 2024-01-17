Кубок Испании. 1/8 финала. «Сосьедад» Захаряна против «Осасуны», «Валенсия» примет «Сельту», в четверг «Реал» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Унионистас»

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«Севилья» обыграла «Хетафе» в 1/8 финала Кубка Испании (3:1).

Также во вторник «Атлетик» победил «Алавес» (2:0).

В среду «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Осасуной», «Жирона» – с «Райо Вальекано». 

В четверг «Барселона» встретится с «Унионистас», а «Атлетико» и «Реал» сойдутся в мадридском дерби.

Кубок Испании

1/8 финала

Валенсия – Сельта
Дата проведения
17 января, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Реал Сосьедад
Дата проведения
17 января, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жирона – Райо Вальекано
Дата проведения
17 января, 23.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Севилья 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
16 января, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рамос, 1:1 – 23 Мата, 1:2 – 48 Ромеро, 1:3 – 55 Ромеро.
ХетафеСория, Иглесиас, Джене, Альварес (Альдерете, 66), Рико (Аленья, 66), Максимович (Хорди, 66), Милья, Гринвуд, Майораль, Латаса (Оскар Родригес, 56), Мата (Унал, 56).
СевильяАльберто Флорес, Рамос, Ньянзу (Маркао Тейшейра, 80), Баде, Педроса, Хуанлу Санчес (Навас, 46), Сусо (Ракитич, 66), Соу (Агуме, 80), Сумаре, Окампос, Ромеро (Мариано Диас, 70).
Предупреждения:
Ньянзу (74), Мата (79), Альберто Флорес (90).

 

Атлетик – Алавес 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
16 января, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Вильялибре, 2:0 – 60 Вильялибре.
АтлетикАгирресабала, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Берчиче, 70), Прадос (Хаурегисар, 87), Эррера, Сансет (Гомес, 78), Муниаин (Арес, 78), Беренгер (Уильямс, 70), Вильялибре.
АлавесСивера, Сола, Дуарте (Мараш, 76), Теналья (Марин, 77), Парада (de León Gómez, 87), Хаджи, Бенавидес, Антонио Бланко (Диалло, 66), Симеоне (Гуриди, 66), Омородион, Алькаин.
Предупреждения:
Бенавидес (71), Марин (90).

 

Тенерифе – Мальорка 0:1 (0:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
17 января, 00.00, «Элиодоро Родригес Лопес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 120 Ларин.
ТенерифеНадаль, Буньюэль, Леон (Williams Ntambue Kayumba Gironés, 85), Шипчич, Серхио Гонсалес (Крус, 80), Фернандо, Санс, Корредера (Хименес, 85), Лопес (Бодижер, 80), Martín Díaz (Рамани, 75), Гальего (Анхель Родригес, 104).
МальоркаГрейф, Гонсалес, Настасич, Копете (Дани Родригес, 56), Лопес (Санчес, 62), ван дер Хейден (Тони Лато, 56), Маскарель, Дардер (Саму Кошта, 116), Ндиайе (Раильо, 56), Льябрес (Ларин, 71), Пратс.
Предупреждения:
Ндиайе (36), Агирре (41), Раильо (72), Маскарель (79), Хименес (96), Льябрес (97), Дани Родригес (99), Гонсалес (105).

 

Унионистас Саламанка – Барселона
Дата проведения
18 января, 21.30, «Campo de Futbol Reina Sofía»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Реал Мадрид
Дата проведения
18 января, 23.30, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

Календарь Кубка Испании

23 комментария
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Мда, "повезло" Мадриду с календарём, конечно. Атлетико, Барса в Суперкопе, сейчас опять Атлетико, дальше маленькая "рекламная пауза" дома с тонущей Альмерией, а после выезды к крепким Пальмам и Хетафе - и опять Атлетико, а следом Жирона для полноты картины. И всё это удовольствие за один месяц. Надеюсь, Карло поработает над ротацией, иначе игроки развалятся просто.
+14
-3
+11
В матче против Унионистаса люди увидят лучшего Хави и после матча хейтеры закроют рты!
+19
-10
+9
Ответ xDe xDe
Мда, "повезло" Мадриду с календарём, конечно. Атлетико, Барса в Суперкопе, сейчас опять Атлетико, дальше маленькая "рекламная пауза" дома с тонущей Альмерией, а после выезды к крепким Пальмам и Хетафе - и опять Атлетико, а следом Жирона для полноты картины. И всё это удовольствие за один месяц. Надеюсь, Карло поработает над ротацией, иначе игроки развалятся просто.
+ потом ЛЧ с РБ Лейпциг, в ЛЛ Райо, Севилья, Валенсия и ЛЧ с РБ (ответный матч). втф календарь
+7
-2
+5
Унионистасу хана.барса возвращается!🔵🔴
+9
-7
+2
Да плевать на все эти команды! Где сосьедад ЗАХАРЯНА????!!!!!
+2
0
+2
Ответ Стахович
Унионистасу хана.барса возвращается!🔵🔴
а еще чапи с бчк не возвращались? уже середина сезона.
+9
-7
+2
Второй тайм Реал с Барсой в финале СК играл в режиме сбережения оставляя силы на Атлетико. Будем надеется что восстановятся полностью и выйдут в боевом составе так как легко не будет.
+3
-2
+1
ты не читал мой ответ?? бажына передай привет
+1
0
+1
Ответ Real Madrid Forever
Комментарий удален модератором
похоже 😂🤣
+1
0
+1
Ответ Begench Berdimuradov
+ потом ЛЧ с РБ Лейпциг, в ЛЛ Райо, Севилья, Валенсия и ЛЧ с РБ (ответный матч). втф календарь
ты прав шат
+3
-2
+1
Ответ Экселлент
Мне кажется, или глоры сливочных что то слишком много начали болтать лишнего, как бы потом слезы свои вытирать не пришлось. Нежели про свою команду что то писать, они лучше про Барсу желчь ещё раз напишут, что в принципе характеризует их как людей, но да ладно, время покажет, кто будет смеяться последним!
Комментарий удален модератором
Ответ Ru Gold
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Begench Berdimuradov
Собака лает, караван пройдет! не обращай внимания на таких собак (гот берип гун горянлере), как они.
Комментарий удален модератором
Ответ Ru Gold
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Begench Berdimuradov
+ потом ЛЧ с РБ Лейпциг, в ЛЛ Райо, Севилья, Валенсия и ЛЧ с РБ (ответный матч). втф календарь
Комментарий удален модератором
Ответ Стахович
В матче против Унионистаса люди увидят лучшего Хави и после матча хейтеры закроют рты!
Игра будет ровно , играли два достойных друг друга соперника
0
0
0
Ответ Стахович
В матче против Унионистаса люди увидят лучшего Хави и после матча хейтеры закроют рты!
надо надеяться что после унионистаса люди увидят Хави
+2
-2
0
Мне кажется, или глоры сливочных что то слишком много начали болтать лишнего, как бы потом слезы свои вытирать не пришлось.
Нежели про свою команду что то писать, они лучше про Барсу желчь ещё раз напишут, что в принципе характеризует их как людей, но да ладно, время покажет, кто будет смеяться последним!
+11
-11
0
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