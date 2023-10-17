Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль Мишель Йео стала членом МОК

Обладательница премии «Оскар» Мишель Йео стала членом МОК.

Выборы новых членов Международного олимпийского комитета прошли на 141-й сессии организации в Мумбаи.

В состав , помимо Йео, вошли глава НОК Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса Петра Серлинг, президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель, глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, госсекретарь по международным спортивным мероприятиям Венгрии Балаж Фюрьес, экс-волейболистка Сесилия Тайт и предприниматель Михаэль Мронц.

61-летняя Мишель Йео – малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения. В 2023 году стала лауреатом премии «Оскар» за исполнение главной роли в научно-фантастическом фильме «Все везде и сразу».