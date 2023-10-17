Зайнутдинов с 14 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. Его дубль помог отыграться в матче с Финляндией – 2:1

Теги Бешикташ высшая лига Турция сборная Финляндии по футболу сборная Казахстана по футболу Руслан Балтиев рекорды квалификация Евро-2024 Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана.

Полузащитник, представляющий «Бешикташ», оформил дубль в игре с Финляндией (2:1) в квалификации Евро-2024. Он забил на 77-й и 89-й минутах и помог команде сделать камбэк.

Бывший футболист ЦСКА обошел Руслана Балтиева и стал лидером по голам за Казахстан. На счету Зайнутдинова 14 голов.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Казахстан в группе Н опережает Финляндию на 3 очка – 15 против 12. По 16 баллов набрали Словения и Дания, проведя при этом на матч меньше.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гол в девятину
Теперь казахи познакомятся с русской народной игрой - считать расклады перед последним туром.
+167
0
+167
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Murtynya
Казахи молодцы, поздравляю с победой, очень рад!))
+98
0
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Есть хороший шанс выйти на Евро. Всё решится в последней игре со Словенией. Главное с Сан-Марино не облажаться. Удачи казахам, выход на Евро будет историческим событием для местного футбола
+73
0
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Воеводин
Ответ Гол в девятину
Теперь казахи познакомятся с русской народной игрой - считать расклады перед последним туром.
главное не познакомиться с другой - марибором...
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ChecoPerezzz
Казахи обязаны обыгрывать Сан-Марино и Словению и выходить на Евро, заслужили на все 100!!!
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andj
Болею (скорее - душой переживаю) за наших с начала 90-х.... когда еще были в Азии....

Было много небесталанных игроков.... И неплохих тренеров....

Но такого единения игроков не было никогда.... Настоящая КОМАНДА.....

Адиеву - спасибо! Игрокам - вы мужики!!!!!
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bat90
Символично, что сам Балтиев присутствовал на матче как помощник Адиева...
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriarkh Kirill
Не верил до конца, но казахи молодцы. Ребята, парни, два матча осталось. Огромный респект из Кыргызстана.
Если казахи выйдут, то я абсолютно уверен что весь бывший союз будет болеть за них.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бакытжан Оразхан
С ПОБЕДОЙ!!! АЛҒА КАЗАХСТАН!!!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andj
Ответ bat90
Символично, что сам Балтиев присутствовал на матче как помощник Адиева...
Руслан и игроком был очень умным.....
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Поздравляю Казахстан, Поволжье с вами всегда. Удачи в последних играх
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Гол в девятину
Теперь казахи познакомятся с русской народной игрой - считать расклады перед последним туром.
Неужели игра со Словенией пройдет в Мариборе?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ермек Жунусбаев
Баха Кәмбәк Зайнутдинов!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alessandro Delpiero
Ответ Alexander Rakhilkin
Забавно было бы почитать комментарий известного обозревателя СЭ. Он весь цикл рассказывал, насколько талантливей и сильней сборная Грузии, чем сборная Казахстана. Где теперь эта Грузия, и где теперь этот Казахстан!
Как казах соглашусь что Грузия талантливее наших ребят. Один Хвича чего стоит.Но точно чего не отнять у этой сборной так это бойцовский дух. Может быть криво, коряво но пока тащим. Чисто на характере.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Рад персонально за Бахтиёра. Классный игрок, универсал. Жаль, что ЦСКА так легко с ним расстался(
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбольный экспертъ
Походу надо брать билеты в Любляну)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serik Alik
Ответ Гол в девятину
Теперь казахи познакомятся с русской народной игрой - считать расклады перед последним туром.
Это да. Сан-Марино дома нужно обыгрывать, по возможности, громить, но дальше в гости к Словении. Последний матч и такой соперник, будет очень сложно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Rakhilkin
Забавно было бы почитать комментарий известного обозревателя СЭ. Он весь цикл рассказывал, насколько талантливей и сильней сборная Грузии, чем сборная Казахстана. Где теперь эта Грузия, и где теперь этот Казахстан!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenit1925roma1927
Ответ LaffyTaffy
Он тоже птенец Слуцкого? Или кто его покупал в ЦСКА?
^^
Гончаренко - Ганчаренко
2:2
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dick Advocaat
Ответ Evgeny Trifonov
Есть хороший шанс выйти на Евро. Всё решится в последней игре со Словенией. Главное с Сан-Марино не облажаться. Удачи казахам, выход на Евро будет историческим событием для местного футбола
А если Словения сегодня обыграет Северную Ирландию ? Будет разве решающим ? Не от казахов теперь зависит все .
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darren&K
Ответ Саша Пушкин
Комментарий скрыт
А почему не за Васю или Колю, ах да вас вышвырнули отовсюду, и теперь предел мечтаний в соперниках Эфиопия КНДР Вануату😂. Но зато подгадить соседям это.пожалуйста чисто по русский куда уж. Чисто по человеческий это не про нас
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Afzal Pirmatov
Баха Молодчик
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Конь
Остаётся только пожелать успехов в остальных матчах отбора.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nureke
Ответ Саша Пушкин
Комментарий скрыт
"Интеллектуал" )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Senna1960
Ответ مختار موسى حاجييف
считая расклады, у казахов к сожалению, шансы на евро мизерные. надо выигрывать оба матча, даже в таком случае надо чтобы Дания и Словения сыграли как надо.
Две победы обеспечать Казахстану второе место, Дания и Словения играют между собой, так что очки потеряют
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий