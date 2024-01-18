Владимир Пономарев: «Хоккеисты пьют больше футболистов. У них аппетит получше, лучше закусывают. При Тарасове выпивали до потери пульса»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов сборная СССР Владимир Алексеевич Пономарев чемпионат СССР Александр Рагулин Игорь Ромишевский алкоголь и спорт Хоккей

Владимир Пономарев заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты.

«Хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты. Так было и в наше время. При том же Анатолии Тарасове хоккеисты пили до потери пульса. Вот так они выпивали.

Тарасов приходил на тренировку, чувствовал алкоголь и говорил своему помощнику: «Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду, проведите тренировку». Я сам был этому свидетель.

Хоккеисты пили водку стаканами. Помню, как мы пошли в одно кафе в районе Сокола. Там сидели Рагулин, Ромишевский, вся эта компания, а у них под столом ящик водки. Они еще даже не начинали закусывать. Разлили по стаканам, я как один выпил, на этом все и закончил, благо недалеко там жил. Они же глушили просто по-черному.  

Хоккеисты пьют больше футболистов, потому что у них аппетит получше, лучше закусывают. Футболисты же в целом намного дохлее.

Даже пример приведу, что мы жили на сборе в Архангельском. После тренировки мы дохлые, есть ничего не хочется, а столы накрыты. Мы зашли в столовую, водички выпили и спать, а хоккеисты только этого и ждали. Сели за столы и все наше сожрали.

Питание им вообще на пользу, если вес набирается, то ничего страшного. Это у футболистов, если килограмм прибавил, то уже координация нарушается. В футболе все сложнее, чем в хоккее», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.

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45 комментариев
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ящик водки. это ж какое здоровье было изначально
--------------
кстати Овечкин когда в футбол играл, там было заметно, что там совсем иная антропометрия. он на фоне футболюг выглядел как с пивной лиги дядька. а в хоккее ему это не особо мешало. по крайней мере раньше
+42
-2
+40
Пономарев: "Сели за столы и все наше сожрали"

Ильф и Петров: "Сейчас нажрутся, станут песни орать! Всю капусту у нас сожрали на месяц вперед. Сволочи!"
+36
-1
+35
Ответ Евгений Мешков
ящик водки. это ж какое здоровье было изначально -------------- кстати Овечкин когда в футбол играл, там было заметно, что там совсем иная антропометрия. он на фоне футболюг выглядел как с пивной лиги дядька. а в хоккее ему это не особо мешало. по крайней мере раньше
Совсем разная функциональная подготовка в футболе и хоккее. Разные группы мышц важно развивать в футболе и хоккее.

В футболе с такой фактурой, как у Овечкина, только в защите в центре играть, да и то, не в высшей лиге.)
А хоккее же - чем мускулистей, тем лучше.
+22
-2
+20
Насчет режима питания тоже все верно.
Брат рассказывал — были на выезде в Тольятти с саратовским Соколом, и в той же гостинице поселились какие-то приезжие хоккеисты.
У игроков Сокола на ужин - рыбка, салатик.
У хоккеистов — первое, второе блюдо, мясо, макароны, и им все подкладывают и подкладывают.)
+17
-2
+15
Почему они всегда этим так гордятся рассказывая? 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+18
-3
+15
Однажды Эдуард Стрельцов зашёл в Сандуновские бани и увидел там своего друга Виктора Коноваленко и всю хоккейную команду горьковского "Торпедо". Стрельцов вспоминал, что водку пили прямо из тазиков. Но каково же было удивление футболиста, когда он узнал, что хоккеисты только готовятся к завтрашнему матчу против "Крыльев Советов".
+15
-2
+13
Ответ atomio
Почему они всегда этим так гордятся рассказывая? 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Ностальгируют, вспоминают ушедшие годы. Что здесь такого?
+16
-5
+11
Нужен батл, Буре и Третьяк против Мостовового и Канчельскиса
+10
0
+10
Ответ Ильдар Исмагилов
Нужен батл, Буре и Третьяк против Мостовового и Канчельскиса
Джокер Кожевников всех перепьёт. И потом ещё интервью даст. Ну в общем как обычно и делает.
+7
0
+7
Ответ Aleksey Yashin
Пономарев: "Сели за столы и все наше сожрали" Ильф и Петров: "Сейчас нажрутся, станут песни орать! Всю капусту у нас сожрали на месяц вперед. Сволочи!"
Они же: "Водку пить не будете ? Голые танцевать при луне не станете ?"
+5
0
+5
Пономарев о Тарасове в ЦСКА: «Как он насиловал ребят! Без всякого медицинского контроля. Скончались все, не дожили и до 60 лет, только Третьяк остался»

а следом о том, как они стаканами водку жрали.

