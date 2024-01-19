37-летний Оши сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Он забросил 2 шайбы в большинстве и поразил пустые ворота

Теги Вашингтон Сент-Луис НХЛ Ти Джей Оши Хоккей

Ти Джей Оши сделал 6-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Вашингтона» отметился 3 заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:2) и был признан первой звездой. 

Оши дважды отличился при игре в большинстве, а в концовке третьего периода поразил пустые ворота. В активе 37-летнего американца стало 10 (7+3) очков в 26 играх в текущем сезоне. 

Хет-трик стал для него 6-м в регулярках НХЛ за карьеру и первым с октября 2021 года. Еще однажды он забросил 3 шайбы в плей-офф. 

9 комментариев
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Чёрт, не тот дед в Вашингтоне таблетки принимает(
+39
-5
+34
Ответ Марсель Объелся
Чёрт, не тот дед в Вашингтоне таблетки принимает(
В Вашингтоне вообще многим бы таблетки не помешали. Или порошки какие лечебные...
+16
-4
+12
Настроился на бывший клуб)
+5
-1
+4
Сколько он тогда подряд буллитов завел?) Сколько смотрю хоккей, такого никогда не видел. Ти Джей уникум конечно
+1
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Комментарий удален пользователем
нда, 37 - не 38. У Овечкина в 37 было 42 за сезон )
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Большинство Вашика перестроилось с Ови на Оши.
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