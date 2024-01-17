Кубок Испании. 1/8 финала. «Сосьедад» Захаряна против «Осасуны», «Валенсия» примет «Сельту», в четверг «Реал» сыграет с «Атлетико», «Барселона» – с «Унионистас»

«Севилья» обыграла «Хетафе» в 1/8 финала Кубка Испании (3:1).

Также во вторник «Атлетик» победил «Алавес» (2:0).

В среду «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Осасуной», «Жирона» – с «Райо Вальекано».

В четверг «Барселона» встретится с «Унионистас», а «Атлетико» и «Реал» сойдутся в мадридском дерби.

Кубок Испании

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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