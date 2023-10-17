Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»

Теги высшая лига Швеция Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу Политика Футбол

Премьер-министр Швеции высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 

«Двое шведов были хладнокровно застрелены, а еще один швед был серьезно ранен в больнице. Ближайшие родственники проинформированы. Все указывает на то, что это террористический акт, направленный против Швеции, а также против шведских граждан только потому, что они шведы. Мы испытываем невообразимую печаль – снова.

Он [премьер-министр Бельгии] сказал, что предполагаемый преступник был ликвидирован бельгийской полицией и скончался по дороге в больницу. Мнение бельгийских властей на данный момент таково, что он действовал в одиночку. Демократии свободного мира поддерживают нас в этой ситуации, и лидеры нескольких стран позвонили мне сегодня утром, чтобы выразить свою поддержку.

Я думаю обо всех шведах, которые приехали в Брюссель, чтобы посмотреть футбольный матч, но оказались в центре террористической атаки, испытывая невыносимую неопределенность и незащищенность в течение многих часов. Трудно представить масштаб последствий этого террористического акта.

Мы живем в мрачное время, и никогда прежде шведские интересы не подвергались такой угрозе, как сейчас. Именно такие риски стояли за повышением уровня террористической угрозы с третьего до четвертого этим летом, и теперь мы знаем, что эти опасения были обоснованными». 

О том, что один из погибших был одет в футболку сборной Швеции

«Шведы всегда должны иметь возможность гордо ходить с шведским флагом или в сине-желтой футболке, все остальное немыслимо. Это наш образ жизни: гордиться нашей страной, нашими ценностями и нашей свободой. Мы не должны прятаться за спинами тех, кто угрожает этим свободам», – сказал Ульф Кристерссон. 

Премьер-министр Бельгии об убийстве шведских фанатов: «Футбольный матч – это праздник, и террористы попытались его испортить. Этот теракт поразил нас прямо в сердце»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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Bartez1986
эталонный демагог
+8
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trashbox
И после этого люди смеются над Соловьёвым...
Бгг
+7
-3
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Антон Киселёв
Нельзя просто так взять и не упомянуть "демократии свободного мира" в своём выступлении
+6
-2
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Margor
А запрет на въезд в ЕС гражданам РФ это не мрачное время лол?
+6
-5
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Tollie
не только поэтому. а прежде всего, потому что и вы, и бельгийцы приютили ваххабитов у себя.
+3
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rigobersong
Ответ Gustav Forsberg
Комментарий удален пользователем
РФ гарант безопасности в Европе, видели мы как трусливая Европа поджав хвосты сдала все позиции, пока Гитлер не встретил русского солдата и не получил звезды:)) Так и сейчас не будь России, уже бы давно страны ближнего востока войной бы на Европейских лицемеров пошли:))
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аdidаs
Ответ DanielCarvalho
В каждой стране, есть свой Соловьёв к сожалению
Только у нас он клоун с тв, а этот в правительстве не последний человек
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ДМ-1чемпион
Демагогия. О чем вы думали, когда в Швеции живут сотни тысяч выходцев Афганистана, Ирака, Сирии и т. д. и на государственном уровне поддерживаете сожжение Корана!? Вы же в принципе нацисты. Те тоже жгли прилюдно книги!
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ARIGAMI ARIGAMI
Хоть кто-то сказал правильную вещь
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Gustav Forsberg
Ответ Margor
А запрет на въезд в ЕС гражданам РФ это не мрачное время лол?
Комментарий удален пользователем
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bullFrog
Ответ ДМ-1чемпион
Опомнился! Министр обороны Израиля, убивает женщин и детей в Палестине, только за то, что они палестинцы, и называет их животными! Именно запад виноват в том, что сейчас происходит! Все эти террористические организации созданы и профинансированы западными странами!
Шапочку из фольги поправь
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Денис Давыдов
Ответ Ебздрогыч
Политика Швеции по мигрантскому вопросу: 1. Принять кучу мигрантов в свою страну. 2. Забить на вопрос ассимилирования мигрантов, погружения в культуру, европейский образ жизни. 3. Не решить вопрос с занятостью мигрантов, просто выделяя пособия. 4. Не предусмотреть меры по депортации в случае нарушений, не уделять достаточного внимания росту экстремистских настроений в среде мигрантов. 5. Разрешить жечь Коран, не просчитывая риски последствий. 6. Рассказывать всем про свои ценности и свободы. И тут вопрос: а вы с такой политикой чего хотели? Вы сами пригрели потенциальных террористов, не смогли ассимилировать мигрантов и провоцируете их. Чего хотели-то?
да осталось обвинить самих шведов в теракте, гений.
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KMR
Ответ Ебздрогыч
Политика Швеции по мигрантскому вопросу: 1. Принять кучу мигрантов в свою страну. 2. Забить на вопрос ассимилирования мигрантов, погружения в культуру, европейский образ жизни. 3. Не решить вопрос с занятостью мигрантов, просто выделяя пособия. 4. Не предусмотреть меры по депортации в случае нарушений, не уделять достаточного внимания росту экстремистских настроений в среде мигрантов. 5. Разрешить жечь Коран, не просчитывая риски последствий. 6. Рассказывать всем про свои ценности и свободы. И тут вопрос: а вы с такой политикой чего хотели? Вы сами пригрели потенциальных террористов, не смогли ассимилировать мигрантов и провоцируете их. Чего хотели-то?
Вот тут надо было позвать сына Кадырова и наказать. Но это же шведы,не догадались)
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