Вяльбе вручили премию «Серебряная лань» как лучшему тренеру 2022 года

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе получила премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2022 года.

Награда вручается Федерацией спортивных журналистов России. Вяльбе является главный тренером сборной России по лыжным гонкам. 

«Серебро, конечно, благородный металл, но его со временем надо чистить. Золото, конечно, лучше.

Может, в будущем будет «Золотая лань». Но мне все равно приятна эта награда», – прокомментировала Вяльбе.

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31 комментарий
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Какой бред. Полная деквалификация тех, кто устраивает эту премию, и плевок в сторону настоящих лыжных тренеров. Как может президент федерации быть лучшим тренером не являясь им? Это как в футболе назначить лучшим тренером Дюкова, а в хоккее Третьяка
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Следующая премия - Золотой язык.
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Как в Брежневские времена, раздают друг другу ордена.
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Это просто ухохотаться можно... Вяльбе и "Серебряная ЛАНЬ"...
Ей бы впору была премия "Серебряный бегемот" или "Золотой гиппопотам"...
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+10
И кого же она ЛИЧНО тренировала? Своего пуделя тапки таскать.
+11
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+9
Ответ Melnikov1968
Уже 2024 наступил. Похоже люди спят, как медведи.
долго и сложно принималось решение: весь 2023 год кипели обсуждения 🤣
+8
-1
+7
Уже 2024 наступил. Похоже люди спят, как медведи.
+6
0
+6
Ответ MikhaL
Следующая премия - Золотой язык.
С прямой трансляцией на Порнхабе.
+8
-2
+6
бодипозитивная лань
+7
-2
+5
Ответ Кирилл Польский
Какой бред. Полная деквалификация тех, кто устраивает эту премию, и плевок в сторону настоящих лыжных тренеров. Как может президент федерации быть лучшим тренером не являясь им? Это как в футболе назначить лучшим тренером Дюкова, а в хоккее Третьяка
Наговорила на нее..
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Номинальные звания, номинальные тренеры.
Номинальный почти (выбранный) депутат госдумы.
Доходно быть номиналом.
+3
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Если Вяльбе - лучший тренер, то Большунов - лучший актер!))
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серебряный гиппопотам был бы уместнее
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Лань )))
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Нализала на премию, молодец ))
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блин чет поздновато за 22й сейчас вручать
+2
0
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Ответ Dinamik1
Что вы к ней привязались эту премию ей дали журналисты ни она сама себе.Это удар по губеру который пролетел в этом году.
в каком в "этом", 24 год на дворе..
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Такая вот российская лань....
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А кому достался "Золотой Олень"?
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Все по делу!!! Вяльбе-лань!!!
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Ответ Eduard Rastryopin
С прямой трансляцией на Порнхабе.
из Госдумы
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Ответ Eduard Rastryopin
С прямой трансляцией на Порнхабе.
Ну как они могут сделать прямую трансляцию если в 2024 вручают награду за 2022
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Ответ sava k
Наговорила на нее..
Нализала)
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В большей степени конечно Вяльбе функционер.Не умаляя ее заслуг на этом поприще,много чего сделавшая для спортсменов .Но тренер,это всё-таки нечто другое.
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Премия «Серебряный олень» больше подошла бы.
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