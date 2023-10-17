Ангелопол ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о запрете тренерам с ним работать: «Отчасти»
Ангелопол прокомментировал информацию о запрете тренерам работать с ним .
«Р-Спорт» сообщил, что тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола, а все попытки фигуриста связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.
— Соответствует ли действительности информация о запрете от ФФКР на работу тренеров с вами?
— Отчасти.
— Поясните?
— Я все сказал, что хотел, — сказал Ангелопол.
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в духе ровного драма квин мужика.
Это тоже та еще парочка, мерзкий шлейф, но они вроде все финансирование вернули, как говорят
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по-хорошему - с него вообще финансирование должны были снять, которое он получил на сезон
Это очень большая ответственность тренера и никто её на себя брать не хочет.
Понятно, сказали, что за свой счёт может кататься где и с кем захочет))