37-летний Оши сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Он забросил 2 шайбы в большинстве и поразил пустые ворота
Ти Джей Оши сделал 6-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Вашингтона» отметился 3 заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:2) и был признан первой звездой.
Оши дважды отличился при игре в большинстве, а в концовке третьего периода поразил пустые ворота. В активе 37-летнего американца стало 10 (7+3) очков в 26 играх в текущем сезоне.
Хет-трик стал для него 6-м в регулярках НХЛ за карьеру и первым с октября 2021 года. Еще однажды он забросил 3 шайбы в плей-офф.