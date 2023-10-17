Ангелопол ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о запрете тренерам с ним работать: «Отчасти»

Ангелопол прокомментировал информацию о запрете тренерам работать с ним .

« » сообщил, что тренерам запретили принимать в группы , а все попытки фигуриста связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.

— Соответствует ли действительности информация о запрете от ФФКР на работу тренеров с вами?

— Отчасти.

— Поясните?

— Я все сказал, что хотел, — сказал Ангелопол.