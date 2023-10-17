Эрик Кантона: «Высказывание «Освободите Палестину» не говорит, что вы антисемит. Оно означает освобождение палестинцев от израильской оккупации»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик Кантона Политика соцсети Футбол

Эрик Кантона поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции выложил на своей странице в соцсети изображение, которое публикуют люди, поддерживающие Палестину.

«Защита прав палестинцев не означает, что вы поддерживаете ХАМАС. Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая вот уже 75 лет лишает их основных прав человека.

«Освободите Палестину» означает прекращение тюремного заключения 2,3 млн человек. Палестинцы находятся в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, половина из них – дети.

«Освободить Палестину» означает покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством. «Освободить Палестину» означает предоставить палестинцам контроль над базовой инфраструктурой на их земле», – говорится в публикации француза.

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30 комментариев

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Ronaldinho Gaúcho
Мистер алекват, мужик с яйцами!
+45
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TJ tigra
але, евреев не было в газе до 7 октября уже сколько там, 18 лет.
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huntoil11
В таких случаях , если хочется какой то селебрити что то написать в сетях по поводу войны, и не только о войне в Палестине, то лучше писать что то в духе " Скорбим за жертвами конфликта с обеих сторон" или как то так. Иначе -- то дуальность и невежество. На Земле нет сейчас "праведных" воин. Все современные войны не стоят , чтобы в них воевать и погибать.
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tankist231
Ответ Vlad
Россия с Китаем если поддержат Палестину, то это уже многое решить может.
В открытую не стоит ввязываться, а помочь оружием в тихую стоит, как евреи украине
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OldCityFan
Кантона мужик, всегда мог прямо всё высказать, без увиливания. Наконец адекватные высказывание пошли
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Andrey Andreev
В секторе Газа евреев уже давно нет, только вот палестинцы не хотят строить себе нормальное государство, они хотят убивать
+18
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Vlad
Ответ tankist231
Тогда прочувствуют терроризм на своих территориях
Россия с Китаем если поддержат Палестину, то это уже многое решить может.
+2
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Ильдар М
Ответ TJ tigra
але, евреев не было в газе до 7 октября уже сколько там, 18 лет.
конечно, что им самим делать в той тюрьме за стеной, о которой и говорит Кантона. Они вокруг неё.
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catcher69
объясните уже и кантоне тоже что арабы тоже семиты...!!!!!!!!
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Direct free kick
Антисемитизм выдумал сами иудеи
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jem777
Кантона крут. Режет правду матку.)
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Pigmalion
Оставьте поддержку Палестины мусульманам
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Иван1984
Аллах Акбар!! добавил в конце Эрик!
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Leon Petov
Ответ Direct free kick
Вообще-то израиль проиграл 6-дневную https://sun9-39.userapi.com/impg/NSM5LpofPzOAuqWOkSllQ-nHjyxDHU0Kdb12EA/KNfjJaXOyto.jpg?size=867x1080&quality=96&sign=771921fc27c36bdf4ef9912bd8885b9e&type=album
Ага, из серии
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_brief/6304113/pub_62175e17b90d7026fecd25ad_6217600802e17778b2e89000/scale_1200
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Caerly
Ответ TJ tigra
але, евреев не было в газе до 7 октября уже сколько там, 18 лет.
Охранников Освенцима тоже не было в его бараках.
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