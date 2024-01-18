Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)
Данил Круговой отклонил новый 5-летний контракт с «Зенитом» на 10 млн евро.
Петербуржцы предлагали 25-летнему защитнику зарплату в размере 2 млн за сезон, но игрок предпочел уйти по окончании сезона свободным агентом и заключить соглашение с ЦСКА по схеме «4+1», сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, в армейском клубе у Кругового будут более скромные финансовые условия.
Весеннюю часть текущего сезона футболист доиграет в «Зените-2».
Тут важна сама конструкция "отказался от горы денег Зенита ради ЦСКА", люди такое любят.
И ведь народ это проглотит
Да, да, да, именно поэтому Даня и его агент последние 2 года качали руководство "Зенита" на увеличение зарплаты и премий.
Ведь в "Зените" играют за грязные газпромовские деньги, а в ЦСКА играют за идею и эмблему на груди
Просто устал сидеть на скамейке и хочется играть, а в ЦСКА он будет постоянно получать стабильную игровую практику.
Наверное 150 тысяч рублей до налогов, да?
Ах да, это же другое.
неужели не понятно
Но, учитывая, что москвич это в большинстве случаев это амбициозный провинциал в первом-втором поколениях они этого в массе своей просто не знают )
Но, только в Мск есть:
1). Болотная улица
2). Болотная площадь
3). Болотная набережная
москвичи, такие москвичи 🤣
"Нам солнца не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо – работу давай !!!"
Все без газа.
Сколько стоит протянуть трубу и установить газовое оборудование для этих 150 человек? Не дешевле ли будет им всю жизнь топиться пачками с 5000 купюрами?
Как там у нас в стране с газификацией ?
Наверное, все жители и городапоселки обеспечены газом, раз вы постоянно покупаете за "миллионные" суммы игроков из Бразилии и выдавая им "миллионные" контракты ?)