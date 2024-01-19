Кучеров набрал 0+3 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 очками в 44 играх

Теги рейтинги Тампа-Бэй Миннесота Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой.

Форвард «Тампы» отметился ассистентским хет-триком в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (7:3). 

Россиянин вновь единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 75 (28+47) очками в 44 играх. Он оторвался от Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (73 очка в 45 играх, 28+45, сегодня – гол в ворота «Бостона») на 2 балла. 

Отметим, что третья передача Кучерова в сегодняшнем матче стала для него 500-й за карьеру в лиге в рамках регулярок. 

Сегодня Никита (20:25, 3:49 – в большинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват. 

7 комментариев
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Играл просто великолепно, но шайба упорно в ворота не идёт, уже 3 выход 1 на 1 не забил за последние 2 игры. Но зная Никиту, он изучит свои выходы и забьет
+7
-1
+6
500 передач так-то , в конце следующего сезона уже может быть 600 передач
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 138 (51+87) очков за сезон.
он 1 игру пропустил? Если не пропускал,то по графику 139,77
+1
0
+1
Идет по графику 138 (51+87) очков за сезон.
0
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Эх, если бы ещё забил, был сегодня выход 1в0! Сегодня показали- одну смену провёл 1, 42! Видно соскучился по игре за 5 дней выходных!
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У Маккиннона 24+49 исправьте. В борьбе за Арт это важно. В отличие от Ришара там не делится 1е место. У кого больше голов тот первый.
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Ответ azfotki
он 1 игру пропустил? Если не пропускал,то по графику 139,77
Пропустил.
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