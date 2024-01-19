37-летний Оши сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Он забросил 2 шайбы в большинстве и поразил пустые ворота

Ти Джей Оши сделал 6-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом».

Форвард « » отметился 3 заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Блюз» (5:2) и был признан первой звездой.

Оши дважды отличился при игре в большинстве, а в концовке третьего периода поразил пустые ворота. В активе 37-летнего американца стало 10 (7+3) очков в 26 играх в текущем сезоне.

Хет-трик стал для него 6-м в регулярках НХЛ за карьеру и первым с октября 2021 года. Еще однажды он забросил 3 шайбы в плей-офф.