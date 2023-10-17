Квалификация ЧМ-2026. Бразилия в гостях у Уругвая, Аргентина против Перу

Стартует 4-й тур отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.

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Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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