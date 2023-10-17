Израильские клубы отказались от участия в Кубке Европейской федерации гандбола из-за ситуации в стране

Теги Кубок ЕГФ Политика EHF Гандбол

Израильские клубы отказались от участия в Кубке Европейской федерации гандбола.

Решение принято на фоне продолжающегося вооруженного конфликта против движения ХАМАС.

Как сообщила Европейская федерация гандбола (EHF), матчи второго раунда Кубка EHF с участием израильских команд «Маккаби Ришон-Ле-Цион», «Холон Ювалим» и «Хапоэль Ашдод» были отменены. Их ближайшие игры были запланированы на 20-22 октября.

Таким образом, их соперники – «Слобода» (Босния и Герцеговина), БК-46 (Финляндия), «Стяуа» (Румыния) – вышли в третий раунд турнира без борьбы.

«EHF полностью понимает, что ситуация и ее влияние на спорт почти не предлагают альтернативы. Безопасность команд, игроков и других официальных лиц имеет высший приоритет.

EHF решительно осуждает любые формы насилия и солидарна со всеми, кого затронула эта ужасная ситуация», – говорится в заявлении европейской федерации.

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22 комментария

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Parce
Только что ракета прилетела в больницу с мирными жителями, более 500 погибших, интересно двуличный запад отреагирует? Израиль хотяб отстранят от мирового спорта?
+21
-11
+10
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Olga1212
Ответ Enchanter WIZZARD
Ударили по христианской больнице и убили 500 человек... Без комментариев
Минимум, возможно и более 1000
+9
-1
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мутятя
Могли бы на нейтральном поле сыграть. Например в Иране.
+10
-3
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Enchanter WIZZARD
Ударили по христианской больнице и убили 500 человек... Без комментариев
+8
-2
+6
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Olga1212
Ответ Parce
Только что ракета прилетела в больницу с мирными жителями, более 500 погибших, интересно двуличный запад отреагирует? Израиль хотяб отстранят от мирового спорта?
Кадры погибших ужасающие, это просто геноцид палестинского народа
+10
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**Iscander**
Ответ zalik73
Только давай убедимся вначале,что это не взрыв ракетной установки со снарядами
Ещё скажи , что кондиционер взорвался. Знаем таких.
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Pertinax Gandi
Их могли бы заменить российские.
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Зубы Дзюбы
А кто-то не отказывался в подобной ситуации. Ещё и гроши требовал регулярно
+8
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TDB
Маленькие призовые?
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hh88_88
Спортс, удиви меня тем, что есть люди, которым не наплевать на израильский гандбол.
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Егор Арефьев
Я понимаю, что война - это плохо. Но почему Израиль, который творит большую жестокость за полторы недели войны, чем Россия за всё время СВО, не отстраняют, в отличие от последней? Этот мир сгнил, он несётся в ад.
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Егор Арефьев
Ответ Parce
Только что ракета прилетела в больницу с мирными жителями, более 500 погибших, интересно двуличный запад отреагирует? Израиль хотяб отстранят от мирового спорта?
Их надо вместе с Палестиной отстранять от спорта пока не будет решён их конфликт. Обе страны хороши.
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Stih
Ответ Parce
Только что ракета прилетела в больницу с мирными жителями, более 500 погибших, интересно двуличный запад отреагирует? Израиль хотяб отстранят от мирового спорта?
это ракета Хамас, чуть чуть не смогла вылететь из Газы в сторону Хайфы, бгг
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goonerfromRussia
Ответ Dmitriy Racheev
Где ты был восемь лет?
Каких восемь лет? Восемь лет притеснений, убийств и гонений палестинцев?
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