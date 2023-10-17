Тренерам запретили принимать в группы Валерия Ангелопола («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Александр Коган Р-Спорт Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренерам запретили принимать в свои группы фигуриста Валерия Ангелопола.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Сообщается, что Ангелопол хочет найти партнершу и продолжить спортивную карьеру, но руководители ФФКР его не поддерживают.

Фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы, а все попытки Ангелопола связаться с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны. 

Ангелопол выступал с Василисой Кагановской в танцах на льду, пара тренировалась в группе Анжелики Крыловой. В конце лета дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой. 

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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43 комментария

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Maturmalai
А говорили, что культура отмены противоречит нашим ценностям.
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Мурманчанин37
Жуков - это как Ленок Родина - уже столько раз был замазан на откровенной лжи, что его уже просто не воспринимаешь как источник правдивой информации
+15
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LSV
Ответ Maturmalai
А говорили, что культура отмены противоречит нашим ценностям.
Интересно, каким местом вы приспособили сюда "культуру отмены". Человек банально не выполнил свои обязательства перед федерацией. Вы же не думаете, что руководство ФФКР не обсуждало с ним этот вопрос? Уверен, что ему однозначно дали понять условия, когда шел разговор о разрушении пары.
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Pennywise
Пацан к успеху шел. Не фартануло.
+11
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Maria L
двери частных катков, думаю всегда открыты . в гос школах понятно что его брать никто не захочет

но вообще это конечно некрасивая история получается
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Olya Ru
Ну это уже перебор! И видимо, если захочет перейти, тоже фиг отпустят
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Revery
Показательная порка Валерика
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Lana Kazakova
Подождите, Ангелопол же ранее писал, что у него есть тренер. Странная ситуация со всех сторон.
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LSV
Ответ Maria L
двери частных катков, думаю всегда открыты . в гос школах понятно что его брать никто не захочет но вообще это конечно некрасивая история получается
Семья Рудковских ему в помощь. Так и контракты западного образца уже заготовлены. :)
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Светлана М
Ну, это уже за гранью...
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Инна Мерзлякова
Старцы очень рассержены на Валерика)
Порушил все надежды своим эгоизмом.
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Аленка_76
Валера конечно повел себя очень некрасиво,
но мне кажется это слишком жестко
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tanya_1111
Это неадекватно, разве это вообще в их полномочиях?
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B.l.a.z.e
Ого, а вот это уже неправильно. Таких партнеров по пальцам пересчитать..
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olovo107
Ого, интересно, это кто у Васеньки настолько влиятельные покровители, что решили пацана угробить из подростковой перепалки?
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Эрин Шепард
Правильно, у нас же танцы - самый беспроблемный вид, а мальчиков-танцоров как собак нерезаных
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Марина Макарова
Вот это новости.что же там такого у них с Василисой произошло, что такие меры приходится принимать? явно многое не договаривают... а если дело все в том же контракте то это уже слишком жёстко, ладно бы если тренеры сами отказывались от него, но что прям федерация запрещает его принимать? очень странно это все
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Viks
Тренерам запретили принимать в свои группы фигуриста Валерия Ангелопола. --- Музыку запретили, тренерам запретили... и опять не найти того, кто это сделал?
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Вечно в бане
Ответ Maturmalai
А говорили, что культура отмены противоречит нашим ценностям.
Ты не понимаешь, это другое.
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Raduga
Ответ Lana Kazakova
Подождите, Ангелопол же ранее писал, что у него есть тренер. Странная ситуация со всех сторон.
Видимо, уже нет
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Anna
Это вам не пост в инсте про неблагодарных написать, тут методы пожестче)
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Darth_Pershman
Дотрынделся.
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Роман Волков
Если это так, то мы вообще ничего не знаем о том почему пара с Кагановской распалась.🤷‍♂️
Такое возможно только в исключительных случаях и Анжелика Крылова вряд-ли бы на это повлияла, ведь у нас разбегаются на раз-два и ни к кому претензий нет.
Видимо были доводы которые многих задели.
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Мурманчанин37
Ответ Lana Kazakova
Подождите, Ангелопол же ранее писал, что у него есть тренер. Странная ситуация со всех сторон.
Что такие люди, как Вы, делают на Спортсе - приходят в комменты и аргументами разрушают очередную теорию заговора. Вот зачем так делать - взяли и все испортили))
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vadned
Очередная битва жабы и гадюки. Один вел себя по-свински, вторые отреагировали не по закону, а по понятиям.

Было бы красиво, если бы этому Ангелополу никто ничего не запрещал, но при переходе к любому тренеру ему бы предлагали подписать им же написанный контракт.
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