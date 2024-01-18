Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам в связи с состоянием здоровья
Фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам в связи с состоянием здоровья.
Об этом сообщается в фан-группе спортсменки.
Прыжковый турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве.
Но её снятие предполагалось.
Может быть вместо неё Дашу Садкову заявят, или замены уже поздно делать?
А так все правильно: это только по заверениям фанатиков, у Камилы все ультра-си на "несоревновательном льду". По факту, девочка даже каскады 3+2 в ПП прыгает тяжело. Конечно, в такой форме не надо показываться зрителям и в чем-то участвовать.
Как прыгать без дедушкина компота?