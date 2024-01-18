Владимир Пономарев: «Хоккеисты пьют больше футболистов. У них аппетит получше, лучше закусывают. При Тарасове выпивали до потери пульса»
Владимир Пономарев заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты.
«Хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты. Так было и в наше время. При том же Анатолии Тарасове хоккеисты пили до потери пульса. Вот так они выпивали.
Тарасов приходил на тренировку, чувствовал алкоголь и говорил своему помощнику: «Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду, проведите тренировку». Я сам был этому свидетель.
Хоккеисты пили водку стаканами. Помню, как мы пошли в одно кафе в районе Сокола. Там сидели Рагулин, Ромишевский, вся эта компания, а у них под столом ящик водки. Они еще даже не начинали закусывать. Разлили по стаканам, я как один выпил, на этом все и закончил, благо недалеко там жил. Они же глушили просто по-черному.
Хоккеисты пьют больше футболистов, потому что у них аппетит получше, лучше закусывают. Футболисты же в целом намного дохлее.
Даже пример приведу, что мы жили на сборе в Архангельском. После тренировки мы дохлые, есть ничего не хочется, а столы накрыты. Мы зашли в столовую, водички выпили и спать, а хоккеисты только этого и ждали. Сели за столы и все наше сожрали.
Питание им вообще на пользу, если вес набирается, то ничего страшного. Это у футболистов, если килограмм прибавил, то уже координация нарушается. В футболе все сложнее, чем в хоккее», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.
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кстати Овечкин когда в футбол играл, там было заметно, что там совсем иная антропометрия. он на фоне футболюг выглядел как с пивной лиги дядька. а в хоккее ему это не особо мешало. по крайней мере раньше
Ильф и Петров: "Сейчас нажрутся, станут песни орать! Всю капусту у нас сожрали на месяц вперед. Сволочи!"
В футболе с такой фактурой, как у Овечкина, только в защите в центре играть, да и то, не в высшей лиге.)
А хоккее же - чем мускулистей, тем лучше.
Брат рассказывал — были на выезде в Тольятти с саратовским Соколом, и в той же гостинице поселились какие-то приезжие хоккеисты.
У игроков Сокола на ужин - рыбка, салатик.
У хоккеистов — первое, второе блюдо, мясо, макароны, и им все подкладывают и подкладывают.)
а следом о том, как они стаканами водку жрали.
и конечно, это Тарасов виноват, что все рано скончались....
Просто сказочный персонаж
А вообще, сомнительное достижение.
Увы, из-за этого многие и не дожили до глубокой старости. А некоторые, как Блинов из Спартака (в честь него старая арена в Омске названа), вообще умерли в 23 года.