Экс-менеджер «Торо Россо»: «Макс Ферстаппен – это лучшее, что случалось с «Формулой-1»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен повысил зрительский интерес к «Ф-1» – считает Уотсон.

Бывший менеджер «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») Грэм Уотсон высказался о том, какое влияние Макс Ферстаппен оказал на популярность «Формулы-1».

Уотсон считает, что даже столь уверенное доминирование Ферстаппена на самом деле лишь увеличивает количество болельщиков.

«Макс – это лучшее, что случалось с «Формулой-1». Когда Макс перешел из «Торо Россо» в «Ред Булл», я сравнил это с переходом Михаэля Шумахера в «Феррари». В то время он сделал «Формулу-1» невероятно популярной.

Просто посмотрите на старые фотографии гонок на «Хоккенхаймринге» или «Спа» – переполненные трибуны и повсюду флаги Шумахера. И я считаю, что сейчас Макс единолично спас «Формулу-1». Потому что он привносит ту же интенсивность и вызывает у зрителей интерес. Ради него его болельщики массово приезжают на этапы в Австрии, в Спа – да вообще куда угодно.

На самом деле я не видел такого даже во времена Шумахера. Моей жене 60, но она большая поклонница Макса. Из-за его стиля, потому что он создает зрелище на трассе. Макс привлек в «Формулу-1» совершенно новую аудиторию.

Что касается сравнений с Хэмилтоном, то Льюис очень талантлив, но при этом вовлечен в такое количество самых разных сторонних активностей, что люди начинают задаваться вопросом: а вообще гонщик «Формулы-1» или нет?

Он ассоциируется со множеством других вещей. Льюис Хэмилтон – это бренд. А Макс Ферстаппен – гонщик «Формулы-1». И это уже не изменится.

Я не говорю, что Льюис поступает неправильно, просто он не такой «гоночный гик», как Макс. Потому что такие парни, в те моменты, когда лишены возможности гоняться за рулем болида, гоняют на симуляторе или в картинге. Они постоянно работают над тем, чтобы стать лучше», – рассказал Уотсон.

Доминирование Ферстаппена – машина или все же личный вклад? В «Ф-1» сравнили: год решил не болид

16 комментариев
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Не ну честно, это лучшее в ф1, ему что то не понравилось он лезет выбивать, блокировать, мстить, в онлайн гонках там тупо выносит, визжит и всех обзывает, если это лучшее, то нет ценности в ф1 совсем, какая разница как ездил сенна, фанхио итд. Вот это лучшее в ф1, ну ок.
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Ответ Daniel urcanu
Ну это болелы примадонны. Они не блещут интеллектом.
ага в Мексике,Бразилии или Италии все же поголовно болеют за Хэмильтона.
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Ну это точно не так, но, на самом деле, вопрос интересный - кто из гонщиков реально бы подошел под эту характеристику... :)
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тапок это худшее, что могло случиться с Ф1. Интерес к Ф1 снижается и владельцы не знают как его вернуть. то спринты придумали, то ещё всякую ерунду. И дело даже не в том, что тапок средний пилот и все его достижения это ньюивоз. проблема в том, что среднего пилота сделали типа топом с помощью машины. просто продукт пиара и конструкторского гения. РБ на самом деле убивает Ф1. В том числе и тем, что имеет две команды.
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Ответ Дмитрий Дудников
Надо будет вечером в комментарии зайти, возможно будет жара.
Очередная сходка хейтеров
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Не знаю о чем тут пишут, это лучшее, вот это целование задницы и под 18 побед подряд без Сингапура, ну давайте порадуимся ещё минимум 2 сезона, будет это счастье. Жаль я его пропущу, но это не важно, надеюсь глоров прибыло столько что аудитория сильно не упадет.
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Ответ Дмитрий Дудников
Надо будет вечером в комментарии зайти, возможно будет жара.
Да какая жара. Одни и те же люди пишут одни и те же вещи.
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Ответ Paninaro
Только почему-то на подавляющем большинстве автодромов это "лучшее" освистывают публика. Хотя, если САМ бывший менеджер Торо-Россо сказал...))
Ну это болелы примадонны. Они не блещут интеллектом.
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