и конечно, это Тарасов виноват, что все рано скончались....

Просто сказочный персонаж
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+5
Ответ atomio
Почему они всегда этим так гордятся рассказывая? 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
наверное потомучто больше не чем или считают это некой доблестью или показателем мощи и силы )))))
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Ответ vzi
Совсем разная функциональная подготовка в футболе и хоккее. Разные группы мышц важно развивать в футболе и хоккее. В футболе с такой фактурой, как у Овечкина, только в защите в центре играть, да и то, не в высшей лиге.) А хоккее же - чем мускулистей, тем лучше.
эт точно)
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Ответ Bartez1986
не совсем в тему, но помню как тут некоторые юзеры доказывали, что футболисты выносливее хоккеистов. дескать у них 90 минут матч, а в хоккее смены по 30 секунд. было забавно)
Может и выносливей, тут же о другом: хоккеисты в целом поамбалистей будут. В среднем по больнице им больше водки надо, так как масса выше.
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ну достижением и поводом для гордости я бы это не назвал
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Просто хоккеисты жирные.
А вообще, сомнительное достижение.
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Да, это действительно так, он прав, я видел примеры!
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Ответ Ярославец75
Хоккеисты пусть и пили, но выиграли все, что можно в хоккее. А дохляки из футбола нихрена толком не выиграли.
Если бы в хоккей на приличном уровне играли 40-50 стран, тогда бы и посмотрели. Конкуренция в футболе сумасшедшая, а не местечковая на 5-7 стран двух континентов.
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База. Довелось мне как то в юности пообщаться с женой/девушкой Миши Грабовского. Так и сказала- что после матчей и разъездов- единственный их отдых - баня и упиться в дробадан) сама же во время сезона приезжала в университет английский преподавать, чтоб от скуки не помереть там) интересно,почему они расстались)
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Всё верно, абсолютно так было и есть! Полно ребят с кем я начинал в хоккей уже к 40 были отбитыми алкашами...
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Ответ Евгений Мешков
ящик водки. это ж какое здоровье было изначально -------------- кстати Овечкин когда в футбол играл, там было заметно, что там совсем иная антропометрия. он на фоне футболюг выглядел как с пивной лиги дядька. а в хоккее ему это не особо мешало. по крайней мере раньше
не совсем в тему, но помню как тут некоторые юзеры доказывали, что футболисты выносливее хоккеистов. дескать у них 90 минут матч, а в хоккее смены по 30 секунд. было забавно)
+4
-2
+2
Ответ vzi
Насчет режима питания тоже все верно. Брат рассказывал — были на выезде в Тольятти с саратовским Соколом, и в той же гостинице поселились какие-то приезжие хоккеисты. У игроков Сокола на ужин - рыбка, салатик. У хоккеистов — первое, второе блюдо, мясо, макароны, и им все подкладывают и подкладывают.)
Я в юности официантом подрабатывал, обслуживал как-то столик баскетболистов. Никакие хоккеисты столько не едят)
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В целом все так.
Увы, из-за этого многие и не дожили до глубокой старости. А некоторые, как Блинов из Спартака (в честь него старая арена в Омске названа), вообще умерли в 23 года.
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Ящик это перебор, не знал. Раньше думал, больше всех пьют поэты Севера.
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Судя по тому какой бред несёт Роднина самые запойные - фигуристки ))
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Ответ Сан Санчос
Ну вот сначала поставь, проверь, а потом уже утверждай.
так это и есть выносливость , хоккеист с его сто кг веса просто везически менее вынослив , так как такую тушу таскать труднее
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Ну Пономарев то спец
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Ответ Ильдар Исмагилов
Нужен батл, Буре и Третьяк против Мостовового и Канчельскиса
let’s get ready to rumble!
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Ответ Bartez1986
не совсем в тему, но помню как тут некоторые юзеры доказывали, что футболисты выносливее хоккеистов. дескать у них 90 минут матч, а в хоккее смены по 30 секунд. было забавно)
так они и есть выносливее , поставь пробежать полумарафон условного Роналду и Овечкина , ну и как думаешь , кто придет первым а кто возможно и не финиширует
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Ответ bebeto
Если бы в хоккей на приличном уровне играли 40-50 стран, тогда бы и посмотрели. Конкуренция в футболе сумасшедшая, а не местечковая на 5-7 стран двух континентов.
Ну во времена Тарасова 5-7 стран и в футболе конкурировали, если не меньше
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