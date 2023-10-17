Зайнутдинов с 14 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. Его дубль помог отыграться в матче с Финляндией – 2:1
Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана.
Полузащитник, представляющий «Бешикташ», оформил дубль в игре с Финляндией (2:1) в квалификации Евро-2024. Он забил на 77-й и 89-й минутах и помог команде сделать камбэк.
Бывший футболист ЦСКА обошел Руслана Балтиева и стал лидером по голам за Казахстан. На счету Зайнутдинова 14 голов.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Казахстан в группе Н опережает Финляндию на 3 очка – 15 против 12. По 16 баллов набрали Словения и Дания, проведя при этом на матч меньше.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Было много небесталанных игроков.... И неплохих тренеров....
Но такого единения игроков не было никогда.... Настоящая КОМАНДА.....
Адиеву - спасибо! Игрокам - вы мужики!!!!!
Если казахи выйдут, то я абсолютно уверен что весь бывший союз будет болеть за них.
Гончаренко - Ганчаренко
2:2