Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль Мишель Йео стала членом МОК

Теги МОК Мишель Йео Легкая атлетика

Обладательница премии «Оскар» Мишель Йео стала членом МОК.

Выборы новых членов Международного олимпийского комитета прошли на 141-й сессии организации в Мумбаи. 

В состав МОК, помимо Йео, вошли глава НОК Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса Петра Серлинг, президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель, глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, госсекретарь по международным спортивным мероприятиям Венгрии Балаж Фюрьес, экс-волейболистка Сесилия Тайт и предприниматель Михаэль Мронц.

61-летняя Мишель Йео – малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения. В 2023 году стала лауреатом премии «Оскар» за исполнение главной роли в научно-фантастическом фильме «Все везде и сразу».

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13 комментариев

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Прогресс Восточной конференции
Ответ Блинчик
Главный эксперт по спорту 😁
Она выдающаяся каскадерка. Ее уровень физической подготовки и владения отдельными искусствами в молодости был вполне себе олимпийский.
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Блинчик
Главный эксперт по спорту 😁
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Ебздрогыч
Ивана Охлобыстина сделали членом Российской академии медицинских наук за роль доктора Быкова в сериале Интерны
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CarpaCruciana
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ОКР просто заменили на ЙЕО, при чем звучит круто!
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naPmu3aH
Ответ сервисник
Она, вроде, чемпионка по сквошу. Ну плюс, известная. Видимо, такая логика была, хотя хз
У нее муж - Жан Тодт.

Не знаю что там с логикой, но навыки спортивного менеджмента, похоже, передаются половым путем...
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сервисник
Ответ Блинчик
Главный эксперт по спорту 😁
Она, вроде, чемпионка по сквошу. Ну плюс, известная. Видимо, такая логика была, хотя хз
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сервисник
Ответ naPmu3aH
У нее муж - Жан Тодт. Не знаю что там с логикой, но навыки спортивного менеджмента, похоже, передаются половым путем...
Свечку не держал, не знаю) Я без претензий, пусть будет)
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Mifsud's Drugstore
Ровное отношение к ней как к актрисе. Синтия Хан всегда нравилась больше🙂
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Syndycate
Когда же свой Оскар за лучшую роль в преодолении и в борьбе с мононуклезом получит наша Аннушка Щербакова?
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Rygeek
Во ребята живут! Отбомбились по Газе и вошли (в МОК), как ни в чем не бывало.)
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что же с нашей Исинбаевой? почему ничего не слышно?
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Маргарита В Сафронова
Ещё одна артистка в МОК. Профессионалка. Любители уже приелимь.
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Блинчик
Ответ сервисник
Она, вроде, чемпионка по сквошу. Ну плюс, известная. Видимо, такая логика была, хотя хз
А в новости про это ни слова, просто актриса с Оскаром((
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