«Атлетико» – «Реал». 2:1 – Мората забил на 57-й. Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Атлетико Кубок Испании Ян Облак Альваро Мората Самуэл Лино онлайны Футбол

«Реал» играет с «Атлетико» в гостях в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Самуэл Лино. На 46-й минуте первого тайма в свои ворота мяч отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак. На 57-й минуте форвард Альваро Мората вывел «матрасников» вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Атлетико – Реал Мадрид 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
18 января, 23.30, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39 Лино, 1:1 – 45, автогол Облак, 2:1 – 57 Мората.
АтлетикоОблак, Хименес, Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке, Сауль (Молина, 56), Де Поль, Гризманн, Мората, Лино.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди (Браим Диас, 66), Модрич (Кроос, 66), Вальверде (Тчуамени, 73), Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (45), Камавинга (56), Мората (58), Браим Диас (68), Эрмосо (68), Де Поль (78).

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121 комментарий
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Отличное время начала матча..
Кулесы с 5 по 7 класс уже будут спать, а значит в коммах будет чисто и свежо в основном.. Только рогобирка будет скакать по веткам как угорелый..
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+22
Какие же мерзкие актеры у Атлетико, от малейшего касания падают
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Атлетико - молодцы! С отрывом поддерживают имидж самой мерзкой команды.
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В каком же порядке Джуд, пока лучший игрок в составе Мадрида. Просто неудержим.
+14
-4
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Облак - Лунин 1-1))
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Винисиус лучше бы так играл сегодня, чем постоянно спорил. Надеюсь эта желтая приведет его в чувство.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Классико уже прошло
+11
-4
+7
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
В Барсу он и так не перейдёт.
+8
-2
+6
Хорошая семья у Гризманна ☺️
+6
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Ответ corazn blanco
Рюдигер конечно смутил Лунина, но это полностью его вина. Пока по рикошетам 2:1.
Лунин либо с голосом выходит и забирает, либо выносит, тут херня полная, косяк Лунина чистый
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Не знаю, что придумал Карло
Но у Реала в атаках какие-то дикие разрывы, постоянно впереди только Джуд, Вини и Родриго и километры пространства между ними
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2-1 в пользу Лунина. Пока остальные бегают, потеют, два вратаря создают голы)
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настало время жены Кепы написать , что ее муж номер 1)
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Симулируют лучше Бускетса. Под стать Симионе который бежит к судье просить ЖК для Вини) мерзость
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Виниусу нужно играть, а не орать и дергать судью за футболку! Противный парень, не нравится он мне!
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0
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Рюдигер конечно смутил Лунина, но это полностью его вина. Пока по рикошетам 2:1.
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32 фола атлетико за 2 матча - 0 желтых карточек🤡🤡🤡
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Винисиус просто пример безмозглости
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Не, ну это справедливый гол) Не наиграл на проигрыш Реал в первом тайме
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0
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Этот клоун со свистком доиграется до того, что команды просто рубить друг друга на поле начнут
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Всё таки я за классико. Барса и Реала должны снова сыграть. С Атлетико стрёмно. Они ломают игроков.
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+3
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Ну в принципе да, вариант с Холландом гораздо более подходящий.
+3
0
+3
Ответ Engineer95
Как мадридцы вокруг рефери ведут хороводы) Когда игроки Барсы так делали, тут вопили как это мерзко выглядит. Но Винисиус конечно наимерзейший тип))
То, что творила Барса Реалу и не снилось.
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Лино от воздуха скоро падать начнет и время тянуть
+4
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Ответ VuNePonimaete
ЖК Браиму это просто фейспалм))
Бедного малыша запинали, затолкали, а он еще и наказан.
+4
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Лунин в старте, это обнадеживает. Удачи Королевскому клубу! Будет очень тяжелый матч, Атлетико будет жаждать реванша, да и турнир повесомей. Но я надеюсь, что Мадрид пройдет дальше и покажет отличную игру. Надеюсь Начо в свое День Рождения проведет образцовый матч.
+6
-3
+3
Думаю, Мадрид пройдёт дальше
+4
-1
+3
ахах, Лунин решил поддержать коллегу
+3
-1
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Лунин, Кепа, эти покемоны — это не серьезно конечно.
+3
-1
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Хдд Атлетико второй матч уже сами себе забивают. Это явно волшебство Реала.
+2
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+2
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