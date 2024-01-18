«Аякс» представил Хендерсона. Хавбек подписал контракт до 2026-го и взял 6-й номер

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Аяксе».

Амстердамцы объявили о заключении контракта с полузащитником, покинувшим «Аль-Иттифак». Договор рассчитан до лета 2026 года.

Бывший футболист «Ливерпуля» взял в новой команде 6-й номер.

В текущем сезоне Хендерсон провел 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и отдал 4 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ajax.nl

Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: при возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов

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36 комментариев
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Теперь и на поле надо пахать и тюльпанами торговать, штоб вылезти из долгов после поездки к саудитам.
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+53
Ответ Антон Фалафель
Теперь и на поле надо пахать и тюльпанами торговать, штоб вылезти из долгов после поездки к саудитам.
Сам виноват, хотел денег срубить по максимуму и обмануть британскую налоговую службу. Жадность фрайера сгубила.
+27
-2
+25
Интересно будет посмотреть на его игру в Аяксе.
+13
-1
+12
Ответ Roman Araslanov
Нужно иметь хорошую силу воли, чтобы отказаться от 40 лямов. Респект Хендо за это
Ну когда за полгода 20 уже получил ...
+9
-2
+7
Бежал так что пятки сверкали. Топ-лига у саудитов.
+16
-10
+6
Нужно иметь хорошую силу воли, чтобы отказаться от 40 лямов. Респект Хендо за это
+9
-5
+4
Ответ Роман Буянов
Ну когда за полгода 20 уже получил ...
Ничего не получил) Пришлось все отдать
+5
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Ждём кучу шуток, что Хенди вернулся к "своим"
+5
-2
+3
Ответ Proper Chels
Сначала предал Ливерпуль и принципы ради денег, потом предал Аль-Иттифак из-за жары. Такой капитан нам не нужен😕👎
не предавал он клуб, глупости не надо писать.
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Ответ Felp
Это где такая новость, что он ещё должен остался?
Договорённость между шейхами и Аяксом: Хендо отпускают, а при достижении определенных целей - бонусы прежнему клубу выплачивает не Аякс, а сам игрок))

Тоесть сейчас Хендо отдал все заработанные миллионы, а может еще и в минус выйти, если придется бонус выплачивать 🤷🏻🤡
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Успехов Хендо на новом месте. Видимо, лично ему не подошла Саудовская Аравия, бывает
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Ответ Proper Chels
Сначала предал Ливерпуль и принципы ради денег, потом предал Аль-Иттифак из-за жары. Такой капитан нам не нужен😕👎
Что за бред про предательство, супер-капитан был и останется в памяти.
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Да уж, переход к саудитам был спорный и лицемерный, но видимо скандал с Овермарсом так и заманил в Аякс...
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Ответ Artuom Batishev
Ничего не получил) Пришлось все отдать
В будущем на скай спортс поднимет
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Ответ Антон Фалафель
Теперь и на поле надо пахать и тюльпанами торговать, штоб вылезти из долгов после поездки к саудитам.
Какие долги, он лямов 20 в итоге получил, поэтому и не вернулся в Англию.
Не получив - не боялся бы 45% от этого заплатить
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Ответ Трент Резнор
Бежал так что пятки сверкали. Топ-лига у саудитов.
Лига для игроков, а не для халявщиков, думающих что будут на раслабоне играть и получать десятки лямов)

Как на подбор тройка - Хендо, Бенз и Фирмино: именно те игроки, которые не выкладывались как раз и ноют, что им де плохо)) Наверно совпадение 😅
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Ответ Антон Фалафель
Теперь и на поле надо пахать и тюльпанами торговать, штоб вылезти из долгов после поездки к саудитам.
Он уже обеспечил своих внуков в отличие от злопыхателей
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Ответ Антон Фалафель
Теперь и на поле надо пахать и тюльпанами торговать, штоб вылезти из долгов после поездки к саудитам.
Это где такая новость, что он ещё должен остался?
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Ответ А.В. Бубнов
Шестьйорка
Надо было еще мягкий знак убрать.
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Ответ Artuom Batishev
Лига для игроков, а не для халявщиков, думающих что будут на раслабоне играть и получать десятки лямов) Как на подбор тройка - Хендо, Бенз и Фирмино: именно те игроки, которые не выкладывались как раз и ноют, что им де плохо)) Наверно совпадение 😅
Все трое были работяги всегда и не помню чтоб кто то из них ныл когда то)))
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Ответ Sinister Kid
Я про англосаксов, а вы про кого?
будем считать выкрутился
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Ответ Sinister Kid
Ждём кучу шуток, что Хенди вернулся к "своим"
Очень несмешных шуток
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Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
Я про англосаксов, а вы про кого?
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Ответ Sinister Kid
Ждём кучу шуток, что Хенди вернулся к "своим"
Комментарий удален модератором
Шляпа 🎩 все это. Салах травмирован в игре с Ганой
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Шестьйорка
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Подписали самого принципиального
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ну под конец карьеры решил накуриться, бабосы то поимел
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Сбежал всё-таки от этих натурастов
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