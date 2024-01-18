Владимир Пономарев: «Хоккеисты пьют больше футболистов. У них аппетит получше, лучше закусывают. При Тарасове выпивали до потери пульса»

Владимир Пономарев заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты.

«Хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты. Так было и в наше время. При том же Анатолии Тарасове хоккеисты пили до потери пульса. Вот так они выпивали.

Тарасов приходил на тренировку, чувствовал алкоголь и говорил своему помощнику: «Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду, проведите тренировку». Я сам был этому свидетель.

Хоккеисты пили водку стаканами. Помню, как мы пошли в одно кафе в районе Сокола. Там сидели Рагулин, Ромишевский, вся эта компания, а у них под столом ящик водки. Они еще даже не начинали закусывать. Разлили по стаканам, я как один выпил, на этом все и закончил, благо недалеко там жил. Они же глушили просто по-черному.

Хоккеисты пьют больше футболистов, потому что у них аппетит получше, лучше закусывают. Футболисты же в целом намного дохлее.

Даже пример приведу, что мы жили на сборе в Архангельском. После тренировки мы дохлые, есть ничего не хочется, а столы накрыты. Мы зашли в столовую, водички выпили и спать, а хоккеисты только этого и ждали. Сели за столы и все наше сожрали.

Питание им вообще на пользу, если вес набирается, то ничего страшного. Это у футболистов, если килограмм прибавил, то уже координация нарушается. В футболе все сложнее, чем в хоккее», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.