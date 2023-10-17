ЭСК решила, что судья ошибся, дав «Локомотиву» пенальти в матче с «Ростовом»: «У Кирша не было физической возможности убрать руку»

ЭСК решила, что Артем Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова».

« » получил возможность исполнить одиннадцатиметровый удар на 6-й минуте матча Фонбет Кубка России. Антон Миранчук забить не смог.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды « » №44 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны не было физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде. ВАР ошибочно установил, что у него нет критериев для вмешательства, связанного с протоколом ВАР», – сказано в публикации на сайте РФС.

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