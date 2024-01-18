«Сибирь» о 4 технических поражениях за нарушение лимита: «Несправедливость. Есть сомнения, что это способствует решению обозначенной Путиным задачи по противодействию отъезду молодых»

«Сибирь» недовольна решением КХЛ о присуждении клубу 4 технических поражений.

Лига наказала новосибирцев за нарушение лимита на легионеров.

«С самого начала предсезонной заявочной кампании Гордеев позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года. То есть прошло 4,5 месяца чемпионата.

При этом лига признает, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство», что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор.

является гражданином России, родился в Омске, где начал заниматься хоккеем в возрасте 5 лет. Переехав с семьей в , выступал в юниорских лигах, в клубах ECHL и AHL. За сборные команды Канады или США не выступал.

В связи с этим « » выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с лигой и клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста.

ХК « » не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране.

В условиях, когда российский хоккей оказался исключен из международной системы соревнований, формальное следование неактуальным в настоящее время уставным правилам ИИХФ, без учета интересов хоккеиста – гражданина России, изъявившего желание выступать в родной стране, и клуба, который в результате сложнейших переговоров сумел вернуть Федора на Родину, является вопиющей несправедливостью.

Молодой российский защитник, успешно проявивший себя в первой половине сезона, фактически оказался лишен права на профессию в родной стране. Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших.

Одновременно клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», – говорится в заявлении «Сибири».

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус четыре очка. Объясняем, почему наказала КХЛ