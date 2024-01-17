Кубок Испании. 1/8 финала. «Сосьедад» Захаряна против «Осасуны», «Валенсия» примет «Сельту», в четверг «Реал» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Унионистас»
«Севилья» обыграла «Хетафе» в 1/8 финала Кубка Испании (3:1).
Также во вторник «Атлетик» победил «Алавес» (2:0).
В среду «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Осасуной», «Жирона» – с «Райо Вальекано».
В четверг «Барселона» встретится с «Унионистас», а «Атлетико» и «Реал» сойдутся в мадридском дерби.
Кубок Испании
1/8 финала
- Дата проведения
- 17 января, 22.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 17 января, 23.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 16 января, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Иглесиас, Джене, Альварес (Альдерете, 66), Рико (Аленья, 66), Максимович (Хорди, 66), Милья, Гринвуд, Майораль, Латаса (Оскар Родригес, 56), Мата (Унал, 56).
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Севилья –
Альберто Флорес, Рамос, Ньянзу (Маркао Тейшейра, 80), Баде, Педроса, Хуанлу Санчес (Навас, 46), Сусо (Ракитич, 66), Соу (Агуме, 80), Сумаре, Окампос, Ромеро (Мариано Диас, 70).
- Предупреждения:
- Ньянзу (74), Мата (79), Альберто Флорес (90).
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Сан-Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 28 Вильялибре, 2:0 – 60 Вильялибре.
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Атлетик –
Агирресабала, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Берчиче, 70), Прадос (Хаурегисар, 87), Эррера, Сансет (Гомес, 78), Муниаин (Арес, 78), Беренгер (Уильямс, 70), Вильялибре.
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Алавес –
Сивера, Сола, Дуарте (Мараш, 76), Теналья (Марин, 77), Парада (de León Gómez, 87), Хаджи, Бенавидес, Антонио Бланко (Диалло, 66), Симеоне (Гуриди, 66), Омородион, Алькаин.
- Дата проведения
- 17 января, 00.00, «Элиодоро Родригес Лопес»
- Гол:
- 0:1 – 120 Ларин.
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Тенерифе –
Надаль, Буньюэль, Леон (Williams Ntambue Kayumba Gironés, 85), Шипчич, Серхио Гонсалес (Крус, 80), Фернандо, Санс, Корредера (Хименес, 85), Лопес (Бодижер, 80), Martín Díaz (Рамани, 75), Гальего (Анхель Родригес, 104).
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Мальорка –
Грейф, Гонсалес, Настасич, Копете (Дани Родригес, 56), Лопес (Санчес, 62), ван дер Хейден (Тони Лато, 56), Маскарель, Дардер (Саму Кошта, 116), Ндиайе (Раильо, 56), Льябрес (Ларин, 71), Пратс.
- Дата проведения
- 18 января, 21.30, «Campo de Futbol Reina Sofía»
- Дата проведения
- 18 января, 23.30, «Метрополитано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Нежели про свою команду что то писать, они лучше про Барсу желчь ещё раз напишут, что в принципе характеризует их как людей, но да ладно, время покажет, кто будет смеяться последним!