Квалификация ЧМ-2026. Бразилия в гостях у Уругвая, Аргентина против Перу
Стартует 4-й тур отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.
Сборная Бразилии сыграет в гостях с Уругваем, Аргентина – с Перу.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
4-й тур
- Дата проведения
- 18 октября, 00.00, «Estadio Monumental de Maturin»
- Дата проведения
- 18 октября, 01.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Сентенарио»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола✅
роналду - 0 ⛔🥴
Шансов мало, а вдруг)