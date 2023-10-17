ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Ростову» на 95-й минуте, сделавший ассист Волков был вне игры

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Краснодар видеоповторы Джон Кордоба Сергей Волков 2002 ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Футбол

ЭСК решила, что судья ошибочно засчитал победный мяч «Краснодара» «Ростову».

Рефери Рафаэль Шафеев не стал отменять гол Джона Кордобы на 95-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде.

Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», – сказано в публикации на сайте РФС.

Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»

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28 комментариев

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Bymate
Ответ Дмитрий9779
На хрен такой ВАР нужен?Момент-то простой
Они уже компы погасили, домой собрались)
+27
0
+27
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Дмитрий9779
На хрен такой ВАР нужен?Момент-то простой
+27
-1
+26
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Ростовский72
итого за две игры минус 3 очка из за признаных судейских ошибок. очко здесь и два с Уралом. рассказываем дальше как Карпину подсуживают из за тренерства в сборной.
+17
-5
+12
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сергей2907
Ответ igls54
По этому поводу, ждем снятия 3-х очков с Краснодара и зачисления их Ростову :)
обойдетесь
+5
-1
+4
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Leon Petov
У Краснодара тоже чаепитие было что ли?
+6
-3
+3
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Kubinec_
сколько помню магнит всегда ныл из-за судейства, а тут что-то молчат..
+1
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Плевал я
Ответ igls54
По этому поводу, ждем снятия 3-х очков с Краснодара и зачисления их Ростову :)
Что регламент пишет?
+1
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Клирик
Это понятно, что никто ни за что не ответит. Но! Почему 10 дней прошло? Сразу не понятно? Это капец так туго и безрезультатно.
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Гельмут Стой
Я сразу понял, что в той игре дело пахло керосином)
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Дмитрий9779
Здесь и линии не нужны,по стрижке поля всё видно,боковой в хорошей позиции был...На полиграф.
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Ahtarisiti
ВАР для дэбов сделали а мозгов нету как пользоваться…
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prus_3
Да че там, не Зенит ведь.
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Михаил Сафонов
Кариока с ибсоном
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Вера Алексеевна
А для чего вообще нужно это ЭСК? Наказывать рублём? Толк то какой от признания этих ошибок?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Судьи тащат Ростов! Эксперды, только ничего не перепутайте!
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Yuri Bermont
Уже 5 очков украли у Ростова!!!??? И что теперь?
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Циник Петербургский
Ответ Bring Me The Horizon
Ух что бы тут было, если бы такой гол Зенит забил)
Это ничего не значит!! ;) Газпромовский заговор он такой - судьи специально делают ошибки в пользу других команд и даже против Зенита, чтобы сбить с толку всех :) По этой причине надо твердо верить в заговор Газпрома. И гений Заремы тоже. Куда ж без него?
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Саша Котляров
Ответ Ростовский72
итого за две игры минус 3 очка из за признаных судейских ошибок. очко здесь и два с Уралом. рассказываем дальше как Карпину подсуживают из за тренерства в сборной.
Согласен с вами в последнее время судя много ошибок делает
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