Вяльбе вручили премию «Серебряная лань» как лучшему тренеру 2022 года

Елена Вяльбе получила премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2022 года.

Награда вручается Федерацией спортивных журналистов России. Вяльбе является главный тренером сборной России по лыжным гонкам.

«Серебро, конечно, благородный металл, но его со временем надо чистить. Золото, конечно, лучше.

Может, в будущем будет «Золотая лань». Но мне все равно приятна эта награда», – прокомментировала .