Тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола («Р-Спорт»)
Тренерам запретили принимать в свои группы фигуриста Валерия Ангелопола.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Сообщается, что Ангелопол хочет найти партнершу и продолжить спортивную карьеру, но руководители ФФКР его не поддерживают.
Фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы, а все попытки Ангелопола связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.
Ангелопол выступал с Василисой Кагановской в танцах на льду, пара тренировалась в группе Анжелики Крыловой. В конце лета дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой.
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но вообще это конечно некрасивая история получается
Порушил все надежды своим эгоизмом.
но мне кажется это слишком жестко
Такое возможно только в исключительных случаях и Анжелика Крылова вряд-ли бы на это повлияла, ведь у нас разбегаются на раз-два и ни к кому претензий нет.
Видимо были доводы которые многих задели.
Было бы красиво, если бы этому Ангелополу никто ничего не запрещал, но при переходе к любому тренеру ему бы предлагали подписать им же написанный контракт.