Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам в связи с состоянием здоровья

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам в связи с состоянием здоровья.

Об этом сообщается в фан-группе спортсменки.

Прыжковый турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве.

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148 комментариев
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Здоровья Камиле, но почему-то мне кажется, что там не совсем в здоровье дело :( не буду конечно догадки строить, но почему-то есть такое ощущение
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Вспоминаю ее великолепные тулупы в прошлом году на ПЧР и становится грустно….
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Ну, у Камилы и до Нового года тулуп нестабилен был, явно не в том состоянии, чтобы претендовать на что-то серьезное в прыжковом турнире, а после череды выступлений в сказках ситуация разве что в худшую сторону могла измениться. Так что новость не удивляет.
+28
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+21
Ответ esctyyyyy
Здоровья Камиле, но почему-то мне кажется, что там не совсем в здоровье дело :( не буду конечно догадки строить, но почему-то есть такое ощущение
Возможно, но заболеть тоже могла. Сейчас много народу болеет.
+22
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+18
Ответ Леди Брэкнелл
Плохо (( Она одна из тех, ради кого я купила билеты. Здоровья!
ну слушайте ежу было ясно что она вряд ли будет там выступать - стабильного четверного тулупа мы не видели и на ЧР, с чего бы ему появиться сейчас. а без ультраси какой смысл выходить?
+22
-5
+17
И так понятно, что не в форме, ничего страшного или удивительного. Она же не робот. Главное здоровье, прыжковый турнир это не чемпионат России, можно и пропустить.
+18
-1
+17
Ответ Ягун Ягунини
Камиле здоровья. Но её снятие предполагалось. Может быть вместо неё Дашу Садкову заявят, или замены уже поздно делать?
Не поздно. В Федерации давно знали, что она не выступит. Билеты нужно было продать
+22
-6
+16
Плохо (( Она одна из тех, ради кого я купила билеты. Здоровья!
+22
-6
+16
Здоровья Камиле!
+17
-2
+15
Камиле-здоровья, но если честно, то ей на этом турнире делать нечего в этом сезоне. Вообще в этом сезоне странно проводить прыжковый турнир у женщин
+14
-2
+12
Камиле здоровья.
Но её снятие предполагалось.
Может быть вместо неё Дашу Садкову заявят, или замены уже поздно делать?
+15
-4
+11
Камилочке - скорейшего выздоровления!
+11
-1
+10
Вполне ожидаемо. Что ей там прыгать? Недокрученный тройной лутц с падением? И я ее понимаю, богиню не должны видеть в таком развале, а то поубавится восторженных девочек фанаток с криками "Камила ты лучшая".
+19
-10
+9
Пфф у нее шоу были до 7 чиста, потом выходной, потом футбол. Когда ей готовиться то
+15
-6
+9
Сейчас даже мы не удивляемся, в афише одни, на соревнованиях другие. Билеты проданы. Это самое главное для организаторов. Наше мнение никого не колышет.
+10
-1
+9
Ответ esctyyyyy
Вполне возможно, я и сама сейчас простыла(
Здоровья и вам, и Камиле)
+9
0
+9
Ответ Raduga
Здоровья и вам, и Камиле)
Спасибо большое, и Вам того же! По Камиле присоединяюсь к Вашим пожеланиям))
+10
-2
+8
Ответ Viks
Кто бы сомневался. Отпрыгалась...
И вам тоже здоровья...
+13
-5
+8
Ответ Jessi
По спортивному принципу должны заявить Синицыну.
по спортивному принципу нужны ультра си.
+10
-3
+7
На самом деле, это правильный ход. Валиева проиграет 12-летним квадисткам, а это репутационные потери. У Ками контракты, шоу. Спонсорам не понравилось бы, если она бы вылетела в первом же раунде
+19
-12
+7
Может быть, конечно, заболела или травмировалась, но не факт. Судя по записям выступлений шоу, там уже и базовых элементов нет. Спишем на стресс и переедание перед озвучиванием решения CAS.
А так все правильно: это только по заверениям фанатиков, у Камилы все ультра-си на "несоревновательном льду". По факту, девочка даже каскады 3+2 в ПП прыгает тяжело. Конечно, в такой форме не надо показываться зрителям и в чем-то участвовать.
+16
-10
+6
Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Но можно же было принять участие только в командном турнире, как Лиза к примеру. Дело в другом скорее всего.
В командном тоже прыгать надо. Так-то там ещё больше ответственности, вся команда в тебя верит
+9
-3
+6
Очень и очень жаль!!!! Здоровья и успехов Камиле!
+6
0
+6
Логично

Как прыгать без дедушкина компота?
+13
-7
+6
Так кроме тройных там Валиевой нечего было показывать, с лутца падала на ЧР. Так что причина выбрана не зря.
+7
-2
+5
Ответ esctyyyyy
Здоровья Камиле, но почему-то мне кажется, что там не совсем в здоровье дело :( не буду конечно догадки строить, но почему-то есть такое ощущение
вообще-то грипп везде
+5
0
+5
Ответ Jessi
Не поздно. В Федерации давно знали, что она не выступит. Билеты нужно было продать
И им это удалось ))) Я хотела именно на Ками и Муру посмотреть.
+7
-2
+5
Ответ Raduga
Возможно, но заболеть тоже могла. Сейчас много народу болеет.
Вполне возможно, я и сама сейчас простыла(
+7
-3
+4
Ответ Мороженко
Они несчастны, потому что нет Камилы Валиевой!!!!
Но они счастливы, потому что по телевизору их смотрит Камила Валиева!!!
+5
-1
+4
Ответ margo98
Девочки счастливы быть на льду, на котором катается Камила Валиева 😂
Они несчастны, потому что нет Камилы Валиевой!!!!
+5
-1
+4
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