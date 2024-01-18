Вероника Степанова: «Я хочу личную медаль Олимпиады и двигаюсь к цели. Все другие соревнования – промежуточные отметки»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии Олимпиада-2026 Йоханнес Клэбо Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила о желании выиграть медаль Олимпиады в личной гонке.

В 2022 году российская лыжница стала олимпийской чемпионкой в эстафете.

«Я хочу личную медаль Олимпиады и двигаюсь к цели. Все другие соревнования – промежуточные отметки, возможность сверить курс.

Так в нашем виде спорта устроено, что все усилия – на олимпийских достижениях. Все команды заранее, за годы начинают готовиться к следующей Олимпиаде.

Посмотрите, сколько Клэбо сейчас времени проводит в Италии. Вы думаете, ему так пицца и спагетти нравятся? Нет, это часть подготовки к Играм-2026.

Ведущие производители лыж уже начинают тестировать прототипы «под Олимпиаду». Нужно два года, чтобы их довести до тех, которые Клэбо возьмет с собой в Валь-ди-Фьемме. Или я возьму…» – рассказала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

42 комментария
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Она медаль ОИ с медалью Игр дружбы не перепутала, часом?
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Забудь, дитя пропаганды.
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А что она забыла в НАТОвской стране ? Даже если россиян допустят через 2 года, то ей Олимпиада не грозит. Слишком много разговаривает.
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Что в Италию потянуло к замерзающим сатанистам?
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эта фря столько личного компоста навалила на мок,
что вряд ли ей удастся когда-либо посетить ои,
даже простой пейзанкой в кокошнике...
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Я вся такая внезапная, противоречивая вся..., ведь совсем недавно она не нуждалась в межд.стартах.
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Ответ Willy Troll
А что она забыла в НАТОвской стране ? Даже если россиян допустят через 2 года, то ей Олимпиада не грозит. Слишком много разговаривает.
«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призёрами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призёры
У Вероники очень неплохие шансы стать квази- олимпийской медалисткой на территории РФ
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Господи, да что же это гейропа не дает ей покоя. И не только ей..
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По-моему Вероника двигается в противоположном направлении
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Вяльбе уже внесла в список предателей Родины!
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Тебя на Олимпиаде ни в 2026, ни в 2030 году никто не ждёт, забудь.
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Когда игры БРИКС переименовали в олимпиаду?
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Побеждай на симуляторах. Ты последняя в списке по допуску на олимпиаду.
Но мечтать не вредно...)
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на турнир по плаванию она уже не успевает. по моему федерация бокса допускает россиян до соревнований.
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Ответ Жиртрес
Комментарий скрыт
Написал чел с ником Жиртрес :D
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А я хочу вертолет
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готовится осудить вторжение России? ну молодец, никогда не поздно встать на правильную сторону
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Пока Веронике до олимпийской медали, как Ахиллесу до черепахи.
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Хотеть не вредно, но этой словоохотливой девице попасть на ОИ будет очень сложно
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Увы и ах! Не сбыться мечте этой скорее всего.
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Ну вот и посмотрим через пару лет что возьмет верх - истинное желание ехать на ОИ и побеждать, или истинное желание подлизывать как можно глубже
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Ответ Dizzod
на турнир по плаванию она уже не успевает. по моему федерация бокса допускает россиян до соревнований.
А по моему никто не поедет, от слова совсем. Месяца за два на экраны выйдет гарант и как бы невзначай заявит что участие россиян на ОИ представляется нецелесообразным. После этого все разговоры на эту тему тут же прекратятся:)))
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Так медаль или конкретно золото?

Вроде раньше было - "если не победа, то нечего и выступать!" ??? Как же так!?
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Я хочу, чтобы Степанова исчезла навсегда. Пицца и спагетти в Италии действительно хороши.
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Хочу Рианну и двигаюсь к цели. Остальные девушки - это промежуточные отметки.
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Вероника мечтать не вредно,вредно не мечтать.Пока не закончится СВО не кто не допустит наших спортсменов до международных соревнований.Главное ,чтобы СВО не превратилось в войну Иран-Ирак...8лет.1980-1988гг.Как будет не кто не знает.Век в спорте короток.Так-что мечтай!!!
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Ей что-ли никто не сказал ещё?!
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Кто ж её пустит на ОИ?)
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Ответ Savardus
Ну вот и посмотрим через пару лет что возьмет верх - истинное желание ехать на ОИ и побеждать, или истинное желание подлизывать как можно глубже
Подлизывание это способ получать деньги и другие ништяки / Вероника далеко не одинока среди наших спортсменов
И функционеров. / Поколение родившиеся при Путине выбирает карьеру и деньги , не все конечно , но подавляющее большинство

«Я зарабатывал деньги старомодным способом. Я был очень мил с богатым родственником прямо перед его смертью ». - Малькольм Форбс
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Ответ Mukunku 64
«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призёрами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призёры У Вероники очень неплохие шансы стать квази- олимпийской медалисткой на территории РФ
Псевдо-олимпийской скорее
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