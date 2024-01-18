Экс-менеджер «Торо Россо»: «Макс Ферстаппен – это лучшее, что случалось с «Формулой-1»

Ферстаппен повысил зрительский интерес к «Ф-1» – считает Уотсон.

Бывший менеджер «Торо Россо» (ныне « ») Грэм Уотсон высказался о том, какое влияние оказал на популярность «Формулы-1».

Уотсон считает, что даже столь уверенное доминирование Ферстаппена на самом деле лишь увеличивает количество болельщиков.

«Макс – это лучшее, что случалось с «Формулой-1». Когда Макс перешел из «Торо Россо» в « », я сравнил это с переходом в « ». В то время он сделал «Формулу-1» невероятно популярной.

Просто посмотрите на старые фотографии гонок на «Хоккенхаймринге» или «Спа» – переполненные трибуны и повсюду флаги Шумахера. И я считаю, что сейчас Макс единолично спас «Формулу-1». Потому что он привносит ту же интенсивность и вызывает у зрителей интерес. Ради него его болельщики массово приезжают на этапы в Австрии, в Спа – да вообще куда угодно.

На самом деле я не видел такого даже во времена Шумахера. Моей жене 60, но она большая поклонница Макса. Из-за его стиля, потому что он создает зрелище на трассе. Макс привлек в «Формулу-1» совершенно новую аудиторию.

Что касается сравнений с Хэмилтоном, то Льюис очень талантлив, но при этом вовлечен в такое количество самых разных сторонних активностей, что люди начинают задаваться вопросом: а вообще гонщик «Формулы-1» или нет?

Он ассоциируется со множеством других вещей. Льюис Хэмилтон – это бренд. А Макс Ферстаппен – гонщик «Формулы-1». И это уже не изменится.

Я не говорю, что Льюис поступает неправильно, просто он не такой «гоночный гик», как Макс. Потому что такие парни, в те моменты, когда лишены возможности гоняться за рулем болида, гоняют на симуляторе или в картинге. Они постоянно работают над тем, чтобы стать лучше», – рассказал Уотсон.

Доминирование Ферстаппена – машина или все же личный вклад? В «Ф-1» сравнили: год решил не болид