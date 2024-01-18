«Аякс» представил Хендерсона. Хавбек подписал контракт до 2026-го и взял 6-й номер
Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Аяксе».
Амстердамцы объявили о заключении контракта с полузащитником, покинувшим «Аль-Иттифак». Договор рассчитан до лета 2026 года.
Бывший футболист «Ливерпуля» взял в новой команде 6-й номер.
В текущем сезоне Хендерсон провел 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и отдал 4 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ajax.nl
Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: при возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов
Тоесть сейчас Хендо отдал все заработанные миллионы, а может еще и в минус выйти, если придется бонус выплачивать 🤷🏻🤡
Не получив - не боялся бы 45% от этого заплатить
Как на подбор тройка - Хендо, Бенз и Фирмино: именно те игроки, которые не выкладывались как раз и ноют, что им де плохо)) Наверно совпадение 😅