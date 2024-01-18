Круговой отказался от 2 млн евро в год в «Зените» ради перехода в ЦСКА (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия трансферы Данил Круговой деньги Футбол

Данил Круговой отклонил новый 5-летний контракт с «Зенитом» на 10 млн евро.

Петербуржцы предлагали 25-летнему защитнику зарплату в размере 2 млн за сезон, но игрок предпочел уйти по окончании сезона свободным агентом и заключить соглашение с ЦСКА по схеме «4+1», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в армейском клубе у Кругового будут более скромные финансовые условия.

Весеннюю часть текущего сезона футболист доиграет в «Зените-2».

Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу

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154 комментария
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Но согласился при этом на 1,7 и подъёмные 1,5)
+112
-24
+88
Ответ Кирилл
Эти же самые «подъёмные» он в Зените отбил бы за 2-3 сезона с таким контрактом и бонусами за разные победы, как над Спартаком, и трофеи. Просто устал сидеть на скамейке и хочется играть, а в ЦСКА он будет постоянно получать стабильную игровую практику.
А кто сказал,что он будет постоянно получать игровую практику? Где гарантия того,что он в ЦСКА не будет так же сидеть на банке?
+80
-9
+71
Ответ Поцелуй Оздоева
Так, стоп. А как же новости о том, что Круговому не нравится предложенная Зенитом зарплата и он хочет больше?
Забейте, это же тухлая рыба.
Тут важна сама конструкция "отказался от горы денег Зенита ради ЦСКА", люди такое любят.
+68
-16
+52
Пахаха https://www.sports.ru/football/1115674843-krugovoj-zayavil-chto-ego-ne-ustroilo-predlozhenie-zenita-po-kontraktu.html
И ведь народ это проглотит
+41
-7
+34
"По данным источника, в армейском клубе у Кругового будут более скромные финансовые условия"

Да, да, да, именно поэтому Даня и его агент последние 2 года качали руководство "Зенита" на увеличение зарплаты и премий.

Ведь в "Зените" играют за грязные газпромовские деньги, а в ЦСКА играют за идею и эмблему на груди
+55
-22
+33
Ответ el ruso guapo
Но согласился при этом на 1,7 и подъёмные 1,5)
Эти же самые «подъёмные» он в Зените отбил бы за 2-3 сезона с таким контрактом и бонусами за разные победы, как над Спартаком, и трофеи.

Просто устал сидеть на скамейке и хочется играть, а в ЦСКА он будет постоянно получать стабильную игровую практику.
+58
-32
+26
Если это так, то однозначно респект. Всех денег не заработаешь , а футбольный век короток.
+55
-32
+23
Так, стоп. А как же новости о том, что Круговому не нравится предложенная Зенитом зарплата и он хочет больше?
+25
-4
+21
Прикольно как карп, отрабатывая денежки ЦСКА рассказывает о том, от какой зарплаты Круг отказался, но скромно молчит на какую перешёл.
Наверное 150 тысяч рублей до налогов, да?
+27
-10
+17
Ответ SMART789
Ну и совсем чуть чуть за чистые деньги ВЭБа Чистые наши налоги для компании которая отвечает за инфраструктурные проекты Подольск и Электросталь люди в холоде замерзают, зато есть бабло переманивать игроков, насыпая миллионные подъемные
Треть страны живёт без газа, но мы будем вкладываться в бразильский клуб.
Ах да, это же другое.
+21
-9
+12
Ответ ZarvuR2020
Пахаха https://www.sports.ru/football/1115674843-krugovoj-zayavil-chto-ego-ne-ustroilo-predlozhenie-zenita-po-kontraktu.html И ведь народ это проглотит
Слишком много предлагали.
+13
-2
+11
Ответ Кирилл
Эти же самые «подъёмные» он в Зените отбил бы за 2-3 сезона с таким контрактом и бонусами за разные победы, как над Спартаком, и трофеи. Просто устал сидеть на скамейке и хочется играть, а в ЦСКА он будет постоянно получать стабильную игровую практику.
Он и в Зените получал стабильную игровую практику - Семак в этом сезоне его чуть ли не вингером выпускал и давал шансы.
+15
-4
+11
Ответ Кино Музыка
Дайте прочесть Сергееву)
Который имеет регулярную практику, забивает голы и за пару сезонов откровенно вырос как футболист, а не привозит голы от Локомотива, выкидывая ауты игрокам Локо?
+12
-2
+10
Смешно)) В ЦСКА столько же будет получать с учетом подписных. Сколько они там Дивееву положили? А тут бесплатный русский игрок на нужную позицию. Еще и агент получил свое вдобавок.
+12
-2
+10
Ответ LaffyTaffy
Честные люди еще бывают?
Доооо, конечно. Честный Карп – железобетонный источник доверия. Через таких и делают вбросы.
+14
-5
+9
Ответ CSKAvrn
Если это так, то однозначно респект. Всех денег не заработаешь , а футбольный век короток.
футбольный век короток,поэтому за этот короткий век и заработать максимально надо стараться
+11
-4
+7
Ответ ZarvuR2020
Пахаха https://www.sports.ru/football/1115674843-krugovoj-zayavil-chto-ego-ne-ustroilo-predlozhenie-zenita-po-kontraktu.html И ведь народ это проглотит
парень готов играть за великий ЦСКА бесплатно, за еду, ради спорта и достижений
неужели не понятно
+20
-13
+7
Ответ Antagonist
А кто сказал,что он будет постоянно получать игровую практику? Где гарантия того,что он в ЦСКА не будет так же сидеть на банке?
Все от него зависит. Думаю, если бы он хотел и дальше на банке сидеть, то не дергался бы из золотой клетки
+10
-4
+6
Ответ Александр Кожевников
Свалил и правильно сделал.В ЦСКА его не будут застовлять учить португальский.
застОвлять)))
+7
-1
+6
Хорошо для Зенита, что Круговой перешел в ЦСКА, а не в Спартак... Представляю какой был бы срач!
+6
0
+6
Ответ kisliy33
а лучше остаться в родной деревне и не мифически всю жизнь банку полировать? ага, яснопонятно, спасибо за ваше мнение.
Подскажите, как он 100 матчей то за Зенит отыграл, если он банку полировал? Вот реально загадка для меня.
+7
-1
+6
Ответ Svensson 70
Все москвичи любят называть Петербург-болото… Но, только в Мск есть: 1). Болотная улица 2). Болотная площадь 3). Болотная набережная москвичи, такие москвичи 🤣
причем в Петербурге Болотная улица в спальном районе, а в Москве напротив Кремля ))

