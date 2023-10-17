ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Ростову» на 95-й минуте, сделавший ассист Волков был вне игры

ЭСК решила, что судья ошибочно засчитал победный мяч «Краснодара» «Ростову».

Рефери Рафаэль Шафеев не стал отменять гол на 95-й минуте игры 11-го тура Мир .

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 , отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде.

Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», – сказано в публикации на сайте РФС.

Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»

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