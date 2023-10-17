Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»

Премьер-министр Швеции высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Двое шведов были хладнокровно застрелены, а еще один швед был серьезно ранен в больнице. Ближайшие родственники проинформированы. Все указывает на то, что это террористический акт, направленный против Швеции, а также против шведских граждан только потому, что они шведы. Мы испытываем невообразимую печаль – снова.

Он [премьер-министр Бельгии] сказал, что предполагаемый преступник был ликвидирован бельгийской полицией и скончался по дороге в больницу. Мнение бельгийских властей на данный момент таково, что он действовал в одиночку. Демократии свободного мира поддерживают нас в этой ситуации, и лидеры нескольких стран позвонили мне сегодня утром, чтобы выразить свою поддержку.

Я думаю обо всех шведах, которые приехали в Брюссель, чтобы посмотреть футбольный матч, но оказались в центре террористической атаки, испытывая невыносимую неопределенность и незащищенность в течение многих часов. Трудно представить масштаб последствий этого террористического акта.

Мы живем в мрачное время, и никогда прежде шведские интересы не подвергались такой угрозе, как сейчас. Именно такие риски стояли за повышением уровня террористической угрозы с третьего до четвертого этим летом, и теперь мы знаем, что эти опасения были обоснованными».

О том, что один из погибших был одет в футболку сборной Швеции

«Шведы всегда должны иметь возможность гордо ходить с шведским флагом или в сине-желтой футболке, все остальное немыслимо. Это наш образ жизни: гордиться нашей страной, нашими ценностями и нашей свободой. Мы не должны прятаться за спинами тех, кто угрожает этим свободам», – сказал Ульф Кристерссон.

Премьер-министр Бельгии об убийстве шведских фанатов: «Футбольный матч – это праздник, и террористы попытались его испортить. Этот теракт поразил нас прямо в сердце»

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