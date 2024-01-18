«Аякс» представил Хендерсона. Хавбек подписал контракт до 2026-го и взял 6-й номер

Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Аяксе».

Амстердамцы объявили о заключении контракта с полузащитником, покинувшим « ». Договор рассчитан до лета 2026 года.

Бывший футболист «Ливерпуля» взял в новой команде 6-й номер.

В текущем сезоне Хендерсон провел 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и отдал 4 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ajax.nl

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