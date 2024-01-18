«Сибирь» о 4 технических поражениях за нарушение лимита: «Несправедливость. Есть сомнения, что это способствует решению обозначенной Путиным задачи по противодействию отъезду молодых»

Теги Сибирь Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Владимир Путин КХЛ лимит на легионеров Федор Гордеев Хоккей

«Сибирь» недовольна решением КХЛ о присуждении клубу 4 технических поражений.

Лига наказала новосибирцев за нарушение лимита на легионеров.

«С самого начала предсезонной заявочной кампании Гордеев позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года. То есть прошло 4,5 месяца чемпионата.

При этом лига признает, что «автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала». Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское «спортивное гражданство», что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор.

Федор Гордеев является гражданином России, родился в Омске, где начал заниматься хоккеем в возрасте 5 лет. Переехав с семьей в Канаду, выступал в юниорских лигах, в клубах ECHL и AHL. За сборные команды Канады или США не выступал.

В связи с этим «Сибирь» выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с лигой и клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста.

ХК «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране.

В условиях, когда российский хоккей оказался исключен из международной системы соревнований, формальное следование неактуальным в настоящее время уставным правилам ИИХФ, без учета интересов хоккеиста – гражданина России, изъявившего желание выступать в родной стране, и клуба, который в результате сложнейших переговоров сумел вернуть Федора на Родину, является вопиющей несправедливостью. 

Молодой российский защитник, успешно проявивший себя в первой половине сезона, фактически оказался лишен права на профессию в родной стране. Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших.

Одновременно клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», – говорится в заявлении «Сибири».

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус четыре очка. Объясняем, почему наказала КХЛ

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33 комментария
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Опять слова Путина приплели
+27
0
+27
Ответ Al561
Когда сэкономили на юристе в пользу PR-щика)))
на PR-щике, если честно, тоже сэкономили
+16
0
+16
Когда сэкономили на юристе в пользу PR-щика)))
+15
0
+15
Ответ Ivan Juniorovich
Опять слова Путина приплели
Надо было сразу с козырей заходить: писать письмо Путину.
+12
0
+12
Ответ Ебздрогыч
Пока одни богачи выдают российские паспорта как фантики сбитым североамериканским летчикам, попутно рассказывая об их любви к березкам, КХЛ штрафует бедную команды за реально русского паренька. Как говорил Жириновский, что не смеетесь, не смешно? Это Россия!
Который прожил больше 15 лет в СА.
И да. Кхл то дала ему спортивное гражданство РФ, но со след. Года, так как сибирь сама забила болт это сделать до начала сезона
+11
-4
+7
Пока одни богачи выдают российские паспорта как фантики сбитым североамериканским летчикам, попутно рассказывая об их любви к березкам, КХЛ штрафует бедную команды за реально русского паренька.

