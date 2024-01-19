«Атлетико» – «Реал». 2:1 – Мората забил на 57-й. Онлайн-трансляция

«Реал» играет с «Атлетико» в гостях в 1/8 финала Кубка Испании.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте счет открыл полузащитник хозяев . На 46-й минуте первого тайма в свои ворота мяч отправил вратарь « » . На 57-й минуте форвард Альваро Мората вывел «матрасников» вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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