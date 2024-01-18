Вероника Степанова: «Я хочу личную медаль Олимпиады и двигаюсь к цели. Все другие соревнования – промежуточные отметки»
Вероника Степанова заявила о желании выиграть медаль Олимпиады в личной гонке.
В 2022 году российская лыжница стала олимпийской чемпионкой в эстафете.
«Я хочу личную медаль Олимпиады и двигаюсь к цели. Все другие соревнования – промежуточные отметки, возможность сверить курс.
Так в нашем виде спорта устроено, что все усилия – на олимпийских достижениях. Все команды заранее, за годы начинают готовиться к следующей Олимпиаде.
Посмотрите, сколько Клэбо сейчас времени проводит в Италии. Вы думаете, ему так пицца и спагетти нравятся? Нет, это часть подготовки к Играм-2026.
Ведущие производители лыж уже начинают тестировать прототипы «под Олимпиаду». Нужно два года, чтобы их довести до тех, которые Клэбо возьмет с собой в Валь-ди-Фьемме. Или я возьму…» – рассказала Степанова в колонке на «Матч ТВ».
что вряд ли ей удастся когда-либо посетить ои,
даже простой пейзанкой в кокошнике...
У Вероники очень неплохие шансы стать квази- олимпийской медалисткой на территории РФ
Но мечтать не вредно...)
Вроде раньше было - "если не победа, то нечего и выступать!" ??? Как же так!?
И функционеров. / Поколение родившиеся при Путине выбирает карьеру и деньги , не все конечно , но подавляющее большинство
«Я зарабатывал деньги старомодным способом. Я был очень мил с богатым родственником прямо перед его смертью ». - Малькольм Форбс