Как говорил Жириновский, что не смеетесь, не смешно? Это Россия!
+14
-9
+5
КХЛ - поступила принципиально. Могли и мягче!
Но! Руководство Сибири знали заранее о статусе и гражданстве игрока. И в первую очередь именно они сами допустили этот просчет. И дали все основания лиге применить данные санкции.
+5
0
+5
Ни слова о том что лоханулись сами с попыткой по ходу сезона сделать парню нужное спортивное гражданство.Включили дуриков как-будто не понимают разницу между российским паспортом и американским спортивным гражданством и то что 1 автоматически не делает российским 2.В общем всё выглядит как банальное переложение ответственности.Жаль лишь команду и болел Сибири.Хочется пожелать им всё же попасть в плей-офф вопреки собственным некомпетентным манагерам
+6
-2
+4
Ответ Caniball
КХЛ - поступила принципиально. Могли и мягче! Но! Руководство Сибири знали заранее о статусе и гражданстве игрока. И в первую очередь именно они сами допустили этот просчет. И дали все основания лиге применить данные санкции.
Ага, они и с ЦСКА и Федотовым тоже принципиально поступили))
+3
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+3
Ехал Путин через Путин, видит Путин - в реке Путин, сунул Путин в реку Путин - Путин, Путин, Путин, Путин
+2
0
+2
то что наши фугкциононеры остолопы это без спорно, но кого хрена, ведь он считается лигионерам именно согласно трактовки иихф, это как получается, когда иихф выписывает бан ЦСКА и Фёдотову, мы их шлем куда по дальше, а когда русский человек возвращается играть на родину он согласной регламенту иихф легионер и фхр с КХЛ этому правилу подчиняется и крепят Сибирь, но разве это не двойные стандарты, одним можно плевать на правила а другим нет, могли бы с легкостью сказать извините но мы не считаем его легионером, как они не считали что контракт Федотова действующий....
+3
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А если бы такой произошло в ска осмелился бы кто то ратомбэ 4 технаря впаять?) сказали бы что молодой перспективный системный тренер, ошибся, понять и простить, бла бла бла
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Ничего оригинального не предложу, но может письмо от "ветеранов" поможет ;))
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Интересно, а что в самой "Сибири" не обеспокоились с юридическими формальностями и проверкой законности? Или решили на "шармочка" проскочить? Если считают что вины их нет, почему не подают в Арбитраж? Судитесь, к чему эти инет-писк и бестолковые обвинения? Пишите иск, жалуйтесь разбирайтесь...
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Ответ Goodvin55
Лица имеющие спортивное гражданство Беларуси и Казахстана не являются легионерами. Такие соглашения, такие правила в КХЛ.
Спасибо
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Ответ ОттоДракула
Надо было сразу с козырей заходить: писать письмо Путину.
Жаль Репин не сейчас живёт
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Ответ Сергей Галынский
Если автоматическая система КХЛ не сработала,то это проблема КХЛ, Сибирь максимум заслуживает штраф,а не снятие очков. Ну а приплетать каждый раз слова Путина тоже бред
То есть если ты дал в магазине поддельную купюру, а это сразу не заметили, то всё хорошо. Типа сами виноваты?
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Ответ Sever12
то что наши фугкциононеры остолопы это без спорно, но кого хрена, ведь он считается лигионерам именно согласно трактовки иихф, это как получается, когда иихф выписывает бан ЦСКА и Фёдотову, мы их шлем куда по дальше, а когда русский человек возвращается играть на родину он согласной регламенту иихф легионер и фхр с КХЛ этому правилу подчиняется и крепят Сибирь, но разве это не двойные стандарты, одним можно плевать на правила а другим нет, могли бы с легкостью сказать извините но мы не считаем его легионером, как они не считали что контракт Федотова действующий....
И продолжать себя закапывать до той степени пока ни один игрок не поедет в КХЛ, зная что потом просто не получит трансферную карту и нигде кроме России выступать не сможет. Есмантович продавил очень позорное решение из-за которого пострадает весь российский хоккей.
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Ответ Дед Дрободед
Игрок с российским паспортом может играть за сб.США, а за сб. России не имеет права!
Да, просто наберите термин "спортивное гражданство" в поисковике и Вам откроется огромный и удивительный мир по которому живут все лиги и федерации в мире спорта.
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Ответ Геннадий Туник
Главное,что это решение незаконно.Результаты "под столом" должны определяться в течение максимум 48 часов,а не спустя несколько месяцев.Это всё равно,что спустя неделю отменить несправедливо назначенный пенальти и вместо счёта 1:0 поставить в таблицу 0:0.
Почему незаконно? Где про 48 часов написано? Есть нарушения клубом регламента КХЛ, есть косяк со стороны КХЛ которые вовремя не заметили это. Но если ты обманываешь систему, не важно умышленно или просто профнепригодные люди в клубе работают, а потом тебя наказывают, то на кого тут пенять?
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Ответ PatologoanatoM
Я может чего не понимаю ? Объясните, у ска 29 ноября против Динамо в составе играли 5 иностранцев, не граждан России, 3 белоруса Сапего , Алистров и Фальковский, хорват Рендулич, американец Гальченюк, а на банке был еще швед Мэтссон. Запасной вратарь . Итого 6 человек. Или для беларусов скачуха?
У Динамо в составе в этом же матче были 3 канадца, 1 белорус и 1 казах. Все они не имеют спортивного гражданства РФ
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Ответ PatologoanatoM
Я может чего не понимаю ? Объясните, у ска 29 ноября против Динамо в составе играли 5 иностранцев, не граждан России, 3 белоруса Сапего , Алистров и Фальковский, хорват Рендулич, американец Гальченюк, а на банке был еще швед Мэтссон. Запасной вратарь . Итого 6 человек. Или для беларусов скачуха?
Лица имеющие спортивное гражданство Беларуси и Казахстана не являются легионерами. Такие соглашения, такие правила в КХЛ.
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Ответ Ебздрогыч
Пока одни богачи выдают российские паспорта как фантики сбитым североамериканским летчикам, попутно рассказывая об их любви к березкам, КХЛ штрафует бедную команды за реально русского паренька. Как говорил Жириновский, что не смеетесь, не смешно? Это Россия!
Просто нужно было во время сделать свою работу юристам. Вот почему то любителям берёзок клубы всё делают вовремя и по правилам. А тут просто люди сказали "и так сойдёт" а теперь ищут виноватых.
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У филинов тоже вроде как 4 лега. Или Сафин заигран за сборную России?
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Вообще такие заявления на видео записываются, желательно стоя на коленях
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Как штраф от КХЛ заставит молодых игроков уехать из России?) получается виноват лимит, если бы не ужесточили до трёх, может и Сибирь не наказали бы. Значит виновата ФХР?
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Я может чего не понимаю ? Объясните, у ска 29 ноября против Динамо в составе играли 5 иностранцев, не граждан России, 3 белоруса Сапего , Алистров и Фальковский, хорват Рендулич, американец Гальченюк, а на банке был еще швед Мэтссон. Запасной вратарь . Итого 6 человек. Или для беларусов скачуха?
0
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Главное,что это решение незаконно.Результаты "под столом" должны определяться в течение максимум 48 часов,а не спустя несколько месяцев.Это всё равно,что спустя неделю отменить несправедливо назначенный пенальти и вместо счёта 1:0 поставить в таблицу 0:0.
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с козырей зашли
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Игрок с российским паспортом может играть за сб.США, а за сб. России не имеет права!
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