Но, учитывая, что москвич это в большинстве случаев это амбициозный провинциал в первом-втором поколениях они этого в массе своей просто не знают )
+5
0
+5
Ответ Vadim Vadiara
Ну если для вас разница в 300 тыс usd несущественная)). Человек пошёл на снижение зарплаты в 26,5 млн рублей, чтобы играть. Разве это плохо?
Конечно снижение оклада на 15% это не мало,но в рамках зарплаты футболиста это не выглядит существенно,особенно с учетом подписных бонусов,премиальных и всего остального. И все равно вопрос,где гарантия,что он будет играть и почему все восхищаются этим «невероятным» поступком?
+5
-1
+4
Ответ Яков Фридман
Все стремятся переехать из провинции в столицу.
Все москвичи любят называть Петербург-болото…
Но, только в Мск есть:
1). Болотная улица
2). Болотная площадь
3). Болотная набережная
москвичи, такие москвичи 🤣
+11
-7
+4
Ответ SMART789
парень готов играть за великий ЦСКА бесплатно, за еду, ради спорта и достижений неужели не понятно
Из моего далекого советского детства :
"Нам солнца не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо – работу давай !!!"
+5
-1
+4
Ответ Александр Кожевников
Свалил и правильно сделал.В ЦСКА его не будут застовлять учить португальский.
Сам придумал эту чушь ?
+6
-3
+3
2 не платили даже Кузяеву, с чего вдруг предлагали их игроку замены Кругрвому? и про 1,7 в Цска гонево, Роша за 1 играет.
+5
-2
+3
Ответ Всё знаю
Так если два клуба заглатывают , то зачем платить больше и спонсировать Бразилию ? Где логика. В деревне ( 700 км от Столицы ) живут примерно 150 человек. Все без газа. Что ещё дальше от Москвы , боюсь представить даже.
>В деревне ( 700 км от Столицы ) живут примерно 150 человек.
Все без газа.
Сколько стоит протянуть трубу и установить газовое оборудование для этих 150 человек? Не дешевле ли будет им всю жизнь топиться пачками с 5000 купюрами?
+4
-1
+3
Ответ Хызыр
Комментарий удален модератором
Существующий за частные деньги (не ВЭБа) ЦСКА, который впервые за 5 лет поднялся выше 4 строчки в РПЛ - это Байкал куда стремится каждый достойный человек
+9
-6
+3
Ответ SMART789
Ну и совсем чуть чуть за чистые деньги ВЭБа Чистые наши налоги для компании которая отвечает за инфраструктурные проекты Подольск и Электросталь люди в холоде замерзают, зато есть бабло переманивать игроков, насыпая миллионные подъемные
Вы меня извините, конечно, но не болельщикам Зенита что-то говорить про такое )

Как там у нас в стране с газификацией ?
Наверное, все жители и городапоселки обеспечены газом, раз вы постоянно покупаете за "миллионные" суммы игроков из Бразилии и выдавая им "миллионные" контракты ?)
+6
-3
+3
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