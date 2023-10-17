Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана.

Полузащитник, представляющий « », оформил дубль в игре с Финляндией (2:1) в квалификации Евро-2024. Он забил на 77-й и 89-й минутах и помог команде сделать камбэк.

Бывший футболист ЦСКА обошел Руслана Балтиева и стал лидером по голам за . На счету 14 голов.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Казахстан в группе Н опережает Финляндию на 3 очка – 15 против 12. По 16 баллов набрали Словения и Дания, проведя при этом на матч меньше.

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