Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)

Данил Круговой отклонил новый 5-летний контракт с «Зенитом» на 10 млн евро.

Петербуржцы предлагали 25-летнему защитнику зарплату в размере 2 млн за сезон, но игрок предпочел уйти по окончании сезона свободным агентом и заключить соглашение с ЦСКА по схеме «4+1», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в армейском клубе у Кругового будут более скромные финансовые условия.

Весеннюю часть текущего сезона футболист доиграет в «Зените-2».

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