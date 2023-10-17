ЭСК решила, что судья ошибся, дав «Локомотиву» пенальти в матче с «Ростовом»: «У Кирша не было физической возможности убрать руку»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Артем Любимов ЭСК РФС Илья Кирш Футбол

ЭСК решила, что Артем Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова».

«Локомотив» получил возможность исполнить одиннадцатиметровый удар на 6-й минуте матча Фонбет Кубка России. Антон Миранчук забить не смог.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» №44 Ильи Кирша в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны не было физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. 

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде. ВАР ошибочно установил, что у него нет критериев для вмешательства, связанного с протоколом ВАР», – сказано в публикации на сайте РФС.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
А на что влияет решение Эск? Признали ошибку, дальше что?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
ЭСК - это Этакое Сборище Клоунов?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
У Криша была.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yury Fedoseev
Показалось… особенно, когда речь ещё и о пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Abdullin
И здесь Криш, да сколько можно!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Когда я был на таком сайтике, как бобсоккер, то я сразу сказал, что назначение Дюкова главой рфс - это ошибка!
Я в чём-то ошибся?)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Слепухин
А когда же РФС приобретёт и установит аппаратуру для определения офсайдных линий?Мы,что самая бедная страна в мире футбола?Почему наши чиновники от футбола так безответственно относятся к командам?Там,где есть порядок,будет и результат,вот и делайте выводы господа чиновники!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ vincere
А на что влияет решение Эск? Признали ошибку, дальше что?
Ничего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
Ответ vincere
А на что влияет решение Эск? Признали ошибку, дальше что?
35000 евро в конце месяца на счёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий