Израильские клубы отказались от участия в Кубке Европейской федерации гандбола из-за ситуации в стране

Израильские клубы отказались от участия в Кубке Европейской федерации гандбола.

Решение принято на фоне продолжающегося вооруженного конфликта против движения ХАМАС.

Как сообщила Европейская федерация гандбола (EHF), матчи второго раунда Кубка EHF с участием израильских команд «Маккаби Ришон-Ле-Цион», «Холон Ювалим» и «Хапоэль Ашдод» были отменены. Их ближайшие игры были запланированы на 20-22 октября.

Таким образом, их соперники – «Слобода» (Босния и Герцеговина), БК-46 (Финляндия), «Стяуа» (Румыния) – вышли в третий раунд турнира без борьбы.

«EHF полностью понимает, что ситуация и ее влияние на спорт почти не предлагают альтернативы. Безопасность команд, игроков и других официальных лиц имеет высший приоритет.

EHF решительно осуждает любые формы насилия и солидарна со всеми, кого затронула эта ужасная ситуация», – говорится в заявлении европейской федерации.

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