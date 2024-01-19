Кучеров набрал 0+3 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 75 очками в 44 играх

Никита Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой.

Форвард « » отметился ассистентским хет-триком в игре регулярного чемпионата с «Уайлд» (7:3).

Россиянин вновь единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 75 (28+47) очками в 44 играх. Он оторвался от из « » (73 очка в 45 играх, 28+45, сегодня – гол в ворота «Бостона») на 2 балла.

Отметим, что третья передача в сегодняшнем матче стала для него 500-й за карьеру в лиге в рамках регулярок.

Сегодня Никита (20:25, 3:49 – в большинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват.