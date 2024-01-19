«Атлетико» – «Реал». 2:1 – Мората забил на 57-й. Онлайн-трансляция
«Реал» играет с «Атлетико» в гостях в 1/8 финала Кубка Испании.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 39-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Самуэл Лино. На 46-й минуте первого тайма в свои ворота мяч отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак. На 57-й минуте форвард Альваро Мората вывел «матрасников» вперед.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 18 января, 23.30, «Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Хименес, Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке, Сауль (Молина, 56), Де Поль, Гризманн, Мората, Лино.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди (Браим Диас, 66), Модрич (Кроос, 66), Вальверде (Тчуамени, 73), Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (45), Камавинга (56), Мората (58), Браим Диас (68), Эрмосо (68), Де Поль (78).
Кулесы с 5 по 7 класс уже будут спать, а значит в коммах будет чисто и свежо в основном.. Только рогобирка будет скакать по веткам как угорелый..
Но у Реала в атаках какие-то дикие разрывы, постоянно впереди только Джуд, Вини и Родриго и километры пространства между ними