Ангелопол ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о запрете тренерам с ним работать: «Отчасти»

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Ангелопол прокомментировал информацию о запрете тренерам работать с ним .

«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола, а все попытки фигуриста связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны. 

— Соответствует ли действительности информация о запрете от ФФКР на работу тренеров с вами?

— Отчасти.

— Поясните?

— Я все сказал, что хотел, — сказал Ангелопол. 

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33 комментария

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Jessi
«Я все сказал, что хотел». Валера Стэтхем
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Lana Kazakova
Что значит отчасти? То есть реально не федра запретила, а тренеры сами не хотят с ним работать?
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Lana Kazakova
Отключите Валере интернет, своими комментариями он только себе делает хуже. Вот этот ответ он сделал в духе драма квин или ровного пацанчика?
+14
-2
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Orange carrot
Ждем комментарий от мамы😀
+10
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Vendetta4111323
Пхахаха. Отчасти. Так и сказал бы - не платят за Талантище
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БезызбежноНаКрасный
"Мужик хотел - мужик сказал". ©валерастетхем
+8
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RusVector
В гос. школах запретили, в частных нет. Надо так понимать ...
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NataliaB.3003
Ответ Revery
Валерон, похоже, решил разыграть карту "ребенок, обиженный шубной мафией"
Он же писал летом, что ещё не раскрыл все карты. )
+6
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Lana Kazakova
Отключите Валере интернет, своими комментариями он только себе делает хуже. Вот этот ответ он сделал в духе драма квин или ровного пацанчика?
Вот этот ответ он сделал в духе драма квин или ровного пацанчика?
__________
в духе ровного драма квин мужика.
+6
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Vendetta4111323
Ответ Viks
Почему Дэвис и Смолкину оплачивали год, а Ангелополу не платить? Он не член сборной?
Может, потому, что они не распадались ?
Это тоже та еще парочка, мерзкий шлейф, но они вроде все финансирование вернули, как говорят
+5
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Revery
Валерон, похоже, решил разыграть карту "ребенок, обиженный шубной мафией"
+5
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Beloded2007
Какую-то чушь где-то словил
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Александр Шульгин
Решил что мало себя закопал, решил ещё сверху присыпать
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Anna
Так правда или отчасти? Я так понимаю, тренеры сами не горят желанием с ним работать и на это есть весомые причины, плюс единственным его источником дохода было финансирование Федры, чего он сейчас, наверняка, лишён
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Orange carrot
Ответ Белые Росы
Боится сказать лишнего. Обжегся один раз. Тарасова уже озвучила, о какой части идет речь. "Плати деньги и катайся". Поставили парня на счетчик. Поступают как с Дарио Чиризано. Через деньги опускают спортсмена, но не оТпускают.
Ну не все же Валерику делать контракты для партнерши😀
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Белые Росы
Боится сказать лишнего. Обжегся один раз. Тарасова уже озвучила, о какой части идет речь. "Плати деньги и катайся". Поставили парня на счетчик. Поступают как с Дарио Чиризано. Через деньги опускают спортсмена, но не оТпускают.
Поставили парня на счетчик
___________
по-хорошему - с него вообще финансирование должны были снять, которое он получил на сезон
+3
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Наталья60
договорился
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Роман Волков
По моему всё довольно просто, ему больше никто не может доверить Спортивную Жизнь его возможной Партнёрши.
Это очень большая ответственность тренера и никто её на себя брать не хочет.
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Revery
Отчасти?
Понятно, сказали, что за свой счёт может кататься где и с кем захочет))
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Atsuktuvas
Отчасти часто чиню запчасти.
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Kareglazaya
Похоже, никто ничего не запрещал, просто тренеры сами отказывают. Что, собственно, и ожидалось.
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Bursve
Ответ Orange carrot
Ждем комментарий от мамы😀
Давно не слышали, пора!
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thelittlecreature
Сейчас мама Валерика все пояснит, ждем-с
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Александр Шульгин
Ответ Viks
Почему Дэвис и Смолкину оплачивали год, а Ангелополу не платить? Он не член сборной?
Не люблю этих блатных Девисов, но они не такие тупые как Ангелопол они сидели и помалкивали. За что ему платить все больше пару нет и по его вилюне. Может быть свободен.
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Viks
Ему надо искать забугорную партнёршу и под её паспортом кататься за другую страну.
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