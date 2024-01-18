Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак» спустя полгода. Контракт с экс-капитаном «Ливерпуля» расторгнут

Джордан Хендерсон покинул «Аль-Иттифак».

Саудовский клуб объявил о расторжении трехлетнего контракта.

«Я хотел бы поблагодарить клуб, болельщиков и всех причастных за предоставленную возможность и пожелать им всего наилучшего в оставшейся части сезона. Предстоит много тяжелой работы, которая, я знаю, окупится в будущем», – сказал Хендерсон.

перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии он провел 17 матчей и отметился 4 ассистами.

Ранее стало известно, что Хендерсон продолжит карьеру в «Аяксе».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: на возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов