Тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола («Р-Спорт»)

Тренерам запретили принимать в свои группы фигуриста Валерия Ангелопола.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что Ангелопол хочет найти партнершу и продолжить спортивную карьеру, но руководители ФФКР его не поддерживают.

Фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы, а все попытки связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.

Ангелопол выступал с в танцах на льду, пара тренировалась в группе . В конце лета дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой.

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