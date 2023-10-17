Квалификация ЧМ-2026. Бразилия в гостях у Уругвая, Аргентина против Перу

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Стартует 4-й тур отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.

Сборная Бразилии сыграет в гостях с Уругваем, Аргентина – с Перу.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

4-й тур

Венесуэла – Чили
Дата проведения
18 октября, 00.00, «Estadio Monumental de Maturin»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Парагвай – Боливия
Дата проведения
18 октября, 01.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эквадор – Колумбия
Дата проведения
18 октября, 02.30, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уругвай – Бразилия
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Перу – Аргентина
Дата проведения
18 октября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

9 комментариев

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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ роналду - 0 ⛔🥴
Величайший футболист 🐐🇦🇷
+7
-1
+6
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rigobersong
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

роналду - 0 ⛔🥴
+7
-3
+4
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Игорь Климов
Сборная Аргентины 🇦🇷 победы и удачи, а Лео Месси в этом матче желательно отметиться результативными действиями!
+3
-1
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Игорь Климов
Ответ Beast
Не Кения - Россия, но тоже ничего
Отборы в Южной Америки намного интереснее смотреть, чем отборы на Евро.
+2
0
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АРХАТ
Болею за Венесуэлу, чтобы самые красивые латиноамериканские женщины радовали нас на трибунах во время ЧМ 2026.
Шансов мало, а вдруг)
+3
-2
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Vint-Z
Ответ АРХАТ
Болею за Венесуэлу, чтобы самые красивые латиноамериканские женщины радовали нас на трибунах во время ЧМ 2026. Шансов мало, а вдруг)
Да почему мало, вполне неплохие сейчас шансы, команд-то 6 напрямую выходит и ещё одна в стыки. Зарубиться с боливийцами, перуанцами да парагвайцами можно.
+1
-1
0
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