Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак» спустя полгода. Контракт с экс-капитаном «Ливерпуля» расторгнут

Теги Ливерпуль Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттихад Джидда Футбол

Джордан Хендерсон покинул «Аль-Иттифак».

Саудовский клуб объявил о расторжении трехлетнего контракта.

«Я хотел бы поблагодарить клуб, болельщиков и всех причастных за предоставленную возможность и пожелать им всего наилучшего в оставшейся части сезона. Предстоит много тяжелой работы, которая, я знаю, окупится в будущем», – сказал Хендерсон.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии он провел 17 матчей и отметился 4 ассистами. 

Ранее стало известно, что Хендерсон продолжит карьеру в «Аяксе».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: на возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов

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24 комментария
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Ответ Никита Давыдкин
с чего вы взяли, что это первый?
Из летнего "звёздного десанта, который должен был поднять футбол в СА на высокий уровень" - первый.
+13
-3
+10
Ответ Никита Давыдкин
с чего бы? Арабы тоже резко курс меняют или что?
как раз нет - требуют от каждого "подписанта" хорошей игры на поле: просто получается некоторые восприняли чемпионат СА как пенсию... и ошиблись☝️
+9
-1
+8
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Будет как с чемпионатом Китая.
с чего бы? Арабы тоже резко курс меняют или что?
+11
-6
+5
Первый пошёл👨‍✈️✈️🇸🇦
+11
-7
+4
Ответ Геннадий Тимченко
как раз нет - требуют от каждого "подписанта" хорошей игры на поле: просто получается некоторые восприняли чемпионат СА как пенсию... и ошиблись☝️
да этот уникум скорее хотел на всех стульях усидеть: и не напрягаться, и бабло рубить, и на Евро съездить. А как с участием на Евро начали прокатывать мимо, так сразу климат не тот и посещаемость маленькая надо уходить
+5
-1
+4
Вон из Даммам! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорблённому есть чувству уголок!..
Карету мне, карету!
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Будет как с чемпионатом Китая.
+5
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А нельзя ли в тегах правильно клуб указать, запутали меня в конец
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На самом деле Криш не поднял лигу в спортивном плане, в маркетинговом может, и то не факт.
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Бабло-то ему заплатят? )
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Ответ Никита Давыдкин
чья это цитата? Ваша?
Понятно, что для Вас иного мнения не существует, но я в саудовский футбольный проект не верю. Вам желаю, прекрасного просмотра Саудовской лиги👋👋👋
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Ответ Никита Давыдкин
я будто с какой-то бета-версией нейросети общаюсь. Ещё раз, в кавычки чьи слова взяты? Ваши?
Ну, не можете Вы в сарказм, зачем душнить?
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Ответ Sinister Kid
Ну, не можете Вы в сарказм, зачем душнить?
рукалицо
+1
-1
0
Ответ Никита Давыдкин
да этот уникум скорее хотел на всех стульях усидеть: и не напрягаться, и бабло рубить, и на Евро съездить. А как с участием на Евро начали прокатывать мимо, так сразу климат не тот и посещаемость маленькая надо уходить
"уникум" ещё ни слова кроме благодарностей не сказал, зато за него уже все успели сказать)
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