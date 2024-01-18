«Сибирь» о 4 технических поражениях за нарушение лимита: «Несправедливость. Есть сомнения, что это способствует решению обозначенной Путиным задачи по противодействию отъезду молодых»
«Сибирь» недовольна решением КХЛ о присуждении клубу 4 технических поражений.
Лига наказала новосибирцев за нарушение лимита на легионеров.
«С самого начала предсезонной заявочной кампании Гордеев позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года. То есть прошло 4,5 месяца чемпионата.
При этом лига признает, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство», что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор.
Федор Гордеев является гражданином России, родился в Омске, где начал заниматься хоккеем в возрасте 5 лет. Переехав с семьей в Канаду, выступал в юниорских лигах, в клубах ECHL и AHL. За сборные команды Канады или США не выступал.
В связи с этим «Сибирь» выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с лигой и клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста.
ХК «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране.
В условиях, когда российский хоккей оказался исключен из международной системы соревнований, формальное следование неактуальным в настоящее время уставным правилам ИИХФ, без учета интересов хоккеиста – гражданина России, изъявившего желание выступать в родной стране, и клуба, который в результате сложнейших переговоров сумел вернуть Федора на Родину, является вопиющей несправедливостью.
Молодой российский защитник, успешно проявивший себя в первой половине сезона, фактически оказался лишен права на профессию в родной стране. Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших.
Одновременно клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», – говорится в заявлении «Сибири».
Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус четыре очка. Объясняем, почему наказала КХЛ
И да. Кхл то дала ему спортивное гражданство РФ, но со след. Года, так как сибирь сама забила болт это сделать до начала сезона
Как говорил Жириновский, что не смеетесь, не смешно? Это Россия!
Но! Руководство Сибири знали заранее о статусе и гражданстве игрока. И в первую очередь именно они сами допустили этот просчет. И дали все основания лиге применить данные санкции.